Stellantis présente 9 concepts au Mondial de l’Automobile de Paris 2026

Opel, Citroën, Peugeot, Fiat, DS et Alfa Romeo ont tous présenté au moins un concept.

La Citroën 2 CV électrique verra une version de production d’ici deux ans.

Les autres concepts préfigurent les prochaines directions stylistiques de leur marque.

Stellantis a mis la totale pour le Mondial de l’Automobile de Paris 2026, présentant neuf concepts sous six de ses marques européennes.

En effet, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel et Peugeot ont tous montré au moins un concept, Citroën et Peugeot en présentant même deux à l’occasion du plus grand salon automobile de leur France native.

Citroën 2CV

Le concept qui a sans aucun doute attiré le plus d’attention à l’international est la nouvelle Citroën 2CV électrique, qui préfigure un modèle de production prévu d’ici deux ans.

Comme chez Renault, Citroën joue la carte de la nostalgie avec ce nouveau modèle électrique en ressortant un nom mythique de son histoire.

Produite de 1948 à 1990, la 2CV (prononcé Deux Chevaux) originale était une petite citadine au toit en toile et au moteur deux cylindres refroidi à l’air qui a su séduire les acheteurs européens par son petit prix et sa forte personnalité.

Le concept présenté à Paris reprend plutôt fidèlement les grandes lignes du style de l’originale, notamment sa ligne de toit arrondie, ses ailes avant prononcées et son capot rainuré.

À l’intérieur, le concept présente un tableau de bord réduit à sa plus faible expression ainsi qu’une banquette pleine largeur à l’avant recouverte d’un tissu jaune quadrillé.

Les deux passagers avant sont séparés par une console centrale qui est en fait un panier en osier posé au sol. Le concept dispose aussi d’une série de petites lanternes installées sur un câble encadrant l’ouverture du toit décapotable.

Citroën n’a pas dévoilé tous les détails du futur modèle de production, mais nous savons déjà que celui-ci sera fabriqué en Europe d’ici deux ans et que son prix de départ se situera près de 15 000 Euros.

Citroën 2CV Fourgonnette

Concept Citroën 2CV Fourgonnette | Photo: Citroën Concept Citroën 2CV Fourgonnette | Photo: Citroën Concept Citroën 2CV Fourgonnette | Photo: Citroën

Non contente de s’en tenir à la seule 2CV électrique, Citroën a aussi dévoilé au Mondial de Paris une version fourgonnette de son concept 2CV, elle aussi fortement inspirée d’un modèle emblématique de son histoire. Effectivement, la fourgonnette 2CV était une favorite des petites entreprises et des contracteurs en France et ailleurs en Europe en raison de sa taille réduite et son espace de chargement généreux.

Bien qu’une version fourgonnette de la future 2CV électrique ne soit pas actuellement prévue, ce concept montre qu’il serait possible d’ajouter une version commerciale à ce modèle si l’engouement le justifie.

Comme sa devancière, le concept 2CV fourgonnette reprend la moitié avant de la 2CV régulière et lui greffe une boîte carrée et rainurée comportant des portes battantes à l’arrière plutôt qu’un hayon.

Peugeot RCZ Vision

Concept Peugeot RCZ Vision | Photo: Peugeot Concept Peugeot RCZ Vision | Photo: Peugeot Concept Peugeot RCZ Vision | Photo: Peugeot Concept Peugeot RCZ Vision | Photo: Peugeot Concept Peugeot RCZ Vision | Photo: Peugeot Concept Peugeot RCZ Vision | Photo: Peugeot

Peugeot aussi puise dans son passé pour ses nouveaux concepts, mais la marque au lion recule moins loin dans son catalogue que celle aux chevrons. En effet, la RCZ Vision montre ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle génération de la sportive compacte RCZ, vendue de 2009 à 2015.

Ce modèle reprend les lignes dynamiques et distinctives de sa devancière, mais les modernise en affûtant les angles et en rendant les lignes de caractère plus affirmées.

Le concept RCZ Vision reprend également les montants de toit argentés et le toit à deux bulles, qui imite les voitures de course devant accueillir des pilotes portant un casque.

