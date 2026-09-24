GM mise sur un plus gros diesel pour les Silverado HD et Sierra HD 2027

Les Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD 2027 reçoivent un V8 Duramax de 8,3 litres, une capacité de remorquage accrue et des technologies développées au Canada.

Les Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD 2027 proposent un nouveau moteur diesel de 555 chevaux et de 1 230 lb-pi de couple.

La capacité de remorquage atteint 38 000 livres avec un attelage à col de cygne, selon la configuration.

Oshawa assemblera les prochaines générations des deux camionnettes HD, mais l’échéancier reste à préciser.

Près de 65 % des acheteurs canadiens de camionnettes lourdes choisissent un moteur diesel, selon General Motors. Voilà qui explique l’investissement du constructeur dans un tout nouveau V8 turbodiesel Duramax de 8,3 litres pour les Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD 2027.

Le remorquage d’équipement ou de grosses caravanes demeure une raison de privilégier cette motorisation. GM accompagne donc son nouveau moteur d’améliorations à la direction et au freinage, ainsi que de technologies développées avec la participation de son Centre technique canadien.

Un nouveau Duramax conçu à l’interne

Le V8 diesel offert en option développe 555 chevaux et 1 230 lb-pi de couple. Selon GM, ces chiffres dominent le segment des camionnettes lourdes diesel, d’après les données disponibles sur la concurrence.

Le constructeur présente ce moteur comme son premier V8 diesel pour camionnettes lourdes entièrement conçu, développé et fabriqué à l’interne à partir d’une nouvelle architecture. Il comprend un bloc en fonte à graphite compacté, des composants internes forgés et un turbocompresseur à géométrie variable. Son refroidissement a également été adapté aux exigences du remorquage soutenu.

La production aura lieu à l’usine DMAX agrandie de Brookville, en Ohio.

Le V8 à essence de 6,6 litres reçoit aussi des améliorations. Il produit désormais 412 chevaux et 472 lb-pi de couple. Les deux moteurs sont jumelés à une boîte automatique Allison à 10 rapports.

Mieux diriger et freiner sous charge

La capacité maximale atteint 20 000 livres (9 072 kg) en remorquage conventionnel et 38 000 livres (17 237 kg) avec un attelage à col de cygne, selon la configuration et l’équipement.

GM affirme avoir développé conjointement le groupe motopropulseur, la direction, le freinage et les systèmes de remorquage. Une nouvelle direction à crémaillère à assistance électrique vise à réduire les contrecoups au volant et à faciliter les manœuvres à basse vitesse.

Le freinage bénéficie d’un servofrein électronique, de disques avant agrandis et d’étriers fixes avant à quatre pistons. GM présente cette assistance au freinage et la nouvelle direction comme des premières dans le segment.

Le constructeur annonce également une réduction pouvant atteindre 20 % des distances de freinage avec une remorque grâce au système eBoost. Les renseignements fournis ne précisent toutefois ni les conditions d’essai ni le véhicule de comparaison.

Une contribution canadienne à plusieurs niveaux

Le Centre technique canadien de GM a participé au développement des systèmes de remorquage et des commandes intégrées.

La production du Silverado HD se poursuit à Oshawa et à Flint, au Michigan, tandis que celle du Sierra HD demeure à Flint. Oshawa assemblera également les prochaines générations des deux modèles, à une date encore indéterminée. Cette confirmation ne concerne donc pas nécessairement le Sierra HD 2027.

Les modèles 2027 sont attendus chez les concessionnaires canadiens à compter de la fin de 2026. Les prix seront annoncés ultérieurement.