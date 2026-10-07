GMC Sierra 2500 HD 2027 : la barre des 100 000 $ US est franchie

La camionnette pleine grandeur ultra robuste (HD pour Heavy Duty) est l’outil de travail par excellence. Jadis, c’était un véhicule qu’on pouvait acheter sans se ruiner. Cette époque est révolue depuis un certain temps déjà. Aux États-Unis, une des versions du nouveau GMC Sierra 2500 HD 2027 vient de franchir la barre des 100 000 USD, soit L’AT4X. Au Canada, c’est fait depuis longtemps.

La version AT4X diesel du Sierra 2500 HD 2027 atteint 100 595 USD

La variante Denali Ultimate s’arrête juste sous la barre, à 99 395 USD

Au Canada, la gamme Sierra HD 2026 s’étend d’environ 70 000 CAD à 131 000 CAD

Toutes les déclinaisons du Sierra 2500 HD 2027 voient leur prix grimper de 900 USD. On parle de 2400 USD pour la variante Denali Ultimate. Cette dernière reçoit de série le nouveau V8 turbodiesel Duramax de 8,3 litres (555 chevaux et 1230 livres-pieds de couple), offert en option à 11 400 USD sur les autres versions.

Avec la déclinaison AT4X, ça fait grimper la facture à 100 595 USD, frais de transport inclus.

Le prix de départ est plus accessible, à 57 495 USD pour la version Pro, mais ce n’est quand même pas donné pour un outil de travail.

Prix du GMC Sierra 2500 HD 2027 aux États-Unis (cabine multiplace, 4RM, transport inclus)

Version Prix (USD) Pro 57 495 SLE 61 895 SLT 69 195 AT4 76 195 Denali 78 895 AT4X 89 195 Denali Ultimate (diesel de série) 99 395 AT4X avec diesel de 8,3 litres 100 595

Encore pire au Canada

Question de nous amuser un peu, nous avons configuré un GMC Sierra 2500 HD 2026 (Denali Ultimate) en prenant le temps d’ajouter quelques groupes d’options. Facture totale : 143 000 $ avant taxes.

Élément Montant Prix du véhicule configuré 143 000,00 $ TPS (5 %) 7 150,00 $ TVQ (9,975 %) 14 264,25 $ Taxe de luxe fédérale 0 $ Total 164 414,25 $

Notez qu’il n’y a pas de taxe fédérale sur les produits de luxe dans ce calcul. Elle ne s’applique qu’aux véhicules dont le poids nominal brut est de 3856 kg ou moins, ce qui exclut les camionnettes HD. Un autre véhicule vendu au même prix serait frappé d’un supplément de 8600 $, auquel s’ajouteraient la TPS et la TVQ.

Où est la limite ?

Les constructeurs ont bien compris que les variantes les plus chères génèrent les plus grandes marges. Ils misent donc sur des camionnettes de plus en plus cossues, avec des sièges offrant le massage, des boiseries et des chaînes audio haut de gamme.

On comprend la stratégie, mais où est la limite ? Une camionnette HD à un prix de base de 100 000 $ canadiens ? Une variante plus équipée à 200 000 $ CA ? La question qui se pose est la suivante : pendant combien de temps le marché sera-t-il en mesure de suivre ?

La camionnette est devenue un objet de luxe depuis un certain temps déjà. Tranquillement, elle devient un produit de luxe inaccessible.

Si nous devions parier deux dollars, nous miserions sur le marché des camionnettes intermédiaires, où les prix demeurent élevés, mais plus accessibles.