Peugeot n’a pas confirmé de version de production à venir pour ce modèle, mais la marque affirme que la RCZ Vision représente l’aperçu de son prochain langage stylistique le plus complet à ce jour.

Ainsi, on peut s’attendre à voir des éléments tels que les triples bandes lumineuses à l’avant et l’arrière ainsi que les lignes de carrosserie tendues sur les futurs modèles Peugeot.

Ce concept se veut aussi une vitrine technologique, reposant sur une architecture électrique de 1 000 volts qui permet de recharger la batterie à électrolyte solide de 10 à 80% en seulement 10 minutes.

La puissance est chiffrée à 500 chevaux alors que l’autonomie visée est de 600 km (WLTP) ce qui pourrait laisser entrevoir les objectifs de Peugeot avec ses prochains modèles électriques haut de gamme.

Peugeot E-T16 Concept

Concept Peugeot E-T16 | Photo: Peugeot Concept Peugeot E-T16 | Photo: Peugeot Concept Peugeot E-T16 | Photo: Peugeot Concept Peugeot E-T16 | Photo: Peugeot Concept Peugeot E-T16 | Photo: Peugeot Concept Peugeot E-T16 | Photo: Peugeot

Également inspirée du passé, la Peugeot E-T16 Concept se veut un hommage à la 205 T16 des années 80, qui a été championne du monde de rallye en 1985 et 1986.

Développée avec Peugeot Sport, l’E-T16 dispose d’une puissance de 816 chevaux lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et de 0 à 300 km/h en 16 secondes.

Les ingénieurs ont également conçu un nouveau système de refroidissement des cellules de la batterie afin de permettre à l’E-T16 de compléter 3 tours de la Nordschleife du Nürburgring (plus de 60 km) en mode performance sans que la puissance soit limitée.

Ce modèle utilise une batterie de 85 kWh fonctionnant avec une architecture électrique de 800 volts qui devrait suffire pour une autonomie de 400 km (WLTP) et une recharge de 10 à 80 % en 15 minutes.

En matière de style, l’E-T16 Concept combine l’apparence modernisée de la 205 T16 avec les lignes de la prochaine E-208, ce qui signifie une silhouette plus équarrie que les actuelles voitures à hayon de Peugeot et la présence de trois bandes lumineuses avant et arrière.

Concept DS F3VER

Concept DS F3VER | Photo: DS Automobiles Concept DS F3VER | Photo: DS Automobiles Concept DS F3VER | Photo: DS Automobiles

La troisième marque française du groupe, DS Automobiles, a elle aussi dévoilé un nouveau concept au salon de Paris.

Découplée de Citroën au début des années 2010, DS Automobiles agit maintenant comme la division française premium du groupe. Ainsi, le concept F3VER se veut une citadine luxueuse et moderne de par son design. Peu de détails techniques sont connus sur ce concept, qui pourrait ou non mener à un modèle de série.

La raison d’être du concept DS F3VER est de montrer comment les idéaux de DS Automobiles en matière de design, soit désir, personnalisation et liberté, peuvent être appliqués.

Le concept dispose notamment d’une colonne à l’avant et à l’arrière, décrite par le constructeur comme un totem, qui contient le logo de la marque.

Les phares et les feux ont aussi fait l’objet d’une attention particulière afin de donner au concept une apparence facilement identifiable.

Vu de l’arrière, le concept présente également une ressemblance non négligeable avec l’ancienne citadine DS3, qui fût le premier modèle de la marque en 2010.

Fiat Multiplay

Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat Concept Fiat Multiplay | Photo: Fiat

Chez Fiat, le Mondial de Paris 2026 est l’occasion pour présenter le concept Multiplay, un véhicule transformable qui peut être à la fois une camionnette et une minifourgonnette.

Cette transformation est possible grâce au pilier C coulissant qui permet de raccourcir ou rallonger la partie arrière du toit, ouvrant ainsi une caisse de camionnette.

Dans cette configuration, le véhicule peut transporter quatre occupants et une charge encombrante à l’extérieur.

