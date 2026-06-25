Le tout nouveau GMC Sierra 2027 enfin dévoilé, plus luxueux et plus puissant

GM a finalement levé le voile sur le GMC Sierra 2027, qui sera mis en vente avant la fin de l’année. La nouvelle génération du Sierra 1500 profitera d’une gamme révisée, d’habitacles plus luxueux dans ses déclinaisons plus chères ainsi qu’une paire de nouveaux moteurs.

Six finitions seront proposées, dont Pro, Elevation, AT4, Denali, AT4X et Denali Ultimate. Le changement ici, c’est l’élimination des versions SLE et SLT. Pour ce dévoilement initial, GMC a priorisé les deux déclinaisons au sommet de la gamme, alors que les informations sur les variantes plus abordables seront divulguées plus tard.

À l’instar du Chevrolet Silverado 1500 2027, le Sierra obtiendra un choix de quatre motorisations. Celle de base demeure le quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres, baptisé TurboMax, qui serait « amélioré » selon le constructeur. Ce dernier est maintenant jumelé à une boîte automatique à dix rapports au lieu d’une boîte à huit rapports. Le six cylindres turbodiesel de 3,0 litres Duramax est également de retour, et c’est le seul bloc diesel dans le segment, de même que le champion de l’économie de carburant du groupe.

Toutefois, la grande nouvelle, c’est que le V8 de 5,3 litres avec 355 chevaux et le V8 de 6,2 litres avec 420 chevaux seront remplacés par deux nouveaux V8 de sixième génération, avec des cylindrées de 5,7 et de 6,6 litres. Leurs fiches techniques n’ont pas encore été partagées, mais GMC avance que le plus gros des deux blocs s’avère le V8 atmosphérique le plus puissant de la catégorie. Pour fins de comparaison, le V8 de 5,0 litres du Ford F-150 développe 400 chevaux, le V8 de 5,7 litres du Ram 1500 en développe 395, et le V8 de 6,4 litres du Ram génère 470 étalons. Aucune motorisation hybride ou hybride rechargeable n’a été confirmée, du moins jusqu’à maintenant.

GM ne l’a pas encore confirmé, mais le GMC Sierra 2027 repose vraisemblablement sur la même plateforme que la génération sortante, bien que l’on s’attende à des modifications à celle-ci afin d’améliorer la qualité de roulement, le bruit et les vibrations. Cela signifie que les dimensions extérieures et intérieures demeureront largement inchangées. De plus, on s’attend à ce que le Sierra 1500 soit toujours offert en configurations à cabine simple, cabine double et cabine multiplace.

Toutefois, le Sierra 1500 reçoit une refonte esthétique substantielle. Les panneaux de carrosserie sont nouveaux, la partie avant arbore une apparence plus sophistiquée avec un éclairage signature à DEL et des phares montés plus bas, de même qu’une ligne de capot plus haute. Les feux arrière ont été redessinés et un arrangement à quatre embouts d’échappement sera offert pour la première fois afin d’apporter une apparence plus sportive.

Le Sierra AT4X obtient une mise à niveau de ses capacités hors route, profitant d’une suspension surélevée de deux pouces, et bien que les amortisseurs Multimatic DSSV soient conservés, ils sont accompagnés d’amortisseurs de rebond pour améliorer la qualité de roulement lors des impacts plus raides hors des sentiers battus. On mise aussi sur des différentiels à verrouillage électrique avant et arrière, de même que des pneus de boue de 35 pouces, plus grands qu’avant. Le Sierra AT4X sera encore une fois disponible avec l’ensemble Édition AEV, élevant davantage ses capacités hors route avec des protections de sous-carrosserie et une apparence plus exclusive.

Le GMC Sierra 2027 bénéficie aussi d’un habitacle repensé. Chaque déclinaison obtiendra ses propres agencements de couleurs et de matériaux, une instrumentation numérique de 12,2 pouces pour le conducteur, et un écran tactile de 16,3 pouces pour le système multimédia avec interface Google built-in et projection Apple CarPlay/Android Auto. Une nouvelle console MultiPro configurable comprend un bac de rangement dissimulé sous des porte-gobelets coulissants, et un autre rangement sous l’accoudoir central, alors que celui-ci peut se déplier pour créer une surface de travail.

L’AT4X profite aussi de garnitures en fibre de carbone, d’un habillage appelé Timber Mahogany, d’un volant à base aplatie et des grillage de haut-parleurs en acier inoxydable. Le Denali Ultimate propose des garnitures en bois de bouleau forgé et à pores ouverts, de même qu’une chaîne audio Bose à 16 haut-parleurs, dont quelques-uns intégrés aux appuie-têtes. Les AT4X et Denali Ultimate disposent tous les deux d’un nouveau toit ouvrant panoramique, d’un écran tactile articulé dévoilant un compartiment de rangement ainsi qu’un nouvel écran de divertissement de 11,5 pouces pour le passager avant, partiellement caché derrière un panneau articulé. Avec l’affichage à tête haute de 15 pouces et le rétroviseur intérieur à caméra de 8,5 pouces, GMC se targue d’offrir une surface d’écran de plus de 60 pouces.

Les fiches techniques, les listes d’équipement et les prix seront divulgués plus tard, alors que le GMC Sierra 2027 commencera à débarquer de la chaîne de fabrication cet automne. Le Sierra 1500 est actuellement construit à Fort Wayne en Indiana ainsi qu’à Silao au Mexique.