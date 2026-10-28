Les marques automobiles les plus valorisées en 2026 : Toyota reste en tête malgré une baisse de 20 %

L’automobile enregistre le plus fort recul sectoriel ; neuf constructeurs sur 13 perdent de la valeur.

Tesla chute de 25 places, au 50e rang, après une baisse de 38 %.

Hyundai, Kia, BYD et Ferrari progressent ; Range Rover quitte le top 100.

Toyota demeure la marque automobile la plus valorisée du classement Best Global Brands 2026 d’Interbrand, publié aujourd’hui, mais neuf des 13 constructeurs qui y figurent ont vu leur valeur de marque reculer au cours de la dernière année. Toyota glisse du 6e au 9e rang mondial, sa valeur de marque ayant chuté de 20 % pour s’établir à 59,5 milliards $ US.

C’est 14,7 milliards $US envolés en 12 mois, et Toyota reste malgré tout le premier constructeur du classement. L’automobile enregistre le recul le plus marqué de tous les secteurs, soit 56,95 milliards$ US, et se fait dépasser par le divertissement au deuxième rang des secteurs les plus valorisés. Selon Interbrand, les constructeurs ont « de plus en plus de difficulté à transformer l’innovation en véritable différenciation ».

Seuls quatre constructeurs ont progressé : Hyundai, Ferrari, Kia et BYD. Aucun constructeur n’a fait son entrée dans le top 100, et Range Rover, 97e en 2025, a quitté le classement.

Les marques automobiles les plus valorisées en 2026 : les 13 constructeurs comparés à 2025

Rang auto Marque Rang 2026 Rang 2025 Variation Valeur de marque ($ US) Évolution 1 Toyota 9 6 -3 59,5 milliards -20 % 2 Mercedes-Benz 20 10 -10 40,8 milliards -19 % 3 BMW 22 14 -8 38,4 milliards -18 % 4 Hyundai 29 30 +1 25,0 milliards +2 % 5 Honda 45 29 -16 19,4 milliards -22 % 6 Tesla 50 25 -25 18,3 milliards -38 % 7 Ferrari 51 54 +3 17,7 milliards +15 % 8 Audi 65 52 -13 12,4 milliards -19 % 9 Porsche 66 57 -9 12,4 milliards -17 % 10 Volkswagen 71 56 -15 11,6 milliards -23 % 11 Kia 87 89 +2 8,8 milliards +3 % 12 BYD 89 90 +1 8,5 milliards +5 % 13 Nissan 100 82 -18 7,2 milliards -23 % S. O. Range Rover Non classée 97 Sortie S. O. S. O.

Les marques allemandes perdent de 17 % à 23 % de leur valeur

L’Allemagne écope d’une bonne part des dégâts. Mercedes-Benz sort du top 10 en passant du 10e au 20e rang, en baisse de 19 % à 40,8 milliards $US. BMW recule de huit places, au 22e rang, à 38,4 milliards$ US. Audi et Porsche partagent désormais la même valeur, soit 12,4 milliards $ US, et Volkswagen dégringole de 15 places jusqu’au 71e rang.

Interbrand pointe du doigt la Chine, où le marché automobile s’est contracté d’environ un cinquième cette année et où les marques allemandes ont perdu de 30 % à 41 % de leurs ventes en un seul trimestre. Toyota y a mieux résisté que l’ensemble du marché. Ajoutez à cela des constructeurs chinois qui atteignent environ 10 % du marché européen, et le verdict du rapport tombe sans détour : « Les constructeurs européens n’ont cessé de s’améliorer, mais ils ont cessé de se démarquer. »

Tesla chute de 25 places, au 50e rang, après une baisse de 38 %

La glissade de Tesla est la plus prononcée parmi les constructeurs : sa valeur de marque fond de 38 % pour atteindre 18,3 milliards $ US. Après être passé du 12e au 25e rang lors du classement de l’an dernier, le constructeur se retrouve maintenant au 50e rang. C’est 38 places perdues en deux éditions.

Selon Interbrand, à mesure que le PDG de Tesla devenait une figure polarisante, la marque n’avait « rien d’indépendant de lui sur quoi s’appuyer ». Le rapport cite aussi une baisse de 13 % des livraisons au début de 2025. Plus près de chez nous, le sondage Réputation 2026 de Léger montrait Tesla en chute de 52 positions, au 424e rang, alors que Toyota se classait 6e au Canada.

Hyundai grimpe au 4e rang des constructeurs

Voici où les nouvelles deviennent plus réjouissantes. Interbrand attribue la progression des quatre marques en hausse à des « propositions plus claires ». Hyundai gagne une place et se classe 29e, avec une valeur de marque en hausse de 2 % à 25,0 milliards $ US. Le constructeur passe ainsi du 6e au 4e rang chez les marques automobiles et prolonge à 17 ans sa séquence de croissance.

« Dix-sept années consécutives de croissance de la valeur de marque, nous les devons aux clients qui ont choisi Hyundai ainsi qu’aux équipes et aux concessionnaires partenaires qui ont mérité cette confiance. Notre passage au quatrième rang des marques automobiles témoigne à la fois de la force de nos produits actuels et des technologies que nous développons pour la suite : les véhicules définis par logiciel et l’IA physique », a déclaré José Muñoz, président et chef de la direction de Hyundai Motor Company.

Kia grimpe de deux places, au 87e rang, avec 8,8 milliards $ US. BYD, qui a détrôné Tesla comme premier vendeur mondial de VÉ en 2025, gagne une place et se hisse au 89e rang avec 8,5 milliards $ US.

Ferrari bondit de 15 % et talonne Tesla à 0,6 milliard $ US près

Ferrari est le seul constructeur inscrit à la liste des « Top Risers » d’Interbrand. Sa valeur de marque grimpe de 15 % à 17,7 milliards $ US, ce qui la fait passer du 54e au 51e rang et place le Cheval cabré à une seule place de Tesla. Interbrand souligne des choix comme la réduction des licences et la fabrication à l’interne de composants stratégiques.

Honda et Nissan reculent de 22 % et 23 %

Honda chute de 16 places, au 45e rang, avec une valeur de marque en baisse de 22 % à 19,4 milliards $US. Nissan perd 18 places et occupe la toute dernière position : 100e, à 7,2 milliards$ US.