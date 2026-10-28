Toyota présente le concept Crown Signia GT-S sportif au SEMA 2026

Le concept Crown Signia GT-S illustre ce à quoi pourrait ressembler un véhicule familial taillé pour dévorer les virages.

Ce concept arbore une carrosserie exclusive, des touches de rouge et une suspension abaissée de 5 pouces.

Le groupe motopropulseur semble rester identique à celui du modèle de série.

Toyota cherche à séduire les amateurs de familiales sportives avec un concept pour le SEMA basé sur la Crown Signia, démontrant ce qui se produit lorsqu’un véhicule allie agilité sur routes sinueuses et vocation familiale.

En effet, le concept Crown Signia GT-S propose une déclinaison résolument sportive de la Crown Signia de série, qui se positionne déjà à la frontière entre la familiale et le VUS.

Pour commencer, Toyota a remplacé la suspension d’origine de la Crown Signia par des ressorts (coilovers) MCS sur mesure qui réduisent la garde au sol de près de cinq pouces par rapport au modèle de série. En plus d’améliorer la tenue de route, cela confère au concept une allure unique et nettement plus dynamique, mettant véritablement en valeur les proportions de familiale de la Crown Signia.

Le concept se dote également d’ailes élargies abritant des jantes en alliage HRE de 21 pouces de couleur dorée, chaussées de pneus de 295 mm de large qui offriraient 20 % de surface de contact supplémentaire par rapport aux pneus de 235 mm d’origine.

Le concept Crown Signia GT-S se distingue encore davantage par son ensemble aérodynamique exclusif comprenant un déflecteur avant, des extracteurs d’air sur les ailes avant et un diffuseur arrière proéminent intégrant des sorties d’échappement rectangulaires.

Des emblèmes et des accents rouges parsèment l’extérieur du concept Crown Signia GT-S ainsi que l’habitacle, où un passepoil rouge souligne les renforts prononcés des sièges avant. Le sélecteur de vitesse électronique compact intègre également une section rouge brodée du logo GT-S.

Puisque rien n’a été communiqué au sujet de la motorisation, on peut supposer que le concept conserve le système hybride de 2,5 L du modèle de production, peut-être accompagné de quelques réglages axés sur la performance.

Sur la Toyota Crown Signia 2026 de base, ce groupe motopropulseur développe 240 chevaux et affiche une consommation moyenne de carburant de 6,2 L/100 km en conduite combinée ville/route.

Malgré cette absence présumée de gain de puissance, le concept Crown Signia GT-S bénéficie d’étriers de frein surdimensionnés empruntés au Lexus RX 500h F-Sport, ce qui devrait permettre aux conducteurs de pousser la familiale à ses limites en toute sécurité sur les routes sinueuses.

Bien qu’une version de série issue du concept Crown Signia GT-S soit peu probable, Toyota pourrait enrichir sa familiale haut de gamme d’une déclinaison un peu plus dynamique si la clientèle manifeste suffisamment d’intérêt pour un véhicule conciliant plaisir de conduite et polyvalence.

Les visiteurs du salon SEMA 2026 pourront découvrir le concept Toyota Crown Signia GT-S en personne du 3 au 6 novembre au Las Vegas Convention Center, à Las Vegas, au Nevada.