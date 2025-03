Cadillac Lyriq-V 2026: son autonomie officielle est rendue publique

On connaît maintenant l’autonomie officielle du Cadillac Lyriq-V 2026, environ deux mois après son dévoilement.

Le Lyriq-V 2026 est une déclinaison plus performante du VUS électrique qui circule déjà sur nos routes.

Son autonomie officielle est établie à 459 kilomètres.

Il produit une impressionnante puissance de 615 chevaux.

À la fin du mois de janvier dernier, Cadillac levait le voile sur le Lyriq-V 2026. Ce VUS de luxe est devenu le premier modèle électrique de la marque à recevoir le prestigieux écusson V. Rappelons que, sous la bannière Cadillac, cette lettre est apposée sur les véhicules à vocation sportive.

Alors qu’on s’approche petit à petit de l’arrivée sur le marché de cette déclinaison sportive du Cadillac Lyriq, Ressources naturelles Canada annonce l’autonomie officielle. En effet, avec une charge complète, le Cadillac Lyriq-V 2026 sera en mesure de parcourir jusqu’à 459 kilomètres. Notons qu’il s’agit d’une donnée inférieure aux autres déclinaisons qui figurent actuellement au catalogue. L’autonomie du Cadillac Lyriq 2025 oscille entre 488 et 525 kilomètres, tout dépendant de la version choisie.

Des performances prometteuses

Essentiellement, Cadillac avance une puissance de 615 chevaux et un couple de 650 lb-pi pour le Lyriq-V 2026. Il est bâti sur l’architecture Ultium de General Motors. Le constructeur promet qu’il est capable d’atteindre les 97 km/h depuis l’arrêt en seulement 3,3 secondes. Le tout fait de lui le véhicule de production le plus rapide de Cadillac.

Parmi les améliorations apportées au Lyriq-V 2026 afin de rehausser ses aptitudes sportives, mentionnons l’abaissement du centre de gravité, les étriers de frein Brembo et l’adaptation du système d’amortissement du véhicule. Les éléments de la direction ont également été retravaillés.

Le Cadillac Lyriq-V 2026 a droit à des jantes de 22 pouces qui lui sont exclusives en plus d’écussons V. On souligne aussi que les portions avant et arrière ont été sommairement redessinées. Une nouvelle teinte, baptisée Métal givré Magnus, se joint à la palette pour cette déclinaison sportive du VUS électrique.

Pour l’heure, l’échelle de prix du Cadillac Lyriq-V 2026 demeure inconnue. Son arrivée sur le marché canadien est prévue cet été.