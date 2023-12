Hyundai Kona électrique 2024: remodelé et plus pertinent que jamais

Plus tôt cette année, Hyundai a débuté la commercialisation du Kona à essence de deuxième génération. C’est maintenant au tour du Kona électrique d’être renouvelé et d’arriver sur notre marché.

Le Hyundai Kona électrique 2024 a une autonomie de 420 kilomètres.

Il est offert à partir de 46 399 $.

Les deux versions proposées sont éligibles aux crédits gouvernementaux qui totalisent 12 000 $.

Alors que Kia retire le Soul EV de son catalogue et que l’avenir des Chevrolet Bolt EV et EUV semble incertain, les petits véhicules électriques relativement abordables et dont l’autonomie est suffisante se feront de plus en plus rares. Heureusement, Hyundai confirme son intention de demeurer bien présent dans ce marché en renouvelant le Kona électrique pour 2024.

Ecolo Auto s’est rendu à Victoria (Colombie-Britannique) pour participer au lancement canadien et conduire en primeur le Kona électrique 2024. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

Quelques distinctions esthétiques

Au premier coup d’oeil, le Kona électrique ressemble énormément à son équivalent à essence. On note tout de même que les pare-chocs avant et arrière sont différents et qu’on a intégré un motif de pixel dans ceux-ci. De plus, la version électrique a droit à des jantes noires de 17 pouces qui lui sont exclusives. À bord, en plus de quelques commandes spécifiques, on remarque un plancher plat à la deuxième rangée, ce qui offre encore plus d’espace aux passagers.

D’ailleurs, le Kona électrique est plus spacieux qu’il ne l’était. On a augmenté le volume de chargement de 33% pour obtenir un total de 723 L lorsque la banquette est rabattue. Pour les jambes, on a accru l’espace de 5 millimètres à l’avant et de 77 millimètres à l’arrière.

Toujours à l’intérieur, on remarque la présence d’un écran tactile de 12,3 pouces qui permet de contrôler le système d’infodivertissement. À la gauche de celui-ci, sous les yeux du conducteur, on retrouve l’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Le tout est clair et facile à consulter.

Grosso modo les mêmes composantes mécaniques

Sur le plan mécanique, on n’assiste pas à une grande révolution. Essentiellement, le nouveau Kona électrique reprend les mêmes éléments que la précédente génération. Mentionnons tout de même qu’il repose sur une nouvelle plateforme (la même que celle du modèle à essence) et que celle-ci a d’abord été conçue pour un véhicule électrique. Rappelons que l’ancien modèle avait d’abord été pensé comme un petit VUS à essence.

Le Kona électrique 2024 est animé par un moteur électrique qui développe une puissance de 150 kW ou 201 chevaux, soit précisément les mêmes données que pour le modèle sortant. Cette puissance est tout à fait suffisante lorsque l’on considère le format et la vocation de ce petit VUS. Sur les routes sinueuses de la Colombie-Britannique, on a apprécié l’instantanéité des accélérations. Il importe de préciser que le couple a toutefois été considérablement réduit. La précédente itération du Kona électrique développait 291 lb-pi alors que le modèle qui vient d’être introduit ne génère qu’un couple de 188 lb-pi. C’est nettement moins, mais nous n’avons pas senti que c’était insuffisant lors de notre essai.

Le plancher du véhicule renferme une batterie de 64,8 kWh qui permet de parcourir jusqu’à 420 kilomètres avec une seule charge. Il s’agit de 5 kilomètres supplémentaires. Une telle autonomie nous semble tout à fait raisonnable. D’ailleurs, mentionnons qu’au moment de prendre la route, le tableau de bord indiquait un niveau de charge à 98%, ce qui correspondait à 377 kilomètres. Après 166 kilomètres, il nous restait encore 209 kilomètres avant d’épuiser la batterie. Autrement dit, le véhicule n’a pas consommé plus d’énergie que ce qui était nécessaire. Nous avons enregistré une consommation moyenne de 16,1 kWh/100 kilomètres, ce qui témoigne de l’efficacité énergétique du véhicule.

Hyundai affirme également avoir amélioré le temps de recharge de son petit VUS carburant aux électrons. En effet, sur une borne de niveau 2, le temps est passé de 9 heures et 15 minutes à 6 heures et 14 minutes pour voir l’autonomie grimper de 10 à 100 %.

Chez nos voisins du Sud, une version d’entrée de gamme, dotée d’une batterie de 48,6 kWh est offerte. En revanche, l’autonomie n’est que de 321 kilomètres, soit une centaine de kilomètres de moins.

Afin de réduire des impacts des températures froides sur l’autonomie du véhicule, les ingénieurs ont doté le petit VUS d’une pompe à chaleur. Toujours dans le but d’optimiser l’expérience pour l’utilisateur en hiver, le Kona électrique 2024 est muni d’une trappe chauffante pour le port de recharge. Activé en même temps que le dégivreur, ce système permet d’éviter une accumulation de neige ou de glace sur la trappe étant donné que celle-ci est située sur la calandre du véhicule.

12 000 en crédits gouvernementaux

En 2023, le Kona électrique était offert à partir de 44 599 $. Pour 2024, le prix est majoré à 46 399 $ pour une version Preferred. Les consommateurs ont également la possibilité de choisir une version Ultimate au prix de 51 199 $. Celle-ci propose notamment le toit ouvrant et quelques accessoires technologiques qui nous paraissent superflus. Une version Preferred représente un bien meilleur achat. Dans les deux cas, ajoutez 1925 $ pour les frais de transport et de préparation.

Vous ne serez certainement pas déçus d’apprendre que les deux déclinaisons sont éligibles aux crédits fédéral et provincial qui totalisent 12 000 $. Ainsi, après inclus tous les frais, les subventions et les taxes, le Kona électrique Preferred coûte 44 384,89 $.

Un véhicule électrique plein de bon sens

L’industrie automobile tend à nous présenter des véhicules électriques qui sont de plus en plus gros, dont la capacité de la batterie est toujours de plus en plus élevée et dont l’autonomie ne cesse d’augmenter. Entendons-nous, personne ne sauvera la planète avec un GMC Hummer EV ou encore un Tesla Cybertruck. Nous croyons fermement à la pertinence de petits véhicules électriques à prix raisonnable et à autonomie suffisante. Le Hyundai Kona électrique peut tout à fait répondre aux besoins d’une petite famille.

Certes, certains consommateurs désirent les quatre roues motrices. Or, celles-ci ne sont pas toujours essentielles. Nous jugeons qu’un véhicule à roues motrices avant qui est doté de bons pneus d’hiver pourra accomplir la tâche sans souci. D’ailleurs, Steve Flamand, directeur exécutif (produit, corporatif, IT et stratégie numérique), a affirmé que le “constructeur étudie toujours la possibilité d’éventuellement proposer les quatre roues motrices”. Il a laissé entendre que “peut-être que cette caractéristique sera offerte sur la prochaine génération du modèle qui sera développée sur une nouvelle plateforme”.

En bref

Alors que les constructeurs automobiles arrivent avec de nouvelles technologies qui sont complexes et qui n’ont pas encore fait leurs preuves, le Hyundai Kona électrique a l’avantage d’avoir déjà montré ce qu’il avait dans le ventre. Il est fonctionnel, pratique, son autonomie est suffisante et son prix n’est pas indécent.

Nous recommandions la première génération du Kona électrique et nous poursuivons dans cette direction avec la deuxième génération du modèle qui nous apparaît tout à fait convaincante.