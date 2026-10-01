Hyundai Tucson 2027 : plus grand, plus audacieux et prêt pour plus d’aventure avec le XRT Pro

Le Hyundai Tucson de nouvelle génération adopte un style nettement plus robuste, un habitacle entièrement repensé et une gamme de motorisations qui mise fortement sur l’hybridation, tandis que les versions XRT et surtout XRT Pro renforcent considérablement sa vocation aventurière.

Le Tucson grandit et opte pour deux motorisations, essence et hybride

L’habitacle mise sur l’espace et l’ergonomie avec de nouveaux écrans et le système multimédia Pleos Connect basé sur Android Automotive.

Le XRT revient au Canada avec une déclinaison au style robuste, alors que le nouveau XRT Pro va beaucoup plus loin avec 210 mm de garde au sol, des pneus tout-terrain, la traction intégrale et de nouvelles technologies d’aide à la conduite hors route.

Un Hyundai Tucson 2027 beaucoup plus imposant

Avec le dévoilement de la cinquième génération, Hyundai ouvre un nouveau chapitre pour son VUS compact le plus populaire, le Tucson. Avec déjà plus de 11,1 millions d’exemplaires vendus dans le monde, il s’agit d’un modèle essentiel au constructeur.

Après une présentation en Corée du Sud, il est maintenant dévoilé à New York sous sa forme nord-américaine. Le Tucson entièrement renouvelé doit arriver en Amérique du Nord en 2027 et introduit une évolution importante tant sur le plan du design que de la technologie et des motorisations. Hyundai le présente d’ailleurs comme son Tucson le plus audacieux à ce jour. Le changement commence par les proportions.

Le nouveau Tucson atteint 4 700 mm de longueur, soit 60 mm de plus que son prédécesseur. Sa largeur progresse de 40 mm à 1 905 mm et sa hauteur de 20 mm à 1 685 mm. L’empattement gagne pour sa part 30 mm pour atteindre 2 785 mm.

Ces dimensions servent directement le nouveau langage stylistique « Art of Steel ». Les ailes deviennent beaucoup plus prononcées et sculptées, tandis que les flancs très structurés mettent en valeur les lignes tendues de la carrosserie. L’objectif est manifestement de donner au Tucson davantage de présence et de le rapprocher visuellement d’un VUS robuste.

Un style plus carré et une nouvelle signature lumineuse

Le traitement des phares contribue fortement à cette nouvelle personnalité. À l’avant, la signature H-Edge combine un éclairage indirect central et un éclairage périphérique afin d’accentuer visuellement la largeur du véhicule. À l’arrière, les nouveaux feux Prism adoptent une présentation tridimensionnelle plus sculpturale.

Un habitacle entièrement repensé

À bord, Hyundai s’éloigne de la multiplication des écrans intégrés dans un immense panneau pour privilégier une architecture plus horizontale et épurée.

La planche de bord est divisée en deux niveaux. La partie supérieure privilégie une présentation horizontale tandis qu’un profond espace de rangement ouvert occupe la partie inférieure. Hyundai ajoute des surfaces rembourrées sur la planche de bord, les portières et l’accoudoir central dans le but de donner au Tucson une ambiance davantage inspirée du mobilier.

Le conducteur dispose d’un écran d’instrumentation mince de 9,9 pouces placé au-dessus de la colonne de direction. Selon la configuration, l’écran multimédia principal mesure 12,9 ou 17 pouces selon le niveau d’équipement. Hyundai conserve des commandes physiques sous l’écran pour les fonctions fréquemment utilisées, notamment la climatisation et l’audio.

Le nouveau système Pleos Connect constitue l’autre changement majeur. Basé sur Android Automotive OS, il peut intégrer directement différents services et applications sans passer obligatoirement par un téléphone. Les mises à jour à distance permettront de faire évoluer certaines fonctions du véhicule.

Le sélecteur de vitesses migre également sur la colonne de direction, libérant davantage d’espace sur la console centrale. Deux chargeurs sans fil de 15 W peuvent y prendre place pour plus de fonctionnalité.

