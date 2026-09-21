Virée électrique CAA 2026 : 22 VÉ mis à l’épreuve de la recharge rapide, de l’efficacité énergétique et des coûts

L’essai de 230 km de la CAA mesure la consommation d’énergie, les performances de recharge rapide et les coûts de 22 véhicules électriques.

Les 22 VÉ ont parcouru le trajet ontarien de 230 km sans devoir s’arrêter pour se recharger.

Quinze minutes de recharge rapide ont ajouté en moyenne 110 km d’autonomie affichée.

Ajouter 100 km d’autonomie à une borne rapide publique a coûté en moyenne 13,45 $.

La Virée électrique 2026 de la CAA a placé l’efficacité énergétique, la recharge rapide et les coûts de recharge au cœur de son plus récent essai comparatif. Au total, 22 véhicules électriques ont parcouru 230 km entre Blue Mountain et Vaughan, en Ontario, dans des conditions qualifiées d’optimales par les organisateurs.

Les véhicules sélectionnés représentaient plus des trois quarts de tous les véhicules électriques neufs offerts au Canada. Contrairement à l’édition hivernale de 2025, au cours de laquelle les batteries avaient été complètement déchargées, l’événement de 2026 visait notamment à mesurer la consommation d’énergie et l’expérience de recharge.

Les 22 véhicules ont parcouru le trajet de 230 km sans devoir s’arrêter pour se recharger. En moyenne, ils ont utilisé 40 % de la capacité de leur batterie pendant le trajet. Ce résultat tient compte du véhicule affichant la plus faible autonomie annoncée du groupe.

Véhicules ayant gagné le plus d’autonomie en 15 minutes de recharge

Marque Modèle Kilomètres gagnés Lucid Gravity 178 km Hyundai IONIQ 5 136 km Mercedes-Benz CLA avec technologie EQ 135 km Nissan LEAF 126 km Volkswagen ID.4 125 km

L’essai de recharge a toutefois révélé des écarts considérables. Après 15 minutes à des bornes rapides Tesla, les véhicules avaient récupéré en moyenne 110 km d’autonomie affichée. Près des deux tiers ont gagné au moins 100 km. Le Lucid Gravity a enregistré la plus forte augmentation, soit 178 km, suivi du Hyundai IONIQ 5 avec 136 km et de la Mercedes-Benz CLA avec technologie EQ avec 135 km.

Véhicules ayant gagné le moins d’autonomie en 15 minutes de recharge

Marque Modèle Kilomètres gagnés Lucid Air 58 km Chevrolet Equinox EV 71 km Chevrolet Silverado EV 80 km GMC HUMMER EV SUV 90 km Tesla Model Y 97 km

À l’autre extrémité du classement, et curieusement, la Lucid Air a ajouté 58 km, tandis que le Chevrolet Equinox EV en a gagné 71. Les résultats de recharge étaient environ 15 % supérieurs à ceux enregistrés lors de l’essai hivernal de 2025.

Le coût constituait une autre variable importante. Selon les calculs effectués dans le cadre de l’événement, ajouter 100 km d’autonomie à une borne rapide publique coûtait en moyenne 13,45 $. La Tesla Model 3 a enregistré le coût le plus faible, à 7,28 $, comparativement à 24,39 $ pour le GMC HUMMER EV SUV. Les tarifs de recharge, la puissance fournie et les capacités de recharge du véhicule peuvent tous influer sur le coût final.

Coût de recharge le plus faible pour 100 kilomètres

Marque Modèle Coûts Tesla1 Model 3 7,28 $ Tesla Model Y 8,23 $ Nissan LEAF 10,13 $ Kia EV4 10,25 $ Hyundai IONIQ 5 10,68 $

Les mesures de consommation d’énergie ont également révélé des différences importantes. Le Toyota bZ a enregistré une consommation remarquablement faible de 11,43 kWh/100 km, suivi de la Tesla Model Y à 11,81 kWh/100 km et de la Model 3 à 11,85 kWh/100 km. À titre comparatif, le Lucid Gravity a enregistré une consommation de 28,91 kWh/100 km.

Coût de recharge le plus élevé pour 100 kilomètres

Marque Modèle Coûts GMC HUMMER EV SUV 24,39 $ Chevrolet Silverado EV 19,05 $ Rivian R1 T 17,85 $ Tesla Cybertruck 15,61 $ Volkswagen ID. Buzz 15,48 $

« Les résultats de cette édition sont très révélateurs. Pour la plupart des automobilistes, la question n’est plus vraiment de savoir si un véhicule électrique leur permettra d’atteindre leur destination, mais plutôt à quelle vitesse il pourra se recharger, combien cette recharge coûtera et avec quelle efficacité le véhicule utilisera son énergie », a déclaré Pierre-Serge Labbé, vice-président, services de mobilité, CAA-Québec.

Source: CAA Québec