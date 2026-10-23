Lexus retire le TX enfichable aux États-Unis pour 2027, refermant la porte au modèle promis au Canada

Le VUS à trois rangées légèrement rafraîchi conserve ses motorisations à essence et hybride, tandis que Lexus met fin à la version VEHR 550h+ de 404 ch.

Lexus mettra fin au TX 550h+ hybride rechargeable pour l’année-modèle 2027.

Le 550h+ avait été promis au Canada en 2023, mais il n’est jamais arrivé chez les concessionnaires.

Le TX 2027 conserve ses options à essence et hybride classique; les détails pour le Canada restent à confirmer.

Lexus retire le TX 550h+ hybride rechargeable de sa gamme américaine pour 2027, mettant fin à la seule motorisation rechargeable du multisegment à trois rangées après trois années-modèles. Cette décision referme aussi la porte à une version canadienne que Lexus avait annoncé vouloir offrir au moment de la présentation du TX, en 2023, pour l’année-modèle 2024.

Le modèle, qui était quelque peu attendu, n’est jamais arrivé chez les concessionnaires canadiens. Puisque la version rechargeable sera abandonnée au sud de la frontière pour 2027, son arrivée au Canada est peu probable.

Le TX recevra une mise à jour modeste pour la nouvelle année-modèle, qui comprend une partie avant redessinée et une direction recalibrée. La technologie d’aide à la conduite Lexus Safety System+ 3.0 sera de série sur toute la gamme aux États-Unis.

Le retrait du VEHR laisse les motorisations à essence et hybride classique au TX 2027. Les deux utilisent un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 L développant 275 ch. Dans la version hybride, les moteurs électriques dotés d’essieux électriques portent la puissance combinée à 366 ch. Lexus n’a pas donné de raison précise pour l’abandon de la version rechargeable, indiquant seulement qu’elle réévalue régulièrement ses motorisations en fonction des besoins des clients, de la réglementation et de ses futurs plans de produits.

Mais les raisons sont évidentes.

Les chiffres de vente laissent croire que le 550h+ suscitait peu d’intérêt dans la gamme TX aux États-Unis. Il représentait environ 2 % des ventes de TX jusqu’à maintenant cette année. Lexus n’a livré que 953 TX hybrides rechargeables jusqu’en septembre, soit 38 % de plus qu’à la même période l’an dernier. Les livraisons du TX hybride classique ont atteint 8 787 unités, en hausse de 20 %.

Un autre facteur possible est que le 550h+ se vendait 9 000 $ US de plus que la version hybride 500h de base, dont le prix dépassait 81 000 $. Ces chiffres indiquent tous une demande plus forte pour l’hybride classique, même si Lexus n’a pas directement lié les ventes à sa décision.

Enfin, l’arrivée du tout nouveau Lexus TZ entièrement électrique 2027 a certainement pesé dans la balance comme solution de rechange au VEHR 550h+.

L’abandon du VEHR prive aussi les acheteurs canadiens de la configuration électrifiée du TX à laquelle on leur avait dit de s’attendre au lancement. La version 550h+ de 404 ch devait permettre de rouler à l’électricité sur de courts trajets, mais Lexus n’a jamais donné suite.

Aux États-Unis, le TX 2027 est offert à partir de 58 890 $, frais de transport compris, soit une hausse de 400 $ par rapport au modèle 2026. Lexus n’a pas communiqué le prix canadien ni la date de mise en vente du multisegment rafraîchit. Le Lexus TX 350 2026 de base est offert à partir de 73 050 $ CA, frais compris.