Mazda3 : six choses que Mazda doit faire avec la prochaine génération

La Mazda3 prend de l’âge. La génération actuelle nous avait été présentée à la fin de 2018 au Salon de l’auto de Los Angeles. Elle entreprend donc sa huitième année sur le marché, ce qui est un peu plus que la normale dans l’industrie. Dans le concurrentiel segment des berlines compactes, ça représente une éternité. Heureusement, le modèle est bien né et il se tire toujours bien d’affaire, mais cette réalité ne sera pas éternelle. Mazda a besoin de renouveler sa 3 et le plus tôt sera le mieux.

La génération actuelle de la Mazda3 a été présentée à la fin de 2018

Ses principales rivales proposent toutes une version hybride

Une refonte du modèle est attendue prochainement

Un des problèmes auquel la compagnie fait face a trait à la concurrence. Entre 2018 et aujourd’hui, c’est simple, tous les modèles rivaux ont été revus et améliorés. À tel point qu’on mentionne beaucoup moins le nom de la Mazda3 lorsque vient le temps de faire des recommandations dans le segment, simplement parce qu’on trouve mieux ailleurs.

Mais tout n’est pas perdu. Mazda sait concevoir des modèles intéressants et la 3 pourrait rapidement redevenir une référence dans son segment. Cependant, pour ramener son modèle sur le podium dans sa catégorie, Mazda a du pain sur la planche.

Voici, à mon humble avis, six choses qui devront être faites avec la prochaine génération.

1 — Un design qui ose

Depuis son arrivée sur le marché, il y a un peu plus de 20 ans, la Mazda3 est reconnue pour son design distinctif et accrocheur. Seulement, le langage Kodo de la marque commence à prendre de l’âge, malgré le fait qu’on l’ait modernisé au fil du temps. Le hic, c’est qu’aujourd’hui, toute la gamme se ressemble. Placez une Mazda3, un CX-30 et un CX-5 côte à côte, et vous aurez l’impression de voir le même véhicule décliné en trois formats. Des poupées russes. De grâce, un peu d’audace pour la prochaine cuvée.

En fait, la prochaine Mazda3 doit demeurer élégante et chic, mais elle doit aussi faire parler d’elle grâce à un nouveau style qui lui sera propre, voire inédit dans le segment. Une signature, des proportions, un détail qui va faire baver les acheteurs.

On rêve peut-être, mais bon.

2 — Un habitacle qui a du caractère

À bord, la qualité est au rendez-vous. Les matériaux, l’assemblage et la finition de la Mazda3 rivalisent avec ceux de certaines voitures de luxe d’entrée de gamme. Sur ce plan, Mazda n’a de leçons à recevoir de personne.

Mais c’est morne. On s’assoit à bord d’une Mazda3 et on est frappé par le caractère mortuaire de l’ambiance. C’est propre, c’est soigné, mais ça manque de vie.

Le prochain habitacle doit donner un grand coup. Des couleurs, des textures, des surpiqûres contrastantes, un éclairage d’ambiance digne de ce nom. Les rivales coréennes ont compris que l’habitacle fait partie de l’expérience et qu’il est porteur d’émotion.

Mazda, qui parle sans cesse du lien entre la voiture et son conducteur, doit passer de la parole aux actes.

3 — La visibilité

Souhaitons que la prochaine génération offre toujours le choix entre la berline et le modèle à hayon. Avec la berline, la visibilité n’est pas un enjeu. Avec la variante à hayon, c’est une autre affaire.

Oui, son profil est joli, mais de l’intérieur, la visibilité trois quarts arrière est atroce. Le pilier C est massif, la lunette est étroite, et l’angle mort est tout simplement énorme. Changer de voie sur l’autoroute ou reculer dans un stationnement achalandé devient un exercice stressant.

Oui, la caméra de recul et la surveillance des angles morts compensent en partie. Mais l’électronique ne remplace pas une bonne vue d’ensemble. Le modèle actuel n’est pas sécuritaire à ce chapitre. Ce n’est pas un détail banal. On parle de sécurité ici.

