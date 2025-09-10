Porsche Macan Electric 2025 : écolo ou pas?

Le Porsche Macan Electric 2025 procure une expérience de conduite dynamique, comme l’on s’y attend. Toutefois, profiter de cette expérience peut s’avérer coûteux.

Avec les frais de douanes du président Trump et la demande stagnante pour les véhicules électriques, les constructeurs automobiles tentant de cimenter la stratégie de leur transition vers l’électrification ont tout un défi à surmonter. Pour le moment, le Porsche Macan Electric 2025 est vendu aux côtés du Macan à essence en Amérique du Nord, pour ceux qui sont prêts à faire le saut vers l’électrique.

Depuis son introduction pour le millésime 2015, le Macan à essence a été reconnu comme l’un des multisegments de luxe compacts les plus exhilarants à conduire sur le marché. Bien qu’il ait reçu quelques changements au fil du temps, on retrouve toujours cette première génération du modèle chez les concessionnaires, la plus performante étant actuellement la Macan GTS disposant d’un V6 biturbo de 2,9 litres, produisant 434 chevaux et un couple de 405 livres-pied. Ces chiffres lui permettent d’atteindre les 100 km/h en 4,3 secondes et une vitesse maximale de 272 km/h.

Entre-temps, le nouveau Porsche Macan Electric 2025 est offert en quatre déclinaisons. Le Macan de base est équipé d’un moteur sur le train arrière, affichant une puissance maximale de 355 chevaux et un couple de 415 livres-pied, bon pour boucler le 0-100 km/h en 5,7 secondes avec l’aide du système départ-canon, selon le constructeur. Le Macan 4 Electric obtient un deuxième moteur, placé sur le train avant, procurant un rouage intégral tout en générant jusqu’à 402 chevaux et 479 livres-pied, le 0-100 km/h s’effectuant en 5,2 secondes.

Ensuite, on retrouve le Macan 4S Electric, profitant d’une puissance allant jusqu’à 509 chevaux et d’un couple maximal de 609 livres-pied, pour un sprint 0-100 km/h de 4,1 secondes. Finalement, le Macan Turbo Electric produit jusqu’à 630 chevaux et 833 livres-pied, franchissant les 100 km/h en à peine 3,3 secondes.

Sous le plancher repose une batterie de 100 kWh (95 kWh utilisables) procurant les cotes de consommation et d’autonomie suivantes :

Modèle Ville/route/mixte (Le/100 km) Ville/route/mixte (kWh/100 km) Autonomie (km) Macan Electric 2,2 / 2,6 / 2,4 19,5 / 23,2 / 21,2 507 Macan 4 Electric 2,2 / 2,6 / 2,4 19,6 / 23,6 / 21,4 496 Macan 4S Electric 2,4 / 2,8 / 2,6 21,4 / 25,2 / 23,1 463 Macan Turbo Electric 2,4 / 2,8 / 2,6 21,4 / 25,2 / 23,1 463

L’autonomie n’est pas spectaculaire, sans être mauvais non plus, variant entre 463 et 507 kilomètres sur une pleine charge. Si l’on peut trouver des bornes rapides appropriées sur notre route, les temps d’attente peuvent s’avérer très courts alors que la vitesse de recharge atteint les 270 kW. Lors de notre essai du Macan 4S Electric, nous avons observé une moyenne de 20,3 kWh/100 km, un résultat nettement supérieur à la cote mixte officielle. Et lors de nos sessions de recharge avec une borne de 180 kW, le Macan a renfloué sa batterie à une vitesse maximale de 150 kW. Notons que le chargeur intégré permet une vitesse de charge de 11,5 kW sur des bornes de niveau 2, et une pompe à chaleur est incluse de série.

Subjectivement, on aime bien le Macan Electric. Sa carrosserie style coupé enveloppe à peine les roues surdimensionnées, et porte très bien les touches stylistiques de la marque. Aussi, le fait qu’il soit électrique n’est pas trop visible pour ceux préférant cette discrétion, outre les écussons sur les ailes avant.

