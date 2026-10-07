Le Honda Passport TrailSport 2027 rehaussé s’affiche à partir de 62 119 $

Les améliorations apportées au VUS à deux rangées de Honda augmentent sa hauteur et son prix, qui grimpe de 1 350 $ pour 2027.

Le Honda Passport TrailSport 2027 est offert à partir de 58 740 $, avant les frais de transport, les autres frais et les taxes applicables.

La nouvelle suspension augmente la garde au sol de 35 mm.

Le très agréable V6 de Honda continue de s’attaquer aux sentiers.

Honda a mis à jour le Passport TrailSport pour 2027 en lui offrant une suspension rehaussée, des détails extérieurs révisés et davantage d’équipement de série. Les livraisons canadiennes commencent ce mois-ci, avec un prix de départ de 58 740, excluant transport et frais.

Le changement mécanique le plus « imposant » est une suspension entièrement repensée qui porte la garde au sol à 245 mm, soit une amélioration de 35 mm par rapport au Passport TrailSport 2026.

Honda affirme que cette hauteur supplémentaire améliore également les angles d’approche, de départ et de franchissement du VUS. Le débattement de la suspension et la qualité de roulement sur les terrains accidentés ont aussi été revus dans le cadre de cette mise à jour.

Tous les modèles Passport 2027 conservent le V6 de 3,5 L, au fonctionnement tout en douceur, ainsi que le système de rouage intégral i-VTM4 avec vectorisation du couple de Honda. Honda assemble le Passport et son moteur V6 dans son complexe de fabrication de Lincoln, en Alabama.

Honda a également revu l’apparence du TrailSport. Les changements comprennent des élargisseurs d’ailes avant et arrière plus imposants, une partie inférieure du bouclier avant remodelée et plus sombre ainsi que deux feux à DEL ambrés installés près de la prise d’air du capot.

L’ensemble Blackout offert en option ajoute des boucliers avant et arrière noirs qui s’agencent à ses jantes en alliage noir de 18 pouces et à ses emblèmes Honda extérieurs noirs. Une nouvelle couleur de carrosserie Bleu fumée nacré s’ajoute à la palette du Passport pour 2027.

Le niveau d’équipement du TrailSport d’entrée de gamme s’améliore également. Le système de caméras extérieures TrailWatch de Honda, auparavant réservé au TrailSport Touring, est maintenant livré de série sur les deux versions. Le système affiche différentes vues autour du véhicule afin d’aider les conducteurs à repérer les obstacles sur les sentiers et dans les espaces restreints.

Prix et cote de consommation du Passport 2027

Version (TI de série) PDSF Prix de vente Consommation – L/100 km

Ville/route/combinée TrailSport 58 740 $ 62 119 $ 12,7/10,5/11,7 TrailSport Blackout 60 240 $ 63 619 $ 12,7/10,5/11,7 TrailSport Touring 62 290 $ 65 669 $ 12,7/10,5/11,7 TrailSport Touring Blackout 63 790 $ 67 169 $ 12,7/10,5/11,7

Honda affirme que le Passport de quatrième génération connaît des ventes record depuis son arrivée au début de 2025. Les mises à jour apportées pour 2027 surviennent moins de deux ans après le début de la production de la génération actuelle.