Lorsqu’elle est étirée au maximum, cette partie du toit fait plutôt du Multiplay une minifourgonnette qui peut accueillir jusqu’à sept passagers.

Plutôt que d’avoir sept sièges conventionnels, la Multiplay dispose de six sièges et un module « Petsenger », qui permet d’ancrer un siège pour enfant ou un harnais pour chien. Ce même module peut aussi servir de table ou de compartiment de rangement.

Le siège du passager avant peut aussi se transformer en chaise de détente orientée vers l’arrière lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Comme chez Peugeot, Fiat n’a pas annoncé de modèle de production lié au concept Multiplay, mais certains éléments de celui-ci pourraient se retrouver sur les prochains véhicules de la marque italienne.

Alfa Romeo Cuorerosso

Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo Alfa Romeo Cuorerosso | Photo: Alfa Romeo

Alfa Romeo profite également de l’occasion pour donner un aperçu de ses futurs designs avec le concept Cuorerosso.

En effet, ce concept de berline sportive affiche une version mise à jour de la distinctive signature visuelle de la marque.

Ainsi, on remarque toujours la présence de la grille triangulaire typique d’Alfa Romeo, mais sur le concept, le capot est plus plongeant et ses formes continuent les lignes de la grille vers l’arrière.

Les phares sont également modernisés tout en reprenant sensiblement la même forme que les unités utilisées sur les véhicules actuels de la marque.

La ligne de toit est plus fuyante et elle culmine en un arrière concave qui comporte des feux ronds et une sortie centrale pour un possible échappement.

Ce détail est important, puisque ce concept repose sur une plateforme pouvant recevoir des motorisations électriques, hybrides légères, hybrides branchables, et hybrides traditionnelles.

Sans confirmer la venue d’une telle configuration, Alfa Romeo affirme que ce concept pourrait être propulsé par un V6 hybride de 2,9 L associé à une transmission automatique à convertisseur de couple, à la traction intégrale Q4 et à un arbre de transmission en carbone.

Bien qu’Alfa Romeo n’ait pas donné de détails en ce sens, il semble probable que ce concept préfigure la prochaine génération de la Giulia, qui devrait arriver en 2028 ou 2029.

Opel STX Concept

Opel STX concept | Photo: Opel Opel STX concept | Photo: Opel Opel STX concept | Photo: Opel Opel STX concept | Photo: Opel Opel STX concept | Photo: Opel

Si les familiales sont pratiquement éteintes en Amérique du Nord, ce n’est pas le cas en Europe, ou plusieurs modèles représentent encore le genre.

De plus, il semble que les familiales sont là pour rester sur le vieux continent, puisqu’Opel vient de présenter un concept montrant sa vision du futur pour ce type de carrosserie.

En effet, le STX Concept (Sports Tourer Experimental) est une familiale électrique à l’allure futuriste qui pourrait influencer de futurs modèles.

En plus de sa partie arrière unique plongeante vers le bas et assortie d’une barre lumineuse horizontale, ce concept se démarque par sa partie avant qui montre une nouvelle version du « Opel Vizor », la face avant actuellement utilisée sur les modèles de production de la marque.

Cette version se distingue par une face avant lisse ou les seuls éléments de design sont des motifs lumineux qui brillent au travers d’une surface peinte de la couleur de la carrosserie.

Comme à l’arrière, l’avant affiche la présence de l’« Opel Compass », qui consiste en deux minces bandes lumineuses verticales placées au centre du véhicule.

Opel n’a pas annoncé de détails sur la mécanique ou l’autonomie de ce concept de familiale électrique, mais elle souligne que l’aérodynamique a été travaillée pour améliorer l’autonomie.

Selon toutes probabilités, le concept Alfa Romeo est le seul dont l’influence pourra être constatée en Amérique du Nord, mais il n’est pas exclu que Stellantis décide d’importer certains de ses modèles européens au cours des prochaines années.

D’ailleurs, on sait déjà que Chrysler vendra des modèles Fiat rebadgés dans quelques années.