Souhaitons un retour à la raison avec la prochaine génération. On peut dessiner une voiture et la rendre séduisante sans sacrifier ce qui permet de la conduire en toute confiance et en toute sécurité.

4 — L’hybridation

Depuis la refonte du modèle, la concurrence s’est mise à table en matière d’hybridation. La Toyota Corolla, la Honda Civic et la Hyundai Elantra proposent toutes une version hybride.

Rendons à César ce qui lui revient. Avec l’approche SkyActiv, Mazda a fait des pas de géant au cours des 15 dernières années. Elle a démontré qu’on pouvait tirer beaucoup d’un moteur à essence conventionnel, sans complexité superflue. Et la fiabilité est au rendez-vous, ce qui est loin d’être banal.

Mais avec les prix de l’essence qui restent élevés, tout acheteur s’intéresse aux cotes de consommation d’un modèle. S’il peut trouver une voiture qui consomme 2 litres de moins par 100 kilomètres, il va la choisir.

Conséquemment, Mazda doit se mettre à table. La bonne nouvelle, c’est que la porte est déjà ouverte avec Toyota, avec laquelle Mazda a déjà collaboré pour le partage de sa technologie hybride.

Ce point sera à surveiller de près.

5 — Conserver ses acquis

La Mazda3 doit changer, oui, mais elle doit aussi conserver ses acquis. En fait, depuis ses débuts, elle s’impose lorsqu’il est question d’agrément de conduite et sur ce plan, elle doit demeurer au sommet. Ça doit même être une priorité. Une direction précise, un châssis équilibré et une forte connexion avec la route font de la Mazda3 l’une des compactes les plus agréables à conduire. C’est son ADN. Heureusement, les gens de Mazda sont passionnés et savent ce qu’ils font, ce qui nous rassure sur ce point.

Et un conseil : conservez la boîte manuelle. Alors que la concurrence l’abandonne tranquillement, Mazda a l’occasion de se démarquer en la conservant. Mieux, en la rendant plus disponible que jamais, avec davantage de versions et de motorisations.

Les amateurs sont moins nombreux à la choisir, mais ils sont fidèles et parlent fort. Ce sont souvent les meilleurs ambassadeurs d’une marque.

6 — Une vraie version de base

Enfin, la sixième chose que la compagnie doit faire pour rendre sa prochaine 3 irrésistible relève d’un vœu pieux, mais allons-y quand même.

Depuis 10 ans, le prix des compactes a grimpé de façon importante. Tellement que l’idée d’une voiture neuve abordable devient un concept abstrait.

Et si Mazda frappait fort avec une vraie version de base, à un prix capable de défier les rivales et de les forcer à bouger ? On l’a déjà vu. Hyundai avait bousculé le marché avec une Accent à moins de 10 000 $ au tournant des années 2010. Nissan a fait de même avec sa Micra en 2015. L’Elantra était proposée sous la barre des 15 000 $ il y a une douzaine d’années, ce qui avait forcé Honda à baisser le prix de sa Civic.

Le coup avait porté.

Mazda pourrait même aller plus loin. Pourquoi ne pas garder la version de base de la génération actuelle en production, à prix réduit, sous le nom de Mazda3 Classique ? Les coûts de développement sont amortis depuis longtemps ; la voiture est fiable et reste pertinente.

Plusieurs acheteurs suivraient, nous en sommes convaincus. Ram a utilisé cette stratégie avec sa camionnette et le succès a été monstre.

Pourquoi ne pas innover et frapper un grand coup ? Pariez sur le fait qu’une version dénudée à 19 999 $ ferait un malheur.

Verdict

Mazda a du terrain à rattraper et ce n’est pas en jouant la carte de la prudence qu’elle va y arriver. La prochaine Mazda3 doit être agressive, tant sur le plan design, que sous le capot et en matière de prix.

Elle doit surprendre.

La bonne nouvelle, c’est qu’elle nous a toujours surpris.

On attend la suite avec impatience.