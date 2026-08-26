Les prolongateurs d’autonomie arrivent chez Hyundai et Genesis en 2027

On ne connait pas encore tous les détails, mais suite à la journée des investisseurs, on apprend que le Santa Fe 2027/2028 aura droit à une nouvelle motorisation électrique à prolongateur d’autonomie. Genesis en bénéficiera également.

Le Santa Fe rafraichi sera le premier modèle à bénéficier de la technologie

Genesis aura aussi droit à une variante de la motorisation

L’autonomie totale frisera les 1000 kilomètres

Hyundai se lance dans une nouvelle forme de motorisation, inédite pour le constructeur. C’est bien connu que le fabricant sud-coréen veut jouer sur tous les tableaux en matière de motorisation afin de toucher le maximum de consommateurs, avec autant de besoins. Hyundai est déjà bien implanté avec les motorisations à essence conventionnelle, hybride, hybride rechargeable et pleinement électrique. Avec le prolongateur d’autonomie, on fait le tour de toutes les options.

Au milieu de vie du Santa Fe

Le VUS intermédiaire Santa Fe sera vraisemblablement le premier véhicule de la gamme à jouir de la technologie. Les premiers tours de roue sont prévus dans la première moitié de 2027, moment où nous verrons l’évolution rafraichie de cette cinquième génération du populaire VUS.

Détails manquants

La configuration technique n’est pas encore confirmée, mais généralement, le moteur thermique sert uniquement à alimenter en électricité la batterie qui alimente à son tour le ou les moteurs électriques. Ces derniers sont ceux qui font avancer le véhicule. Considérant le caractère utilitaire du Santa Fe, on peut s’attendre à au moins deux moteurs électriques, un par essieu. De ce fait, le véhicule maintient son rouage intégral à 4 roues motrices.

Hyundai annonce que la batterie sera de conception maison, on ne se tourne donc pas vers un préparateur extérieur. Selon les affirmations préliminaires, la taille sera aux environs de 35-45 kWh. Avec une telle dimension, le Santa Fe pourrait accomplir jusqu’à 965 kilomètres sur une charge et un plein complets. Selon les estimations de Hyundai, c’est 1,6 fois plus que ce que le Santa Fe à essence est en mesure de faire. Toutefois, à 965 kilomètres, c’est légèrement en dessus de la projection du Santa Fe hybride actuel qui peut techniquement faire jusqu’à 970 km.

Hyundai insiste sur la promesse d’une conduite similaire à celle d’un véhicule électrique. Cette affirmation n’a rien d’étonnant dans la mesure que ce sont les moteurs électriques qui feront tourner les roues.

Et Genesis

Sans surprise, la division de luxe du constructeur va aussi jouir de la technologie. Genesis aura donc plus de possibilités pour les consommateurs que de la turbocompression ou du purement électrique. Le fer de lance est le GV80. On sait déjà qu’une version hybride est en cours de route avec une puissance combinée de 352 chevaux.

L’offre s’élargira vraisemblablement toujours dans la gamme GV80 avec le prolongateur d’autonomie. Dans son cas, on nous promet une batterie de haute performance qui permettra une autonomie excédant les 1000 kilomètres.