Par rapport à son équivalent à essence, le Porsche Macan Electric 2025 repose sur un empattement plus long (2 893 mm contre 2 807) tout en étant légèrement plus long (4 784 mm contre 4 726) et plus large (1 938 mm contre 1 922). Le VÉ peut remorquer jusqu’à 2 500 kilogrammes ou 5 511 livres alors que le Macan à essence peut tirer jusqu’à 2 400 kg ou 5 291 livres. Porsche indique également que le Macan Electric affiche une capacité de 4+1 passagers, un signe évident que l’occupant assis au centre à l’arrière n’obtient pas beaucoup d’espace.

Et qui sont les concurrents du Macan Electric? Ce n’est pas une question très facile à répondre, du moins pour l’instant. Les VÉ de luxe de taille compacte incluent le Cadillac Optiq, le Genesis GV70, le Lexus RZ, le Tesla Model Y et le VinFast VF 8, alors que les Acura ZDX, Audi Q6 e-tron, BMW iX, Cadillac Lyriq, Jeep Wagoneer S et Polestar 3 sont des intermédiaires. Du point de vue du prix, le Macan Electric concurrence davantage ces derniers plutôt que les modèles compacts. Encore là, les acheteurs potentiels du Macan électrique ne regardent peut-être même par ailleurs, mais advenant le cas, les performants Audi SQ6 e-tron, BMW iX M60, Cadillac Lyriq-V et Mercedes-Benz AMG EQE pourraient être considérés.

L’équipement de série comprend les jantes en alliage de 20 pouces, la suspension pneumatique, le sonar de stationnement avant et arrière, les rétroviseurs à rabattage électrique, l’éclairage extérieur à DEL, le toit ouvrant panoramique à deux panneaux, la clé intelligente, le hayon électrique à mains libres, les sièges avant à huit réglages électriques, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, le climatiseur automatique à deux zones, l’ouvre-porte de garage HomeLink, l’éclairage d’ambiance dans l’habitacle, la recharge de téléphones par induction, la chaîne audio à 10 haut-parleurs, le système multimédia à écran tactile de 10,9 pouces, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto, les services connectés Porsche Connect avec abonnement de 10 ans ainsi qu’une foule de dispositifs de sécurité avancés.

La liste d’équipement livrable est aussi longue que la liste de cadeaux du père Noël. Les acheteurs peuvent choisir parmi plus de 60 teintes de carrosserie, une grande sélection de jantes de 20 à 22 pouces, six coloris dans l’habitacle avec divers revêtements de siège, des sièges à 14 ou 18 réglages électriques, des sièges arrière chauffants et avant ventilés, des sièges avant à fonction de massage, un affichage à tête haute, un système de caméras à vue périphérique, un climatiseur automatique à quatre zones, une caméra de tableau de bord, une clé numérique, un écran pour le passager avant, des chaînes ambiophoniques Bose et Burmester ainsi qu’une pléthore de garnitures et pour la carrosserie et l’habitacle. Le Macan peut aussi être muni d’une direction aux quatre roues, d’une direction à assistance adaptative, de l’ensemble Sport Chrono, d’un ensemble sonore électrique en l’absence d’un rugissement de moteur à combustion, et bien plus.

Le Macan Electric est rapide, et profite de réflexes aiguisés aussi. La plupart des VÉ possèdent une accélération intéressante, mais l’on sent le Macan particulièrement athlétique, procurant évidemment un grand agrément de conduite — surtout en ce qui concerne les variantes 4S et Turbo. Il propose aussi un système de modes de conduite doté de plusieurs réglages de motorisation et du châssis afin de peaufiner le caractère du véhicule selon nos goûts, en plus d’offrir une hauteur de caisse variable, grâce à la suspension pneumatique.

Bon, la qualité de roulement souffre quelque peu en circulation urbaine, conséquence évidente des grosses roues entourées de pneus à profil bas. Toutefois, la suspension pneumatique aide comme elle le peut, et elle est heureusement proposée de série.

