Une Tucker 48 aperçue circulant dans les rues de New York

Lorsqu’on déambule dans une ville et qu’on est amateur de vieilles voitures, on est toujours à l’affût. La joie, c’est d’apercevoir une vieille voiture garée quelque part, d’en voir une arpenter les rues. Jamais, au grand jamais, ne s’attend-on à voir apparaître une Tucker ? JAMAIS ! Et pourtant, c’est ce qui s’est produit récemment dans les rues de la plus grande ville d’Amérique du Nord, New York.

La Tucker 48 a été produite à raison de 51 exemplaires

La seule année modèle fut 1948

Le moteur six-cylindres à plat de la Tucker était dérivé d’un moteur d’hélicoptère Franklin.

Un modèle très rare

Pour ceux qui l’ignoreraient, la Tucker est l’une des voitures les plus rares de l’histoire. Elle n’a été produite qu’à raison de 51 exemplaires, dont 47 sont aujourd’hui répertoriés. La grande majorité repose au sein de collections privées ou de musées. Lorsqu’on est propriétaire d’une telle pièce, on ne pense pas vraiment l’envoyer dans la circulation lourde. À la campagne, à la limite, une petite balade, mais encore.

Une Tucker 1948, ça vaut plus d’un million de dollars.

La voiture a été rendue populaire grâce au film de 1988 sur l’histoire de Preston Tucker, créateur de la voiture et fondateur de la compagnie du même nom. Parce que son modèle était révolutionnaire, il a failli ébranler l’ordre établi, mais il s’est buté au pouvoir des grands constructeurs de Détroit qui ont finalement eu sa peau, pour vous résumer ça simplement.

Le mystère et la résurrection du châssis n° 1051

On classe les Tucker par numéro de châssis, de 1001 à 1051.

Le modèle aperçu, le 1051, a une histoire fascinante (comme la plupart des Tucker). Cette Tucker 48 a littéralement surgi du passé après être restée dissimulée et immobile dans un garage du New Jersey pendant près de 15 ans. Sa remise à niveau a été confiée au célèbre restaurateur Rob Ida. Cette sortie dans les rues de New York n’était pas seulement une promenade de plaisance, mais un véritable test de validation après une remise en marche méticuleuse.

Et plutôt que d’envoyer cette pièce à un musée, ses gardiens ont pris le pari audacieux de lui faire affronter la réalité, au cœur de New York, prouvant que l’ingénierie révolutionnaire de Preston Tucker est toujours bien vivante.

Une folle traversée urbaine qui a figé Manhattan

C’est sous l’impulsion de Rob Ida et de l’équipe de Preston Tucker LLC que le véhicule a relevé le défi improbable de braver le trafic infernal de Manhattan. La randonnée a culminé lors de l’événement Retromobile Cars & Coffee à l’intersection des rues Spring et Greene, au cœur du quartier SoHo.

Une équipe de tournage était sur place pour immortaliser cette scène surréaliste afin de voir la silhouette aérodynamique et le légendaire phare central directionnel de la Tucker se frayer un chemin sous l’arche de Washington Square, traverser des passages piétons à Tribeca et slalomer dans le West Village.

Au passage de la voiture, la réaction du public a été immédiate. Les passants se sont arrêtés net, téléphones à la main, captivés par les lignes futuristes de ce vaisseau d’une autre époque. Sur les réseaux sociaux, vous le devinez, la vidéo de cette virée urbaine est rapidement devenue virale. Les passionnés ont qualifié l’initiative d’« audacieuse » et de « chef-d’œuvre absolu », fascinés de voir rouler en toute liberté une machine estimée à plus d’un million de dollars au milieu des rues new-yorkaises.

J’ai eu la chance de voir une demi-douzaine de Tucker lors de mes visites de musées, réalisées dans le cadre de mon travail et de mes loisirs. Chaque fois, j’ai considéré la chose comme un privilège.

Imaginez alors voir une Tucker apparaître en roulant dans la ville.

Magique.

Note : les photos des Tucker noires et bleues qui accompagnent cet article ont été prises par l’auteur. La Tucker bleue a été photographiée il y a plus de 17 ans à San Diego, alors qu’elle avait été prêtée à un musée pour une exposition. Quant à la Tucker noire, vue au musée Petersen de Los Angeles, il s’agissait de la voiture personnelle de Preston Tucker.

La Tucker rouge de New York est tirée de la page Facebook Preston Tucker LLC