La Honda Civic 2027 ajoute la version Sport-L et la technologie S+ Shift

La nouvelle Sport-L ajoute des caractéristiques haut de gamme dans l’habitacle; les modèles Sport Touring hybride reçoivent les changements de rapports simulés S+ Shift.

La nouvelle berline Honda Civic Sport-L 2027 est offerte à partir de 37 004 $, transport et frais compris.

Les modèles Sport-L ajoutent une sellerie en cuir, des sièges arrière chauffants et des sièges avant à réglage électrique.

La Civic Sport Touring hybride reçoit la technologie Honda S+ Shift inaugurée sur la Prelude.

Honda a élargi la gamme Civic 2027 au Canada avec une nouvelle version Sport-L et des technologies de conduite supplémentaires pour la Sport Touring hybride. La berline et le modèle à hayon mis à jour arriveront bientôt chez les concessionnaires, tandis que les versions Sport-L sont attendues avant la fin de 2026.

Positionnée entre les berlines LX et Sport hybride, la Sport-L combine le moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 L de la Civic à une boîte CVT. Cette nouvelle version ajoute de nombreux éléments de luxe, notamment une sellerie en cuir, des sièges avant à réglage électrique et des garnitures intérieures argentées.

La Sport-L à hayon, qui devient la nouvelle version de base, reçoit également la climatisation à deux zones et un volant chauffant. Ces caractéristiques étaient auparavant principalement réservées aux versions hybrides plus coûteuses.

Le prix de la berline commence à un PDSF de 29 090 $, ou 32 544 $ avec les frais, pour la LX, qui devient maintenant la Civic la moins chère. La berline Sport-L affiche un PDSF de 33 550 $, ou 37 004 $ avec les frais. La gamme à hayon débute désormais avec la Sport-L à 35 300 $, ou 38 754 $ avec les frais.

Prix de la berline Civic 2027

Version Transmission PDSF Prix de vente Économie de carburant

Ville/route/combinaison

(L/100 km) LX 2,0 L/CVT 29 090 $ 32 544 $ 7,4/5,8/6,7 Sport-L 2,0 L/CVT 33 550 $ 37 004 $ 7,6/6,0/6,9 Sport hybride Hybride 34 850 $ 38 307 $ 4,7/5,1/4,9 Sport Touring hybride Hybride 38 350 $ 41 807 $ 4,7/5,1/4,9

Prix de la Civic à hayon 2027

Version Transmission PDSF Prix de vente Économie de carburant

Ville/route/combinaison

(L/100 km) Sport-L 2,0 L/CVT 35 300 $ 38 754 $ 7,7/6,1/7,0 Sport hybride Hybride 36 600 $ 40 057 $ 4,8/5,4/5,0 Sport Touring hybride Hybride 40 100 $ 43 557 $ 4,8/5,4/5,0

Pour 2027, la Sport Touring hybride adopte le système Honda S+ Shift, un mode de conduite inauguré sur la Prelude 2026. Le système reproduit le comportement d’une boîte de vitesses axée sur la performance grâce à des changements de rapports simulés, des rétrogradations virtuelles avec synchronisation du régime et le maintien des rapports. Il modifie également les sons du moteur afin de fournir une forme de rétroaction au conducteur. Et cela fonctionne en fait plutôt bien.

Chaque Civic 2027 comprend de série l’ensemble Honda Sensing de systèmes d’aide à la conduite et de sécurité active.

Honda affirme que les modèles hybrides représentent actuellement la moitié des ventes canadiennes de Civic. La Civic électrifiée a également été nommée Voiture nord-américaine de l’année 2025.

La Civic demeure un produit important de l’industrie manufacturière canadienne. Honda assemble les berlines à essence et hybrides dans son usine d’Alliston, en Ontario. Environ 2,3 millions de Civic ont été vendues au Canada depuis 1973, et le modèle s’est classé comme la voiture de tourisme la plus vendue au pays pendant 26 des 28 dernières années.