Si les conducteurs de véhicules électriques aiment la conduite à une pédale, qui pourrait nous permettre d’économiser quelques électrons avec la récupération d’énergie au freinage tout en prolongeant théoriquement la durée de vie des freins, le Macan n’offre pas cette caractéristique. La marque croit que les décélérations en roue libre et l’utilisation des freins constituent une conduite plus naturelle.

C’est un véhicule compact, mais l’on y retrouve un espace suffisant à l’avant comme à l’arrière. Quatre passagers seront à l’aise durant des voyages routiers plus longs, et le climatiseur à quatre zones est bien apprécié, permettant à tout le monde d’être séparément à l’aise côté température et aération. L’angle d’inclinaison des dossiers arrière n’est toutefois pas réglable, et l’espace de chargement est limité à 480 à 540 litres avec les dossiers arrière en place, et de 1 288 à 1 348 litres avec les dossiers rabattus.

Le Macan électrique n’est pas sans défauts. Les portes de celui-ci ne ferment pas sans un bon élan, et c’est vraiment déconcertant de claquer les portes d’un véhicule de luxe coûtant plus de 100 000 $, comme on le ferait sur une Chevrolet Monte Carlo 1993. Même chose pour le capot avant. On se limitera à dire que le Macan est solidement construit et que l’on ne peut fermer la porte d’un coffre-fort d’une simple poussée. Des portes à fermeture adoucie seraient une option bien appréciée, mais celles-ci ne sont pas offertes sur le Macan Electric 2025. D’autres plaintes plus ou moins importantes : le sélecteur de la boîte de vitesses est maladroit, le système de suivi de voie est trop agressif, et les surfaces noires reluisantes dans l’habitacle rehaussent un peu top la poussière.

Le Porsche Macan Electric 2025 se détaille à partir de 100 840 $ tout frais compris, et atteint les 140 320 $ avant d’ajouter les innombrables options. Ces prix incluent les frais de transport et de 2 950 $, les frais de concessionnaire de 2 750 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et la taxe de luxe canadienne.

Par exemple, notre Macan 4S Electric à l’essai affichait un PDSF de 106 900 $, mais incluait aussi les jantes de 22 pouces Macan Style (5 210 $), l’ensemble Premium (4 460 $), la direction aux roues arrière (2 320 $), de l’ensemble sonore électrique (560 $), d’un pare-brise chauffant (520 $), d’un éclairage au sol (450 $), de sièges sport adaptatifs à 18 réglages (430 $), d’un essuie-glace arrière (410 $), d’un volant GT (370 $),d’écussons Porsche éclairés sur les dossiers de sièges avant (350 $), de la servodirection adaptative (310 $) et d’une prise de 12 volts dans le coffre (190 $), pour un total de 122 480 $. En ajoutant les frais, la facture grimpe à 133 936 $.

On ne se souvient pas de la dernière fois où l’on a qualifié un modèle Porsche d’aubaine, et le Macan Electric n’en est certainement pas un non plus. Outre le prix de base, il pourrait être difficile de se restreindre en consultant la liste des options, surtout si le représentant fronce les sourcils en constatant notre hésitation à dépenser davantage.

Alors, le Porsche Macan Electric est-il un véhicule écolo? Absolument. Sa consommation d’énergie est faible compte tenu des performances et de la tenue de route, et aussi par rapport à celle de ses concurrents. Les recharges aux bornes publiques peuvent aussi être rapides, et l’autonomie est très convenable. L’aspect environnemental est appréciable, surtout que le Macan à essence ne figure pas parmi les moins énergivores de sa catégorie. De plus, on sent le multisegment bien conçu, solide, substantiel et agile à souhait.

Accessible, le Macan électrique? Absolument pas. C’est un VÉ cher pour sa taille et sa polyvalence somme toute limitée, et le prix peut s’escalader très rapidement. À l’instar de tout modèle Porsche finalement. Il est aussi quelque 30 000 $ de plus qu’un Macan à essence, un écart non négligeable — même pour les fidèles de la marque.