Plus d’espace et un coffre de 1 067 litres

Le volume du coffre atteint 1 067 litres avec le dossier en place. Ce chiffre le place dans la portion supérieure du segment. Les portières peuvent maintenant s’ouvrir jusqu’à 83 degrés, contre 73 degrés auparavant, facilitant notamment l’installation d’enfants ou le chargement d’objets encombrants.

Essence et hybride, mais plus d’hybride rechargeable

Comme c’est actuellement le cas, Hyundai conservera plusieurs options mécaniques. À l’entrée de la gamme, le moteur 4-cylindres à essence 1,6 litre turbo développe 184 ch. et est jumelé à une boîte automatique à huit rapports.

La motorisation hybride constitue toutefois l’un des éléments centraux du Tucson au chapitre des ventes. Pour 2027, l’hybride développe 233 ch. et utilise une batterie de 1,49 kWh. Le HEV bénéficie également du système E-Traction, qui module le couple afin de réduire le patinage et d’améliorer la stabilité en virage. Son nouveau mode « Stay » permet par ailleurs d’utiliser la climatisation, le chauffage, l’audio et la recharge des appareils lorsque le moteur thermique est arrêté.

Le constructeur annonce également une capacité de remorquage pouvant atteindre 3 000 lb (1 361 kg) pour le Tucson hybride AWD, soit 1 000 lb de plus que la génération précédente. Les données pour les autres versions seront annoncées ultérieurement.

Et l’hybride rechargeable?

Bien que Hyundai propose une variante hybride rechargeable avec une mécanique mise à jour pour le Tucson 2027 ailleurs dans le monde, le constructeur à choisi de ne pas l’amener en Amérique du Nord en raison d’un faible taux de pénétration, notamment aux États-Unis.

Tucson XRT : l’apparence aventurière

Le Tucson se diversifie également davantage. On assistera au retour de la version « d’aventure » XRT suivant son retrait en raison des tarifs. Le XRT continue d’exploiter une esthétique orientée vers le plein air avec des passages de roues noirs élargis, un habillage inférieur plus imposant et des éléments dont la texture s’inspire de la fibre de carbone forgée.

Les pare-chocs et les plaques de protection reçoivent également un traitement plus robuste. Dans l’habitacle, les XRT se distinguent par des éléments métalliques foncés ainsi que des sièges et logos spécifiques.

Tucson XRT Pro : cette fois, les changements sont fonctionnels

Le XRT Pro représente une évolution plus substantielle. Il ne s’agit plus uniquement de donner au Tucson une allure de véhicule d’aventure : Hyundai modifie réellement ses capacités.

La traction intégrale est incluse, tout comme des pneus tout-terrain, des crochets de récupération avant et des angles d’approche et de départ plus agressifs. La garde au sol passe de 180 à 210 mm, soit une augmentation appréciable de 30 mm.

Surtout, le XRT Pro introduit le Smart Terrain Assist. Ce système analyse en temps réel les conditions d’adhérence et peut automatiquement reconnaître différents types de terrain avec des modes Auto, Snow, Mud, Sand et Rock.

Le Target Speed Control peut maintenir automatiquement une vitesse comprise entre 2 et 25 km/h en modulant accélérateur et freinage. Le conducteur peut ainsi se concentrer principalement sur la direction lors d’un passage technique. Un affichage évalue même la difficulté du terrain et le risque d’immobilisation du véhicule.

Hyundai ajoute aussi des technologies comme l’aide au recul mémorisée et une caméra permettant de visualiser virtuellement le terrain sous l’avant du véhicule, selon les marchés et versions.

Un Tucson qui élargit considérablement son territoire

Avec cette nouvelle génération, Hyundai ne se contente donc pas de moderniser son VUS compact. Le Tucson devient plus grand, plus technologique et plus affirmé, tout en accordant une place encore plus importante aux motorisations électrifiées.

Hyundai lancera d’abord le nouveau Tucson en Corée avant son arrivée en Amérique du Nord, en Europe et dans d’autres marchés en 2027. Une autre variante à vocation sportive N Line ou même N qui sait, doit par ailleurs être présentée au Salon de l’auto de Paris le 12 octobre 2026.