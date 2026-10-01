Hyundai abandonne la version branchable du Tucson 2027 en Amérique du Nord

Alors que le nouveau Tucson 2027 bénéficie d’une mécanique hybride branchable bonifiée, celle-ci ne sera pas disponible en Amérique du Nord.

Il semble que la raison soit un faible engouement pour ce type de motorisation aux États-Unis.

Hyundai mise sur les hybrides conventionnels ainsi que les prolongateurs d’autonomie à venir pour combler ce départ.

Bien Hyundai ait offert une version hybride branchable de son populaire Tucson au Canada et aux États-Unis depuis près de 5 ans, la nouvelle mouture 2027 n’y aura plus droit.

En effet, la nouvelle génération du VUS compact ne sera offerte en Amérique du Nord qu’en versions à essence et hybride conventionnelle.

Cette décision semble avoir été prise en raison d’une trop faible popularité du Tucson PHEV actuel aux États-Unis.

Ainsi, Hyundai peinerait à justifier son importation au Canada seulement, entraînant son retrait de notre marché également.

Rappelons qu’une version hybride branchable du nouveau Tucson sera offerte dans d’autres marchés mondiaux, où elle bénéficiera même d’une mécanique révisée offrant plus de puissance et une autonomie électrique compétitive avec les meilleurs modèles du marché.

Effectivement, le Tucson PHEV 2027 comptera toujours sur un quatre cylindres turbo compressé de 1.6L associé à une boîte automatique à six rapports et deux moteurs électriques, mais cette combinaison développe maintenant 288 chevaux (un gain de 20 cv) et 280 lb-pi de couple (un gain de 56 lb-pi.

Plus important, l’autonomie électrique atteint maintenant 81 kilomètres au lieu de 51 km, ce qui rend le Tucson PHEV 2027 compétitif avec le Toyota RAV4 PHEV.

Pour combler le vide créé par le retrait du Tucson hybride branchable de sa gamme nord-américaine, Hyundai introduira une nouvelle technologie à prolongateur d’autonomie (EREV) dans le Santa Fe l’an prochain.

Aussi prévue pour le Genesis GV70, cette mécanique devrait comporter deux moteurs électriques qui alimenteront les roues et une génératrice à essence qui fournira l’électricité nécessaire une fois que la batterie sera épuisée.

Pour le moment, Hyundai n’a pas confirmé si ses futurs modèles EREV seront branchables ou s’ils se rechargeront d’eux-mêmes, mais la première configuration semble plus probable.

La distinction est importante, puisque les modèles à prolongateur d’autonomie branchables offrent une autonomie électrique substantielle avant que la génératrice se mette en fonction, alors que les modèles non branchables, dont le système e-Power de Nissan, utilisent une batterie beaucoup plus petite qui nécessite alors que la génératrice fonctionne presque en permanence pour fournir l’énergie nécessaire à la conduite.

Tout ce que nous savons pour le moment, c’est que Hyundai vise une autonomie totale d’environ 900 à 1 000 kilomètres pour ses EREV lorsque la batterie et le réservoir d’essence sont pleins.

Plus de détails sur les futurs véhicules électrifiés de Hyundai devraient surgir au cours des prochains mois, mais en attendant, si vous attendiez l’arrivée annoncée du prochain Tucson hybride branchable, vous devrez soit choisir l’un des derniers modèles 2026, soit vous tourner vers un compétiteur, soit continuer d’attendre jusqu’à l’arrivée du Santa Fe EREV, plus grand et aussi probablement plus dispendieux.