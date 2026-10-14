Les hybrides de nouvelle génération de Honda commenceront à arriver en 2027, certains avec la traction intégrale électrique

La prochaine génération de motorisations hybrides de Honda s’appellera simplement « Honda Hybrid ».

Honda prévoit 15 nouveaux modèles hybrides d’ici avril 2030, principalement destinés à l’Amérique du Nord.

Certains de ces modèles intégreront un système de traction intégrale électrique (e-AWD).

Quelques détails supplémentaires ont été révélés concernant la prochaine génération de groupes motopropulseurs hybrides actuellement en développement chez Honda, notamment le nom de la technologie.

En effet, la prochaine génération de systèmes électrifiés du constructeur portera simplement le nom de « Honda Hybrid ».

Ces motorisations Honda Hybrid se distingueront des générations actuelles, notamment par l’intégration d’un système de traction intégrale électrique sur certains modèles.

À l’heure actuelle, le Honda CR-V hybride dispose d’une configuration à transmission intégrale mécanique qui achemine la puissance à l’essieu arrière au moyen d’un arbre de transmission.

En comparaison, un système e-AWD ne comporte généralement aucun lien mécanique entre les roues avant et arrière, ces dernières étant exclusivement entraînées par un moteur électrique.

Cette technologie est largement répandue chez d’autres constructeurs automobiles, dont Toyota, qui l’utilise sur le RAV4, le principal rival du CR-V.

Par rapport aux systèmes de traction intégrale mécaniques, les dispositifs e-AWD se révèlent habituellement moins performants en conduite hors route, mais plus écoénergétiques dans la plupart des conditions de conduite.

Un essieu arrière électrique permet également à un véhicule hybride de transmettre plus facilement de la puissance aux quatre roues, même lorsque le moteur à essence est éteint, assurant ainsi des démarrages plus sécuritaires sur chaussée glissante.

Honda prévoit de lancer 15 nouveaux modèles équipés de la technologie Honda Hybrid d’ici la fin de mars 2030, bien que tous ne proposent pas la traction intégrale.

La plupart de ces modèles seront offerts en Amérique du Nord, qui fera office de marché principal pour les hybrides du constructeur. Les livraisons des premiers véhicules Honda Hybrid devraient débuter en 2027.

Honda promet une meilleure efficacité énergétique avec cette nouvelle génération de motorisations grâce à des unités d’entraînement plus compactes et plus efficientes, associées à des moteurs à essence bénéficiant d’une plage d’efficacité maximale élargie.

Le constructeur automobile affirme également que les véhicules dotés de ce nouveau groupe motopropulseur hybride profiteront d’une plateforme à la fois plus légère et plus rigide.

Le système de traction intégrale électrique sera également jumelé à un nouveau système de gestion des mouvements (Motion Management System) afin d’optimiser la tenue de route.

D’autres précisions devraient suivre sous peu, puisque les premiers modèles issus de cette nouvelle génération de véhicules doivent faire leur entrée sur le marché d’ici environ un an.