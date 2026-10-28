Toyota vise un gain de plus de 15 % avec son hybride de prochaine génération

Les versions électrique, hybride rechargeable et hybride partageront une même plateforme.

Toyota vise une consommation de carburant améliorée de plus de 15 %.

Nouveaux quatre cylindres de 1,5 litre, en versions atmosphérique et turbocompressée.

Toyota a présenté aujourd’hui son groupe motopropulseur hybride de prochaine génération, conçu pour se loger dans une nouvelle « plateforme multiénergie » pensée d’abord pour les véhicules électriques. Les versions électrique, hybride rechargeable et hybride partageront ainsi la même architecture.

Le système jumelle une nouvelle famille de moteurs quatre cylindres de 1,5 litre à des moteurs électriques, des unités de commande de puissance et des onduleurs plus légers et plus compacts. Toyota vise une consommation de carburant améliorée de plus de 15 %.

Une seule plateforme pour les versions électrique, hybride rechargeable et hybride

Selon Toyota, les groupes motopropulseurs hybride et hybride rechargeable s’intègrent à la plateforme sans modifier la silhouette du véhicule, son espace intérieur ou ses capacités. Le schéma du constructeur montre une même carrosserie en trois configurations : une batterie pleine longueur sous le plancher pour la version électrique, puis une batterie plus petite jumelée au moteur placé à l’avant pour les versions hybride rechargeable et hybride.

Cette architecture commune permet à Toyota de répartir ses investissements en développement et en production sur le volume combiné des trois motorisations. Le constructeur veut aussi que ses usines puissent ajuster la répartition des motorisations selon la demande.

Toyota avait décrit une stratégie semblable pour la prochaine génération de Corolla au Salon de la mobilité du Japon 2025, une voiture conçue pour accueillir des motorisations électrique, hybride rechargeable, hybride et à essence.

Deux nouveaux moteurs de 1,5 litre pensés pour l’électrification

Toyota a développé les moteurs, le système hybride et l’électronique de puissance ensemble, comme un seul groupe motopropulseur intégré. Les moteurs ont été conçus pour l’électrification dès le départ, et la famille comprend une version atmosphérique et une version turbocompressée.

Le moteur atmosphérique couvre la plage de performances de deux moteurs actuels de Toyota : le quatre cylindres de 1,8 litre et le trois cylindres de 1,5 litre. Au Canada, le 1,8 litre équipe toutes les versions de la Corolla hybride, où le système développe une puissance combinée de 138 ch.

Lorsque Toyota a présenté ces moteurs pour la première fois aux côtés de Subaru et de Mazda en mai 2024, le constructeur indiquait que le 1,5 litre turbocompressé livrerait la puissance d’un 2,5 litres atmosphérique.

Côté électrique, Toyota utilise sa propre électronique de puissance au carbure de silicium (SiC). Ces semi-conducteurs perdent moins d’énergie sous forme de chaleur que les composants en silicium conventionnels, et le regroupement plus serré des composants vise à réduire les pertes dans l’ensemble du système.

Quatre sources pour un gain de plus de 15 %

Toyota attribue son objectif à quatre éléments :

un frottement mécanique réduit ;

une gestion thermique améliorée ;

des pertes électriques réduites ;

une traînée aérodynamique réduite (coefficient de traînée plus faible).

Ce dernier point découle de la compacité du système. Le moteur et le module hybride, plus bas, permettent d’abaisser le capot, ce qui laisse plus de liberté aux designers dans les proportions du véhicule.

Toyota compte vendre sa nouvelle technologie hybride à d’autres constructeurs

Toyota prévoit d’augmenter les ventes externes de ses nouvelles technologies de moteur et hybrides au cours des prochaines années. Le constructeur fournit déjà du matériel hybride à d’autres marques, notamment le système du Mazda CX-50 hybride.

Le nouveau système est aussi développé pour fonctionner avec des carburants renouvelables et carboneutres. Toyota considère que l’hybride efficace continue de faire partie de son approche multiénergie vers la carboneutralité, aux côtés des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible.