Honda Crosstour, deuxième partie : la prochaine Accord pourrait avoir une version familiale

Selon un article, ce modèle apparenté à une familiale pourrait arriver avec la prochaine Accord et être doté du système hybride de nouvelle génération de Honda.

Honda n’a pas confirmé l’arrivée d’une Accord surélevée de type familiale.

Le modèle serait attendu vers le milieu de 2029.

Un système hybride Honda de nouvelle génération figure parmi les motorisations envisagées.

Honda prépare peut-être une deuxième tentative pour proposer une Accord davantage axée sur l’utilité, ou une Crosstour réinventée. Selon certaines informations, une familiale surélevée ferait partie de la prochaine génération de sa voiture intermédiaire.

Le modèle pourrait arriver vers le milieu de 2029, en même temps que la prochaine berline Accord. Honda n’a pas confirmé le projet, et le calendrier ainsi que les plans de production demeurent incertains.

Le design évoquerait l’idée derrière l’Accord Crosstour originale, présentée par Honda en 2009, qui n’a jamais réussi à rivaliser avec la Subaru Outback. Basée sur l’Accord de huitième génération, la Crosstour ajoutait une garde au sol accrue et une partie arrière plus imposante à la plateforme de la berline. Son style a divisé les opinions et, honnêtement, était peu attrayant. Le modèle a été abandonné après l’année-modèle 2015. Il s’agissait toutefois d’un produit convenable pour ceux qui avaient le courage d’être vus au volant en public.

Cette fois, le véhicule adopterait une silhouette de familiale plus classique. Autrement dit, il ne chercherait pas à suivre les traces de l’Outback. Cette approche pourrait offrir à Honda une autre façon de rivaliser avec les multisegments et les VUS, sans pour autant les délaisser, bien sûr.

Au fil de l’histoire de l’Accord, Honda a proposé plusieurs types de carrosserie, notamment des versions à hayon, coupé et familiale, mais l’a toujours vendue comme une berline. Une nouvelle Accord munie d’un hayon représenterait un retour notable à un format que le modèle n’a pas adopté depuis plus de dix ans, même si cette carrosserie lui a été proposée à de nombreuses reprises au cours de ses cinquante ans d’existence.

Au moment de son lancement prévu, le véhicule aurait besoin d’une nouvelle plateforme ou d’une mise à jour importante de l’architecture actuelle pour prendre en charge l’électrification, entre autres changements. Les détails sur le groupe motopropulseur n’ont pas non plus été confirmés. La Crosstour II pourrait très bien utiliser le système hybride de nouvelle génération de Honda, une évolution de la technologie e:HEV de l’entreprise. Honda devrait commencer à introduire ce système dans certains véhicules vers le milieu de 2027, ce qui laisserait amplement le temps de l’intégrer à un véhicule de l’année-modèle 2029.

Une Accord inspirée des familiales pourrait ajouter un deuxième type de carrosserie à une gamme aujourd’hui limitée aux berlines. Celles-ci ne sont pas mortes, mais peinent toujours à rivaliser avec les véhicules conçus pour l’utilité. L’histoire de la Crosstour illustre le défi : une garde au sol accrue à elle seule ne suffit peut-être pas à assurer le succès de ce format. Un design de familiale plus classique pourrait l’aider à prospérer, espérons-le plus longtemps que le modèle original.

Honda n’a encore rien confirmé au sujet de cette nouvelle familiale.

Source: Autoblog