Un problème de freinage à basse vitesse pour le Cadillac Optiq 2026

Le Cadillac Optiq 2026 fait l’objet d’une attention particulière chez General Motors (GM) en raison d’un comportement anormal lors de freinages à basse vitesse. Le problème, signalé par GM et rapporté par le site Autoblog, concerne le module de contrôle du système de freinage. Le véhicule a en fait de la difficulté à bien identifier la surface sur laquelle il circule, ce qui affecte la réponse du système. Bienvenue en 2026.

Certains Cadillac Optiq 2026 présentent une diminution des performances de freinage à basse vitesse.

Le problème est lié au module de contrôle du système de freinage.

GM propose une mise à jour logicielle (chez les concessionnaires ou par voie hertzienne).

S’il y a une bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d’un problème logiciel, donc il n’y a pas de pièces mécaniques à remplacer.

Concrètement, le problème se manifeste lorsque le véhicule passe d’une surface lisse à une chaussée rugueuse ou inégale à basse vitesse. Lorsque cela se produit, le conducteur peut ressentir une inconstance du système de freinage. De la façon dont le problème est décrit, il semble que le système ABS entre en fonction, alors qu’il n’a pas à le faire. Cela réduit, bien sûr, la force de freinage.

Ce ne sont pas les freins qui sont défaillants, mais bien la façon dont le module logiciel interprète les variations de surface et ajuste la réponse des freins en conséquence.

C’est une nuance importante et c’est la raison pour laquelle GM ne procède pas à un rappel officiel. Oui, les véhicules sont devenus des machines trop complexes. Performantes, certes, mais trop complexes.

GM a plutôt émis une note de service prévoyant la reprogrammation du module de freinage. La mise à jour sera appliquée aux véhicules encore en stock chez les concessionnaires, ainsi qu’aux exemplaires déjà vendus. Le problème ne concerne que des modèles 2026, soulignons-le.

Les propriétaires auront le choix entre passer à l’atelier et profiter d’une mise à jour à distance, ce qui est une bonne nouvelle en soi. On explique qu’une trentaine de minutes sera nécessaire dans les deux cas.

Il n’est donc pas question de rappel. Cependant, si vous avez constaté cette situation sur votre Cadillac Optiq 2026, vous savez désormais quelle en est la cause.

* Les photos montrent des modèles 2025.