General Motors investit 750 millions de dollars pour produire des versions hybrides des Enclave, Traverse et Acadia au Michigan

General Motors a récemment annoncé qu’elle ajouterait des versions hybrides à un grand nombre de ses modèles à compter de 2027.

L’entreprise a également annoncé un investissement de 750 millions de dollars dans l’usine d’assemblage de Lansing Delta Township.

Une source proche du dossier indique que cet investissement servira à produire les versions hybrides des multisegments intermédiaires à trois rangées du constructeur.

De nouveaux détails ont déjà émergé concernant le projet de General Motors d’ajouter des modèles hybrides à sa gamme à compter de l’année prochaine.

En effet, une source proche du dossier a indiqué à Automotive News que l’entreprise proposera bientôt des versions hybrides des Buick Enclave, Chevrolet Traverse et GMC Acadia.

Cette information est corroborée par une annonce officielle survenue hier, dans laquelle GM a déclaré qu’elle investira 750 millions de dollars américains dans l’usine d’assemblage de Lansing Delta Township, où ces multisegments intermédiaires à trois rangées sont actuellement fabriqués.

Cet investissement est expressément destiné à la production de véhicules hybrides, une catégorie actuellement absente du catalogue de General Motors, à l’exception de la Chevrolet Corvette E-Ray, produite en faibles volumes, qui est un hybride rechargeable.

Alors que les prix des carburants demeurent élevés à l’échelle mondiale, les véhicules hybrides gagnent des parts de marché plus rapidement que les modèles entièrement électriques, qui enregistrent pour leur part une lente remontée dans les palmarès de ventes.

Les véhicules fonctionnant exclusivement à l’essence ou au diesel en subissent également les contrecoups, leur popularité s’étant légèrement érodée au cours des derniers mois.

Avec l’engouement croissant pour les modèles hybrides, les constructeurs qui disposent d’un vaste éventail d’hybrides, à l’image de Toyota, s’en sortent mieux que les marques dépourvues de ce type de motorisation électrifiée, comme GM.

D’ailleurs, bien qu’elle ait dominé les ventes aux États-Unis pendant 94 des 95 dernières années, General Motors n’a réussi à devancer Toyota que de 130 000 unités dans le pays au cours des neuf premiers mois de 2026, et pourrait se faire dépasser d’ici la fin de l’année.

Bien que GM n’ait pas confirmé quels modèles bénéficieront de sa nouvelle technologie hybride au cours des prochaines années, l’électrification de ses VUS familiaux à trois rangées pourrait lui conférer un net avantage face à de nombreux rivaux et l’aider à rivaliser avec Hyundai, Kia et Toyota, qui offrent tous déjà des modèles hybrides dans ce segment.

Puisque le constructeur a annoncé le lancement de plusieurs modèles hybrides dans différents segments dès 2027, on sait que l’Enclave, le Traverse et l’Acadia ne seront pas les seuls véhicules à profiter de cette technologie.

En réalité, on sait qu’une déclinaison hybride ou hybride rechargeable des nouvelles camionnettes Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 est en cours de développement.

Par ailleurs, les Chevrolet Equinox et GMC Terrain à essence gagneraient grandement à adopter une motorisation hybride, d’autant plus que la majorité des modèles du segment très prisé des multisegments compacts sont aujourd’hui vendus principalement ou exclusivement en version hybride.

Il sera intéressant de voir si le marché nord-américain aura droit aux déclinaisons hybrides rechargeables de ces modèles, actuellement commercialisées en Chine, ou si l’entreprise prévoit un groupe motopropulseur hybride distinct pour les États-Unis et le Canada.

Davantage de précisions sont attendues au cours de l’année à venir, alors que General Motors s’apprête à introduire des variantes hybrides de ses modèles les plus populaires dès 2027.

Source : Automotive News