Les plans pour une nouvelle génération de la Chevrolet Bolt se concrétisent d’autant plus

General Motors annonce des investissements substantiels pour la production de véhicules électriques dans le secteur manufacturier américain, incluant de potentiels nouveaux modèles.

Près de 2 milliards de dollars sont alloués pour la future production de véhicules électriques dans les installations américaines.

Plus de 13 milliards de dollars destinés à l’expansion de la production manufacturière américaine pour inclure des véhicules électriques abordables et haut de gamme.

Des spéculations sur la prochaine génération de Chevrolet Bolt et d’autres véhicules électriques font surfaces, accompagnées d’une stratégie de transition pour les lignes de production existantes.

Selon Automotive News, General Motors s’embarquerait dans d’audacieux plans avec des engagements financiers importants et des investissements stratégiques dans ses usines de fabrication aux États-Unis. GM a prévu près de 2 milliards de dollars pour la production de véhicules électriques dans un accord préliminaire avec United Auto Workers (UAW), avec l’intention d’injecter un total de 13,3 milliards de dollars dans l’infrastructure manufacturière américaine.

Plus précisément, GM envisage la fabrication d’une version plus abordable de la Chevrolet Bolt à son usine de Fairfax au Kansas. De plus, l’entreprise prévoit une série de véhicules électriques haut de gamme pour Cadillac et Chevrolet, dont la production est prévue au Michigan. Les investissements financiers proposés comprennent 1,25 milliard de dollars pour l’usine d’assemblage Lansing Grand River au Michigan, et des investissements plus modestes de 391 millions de dollars et 300 millions de dollars respectivement pour l’assemblage de Fairfax au Kansas et pour une usine de moteurs dans l’état de New York.

Bien que GM se soit abstenu de divulguer des plans de production détaillés, des sources indiquent que l’installation de Fairfax pourrait commencer à produire une version moins coûteuse de la Bolt dès 2025. Qui plus est, des véhicules électriques haut de gamme, incluant un modèle électrique sous la marque Corvette, pourraient débuter la production à Lansing d’ici 2027. Notamment, l’usine actuelle de Lansing de GM abrite la Cadillac CT4 et CT5, ainsi que la Chevrolet Camaro, tandis que l’usine de Fairfax produit actuellement la Chevrolet Malibu et la Cadillac XT4.

La transition vers les véhicules électriques comprend également la décision de GM d’arrêter la production des modèles actuels Bolt EV et EUV d’ici la fin de l’année afin de réaffecter l’usine d’assemblage d’Orion à la fabrication de camions électriques d’ici la fin de 2025. Au milieu de ce changement, GM se prépare également à répondre à la demande du marché pour les véhicules électriques ainsi que pour les véhicules traditionnels à essence. L’UAW a sécurisé le droit de grève pour garantir que GM honore ses engagements, un accord qui restera en vigueur jusqu’en avril 2028 s’il est ratifié par la main-d’œuvre représentée par l’UAW chez GM.