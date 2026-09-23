Les Chevrolet Colorado et GMC Canyon 2027 gagnent 40 chevaux grâce à un moteur révisé

Les Canyon et Colorado 2027 utiliseront le même moteur TurboMax de 2,7 L que les Silverado et Sierra.

Ce moteur a été mis à jour pour la nouvelle génération de camionnettes demi-tonne.

Le nouveau TurboMax développera 350 chevaux et 455 lb-pi de couple.

Alors que la grande nouvelle chez General Motors est l’arrivée cet automne d’une nouvelle génération de camionnettes 1500 grand format, sa gamme de camions plus compacts a également de quoi se vanter.

En effet, les camionnettes intermédiaires Chevrolet Colorado et GMC Canyon recevront un moteur plus puissant pour l’année-modèle 2027, une faveur accordée par ces nouveaux modèles grand format.

Bien que le seul moteur offert pour le Canyon et le Colorado demeure le quatre cylindres turbocompressé TurboMax de 2,7 L, il a été largement modernisé en vue de son utilisation dans les nouveaux Silverado et Sierra.

Plutôt que de fabriquer deux versions de ce moteur — l’une pour les plus petits camions et l’autre pour les plus gros —, General Motors a choisi d’accorder à ses modèles intermédiaires un gain de puissance substantiel.

Si les Canyon et Colorado 2026 ne manquent pas de puissance avec leur rendement de série de 310 chevaux et 430 lb-pi de couple, les modèles 2027 pourront offrir 350 chevaux et 455 lb-pi de couple grâce au nouveau TurboMax, désigné sous le nom de code L4B.

Par rapport à l’actuel L3B, cette nouvelle mouture du quatre cylindres suralimenté fait appel à un nouveau turbocompresseur, à un système d’injection de carburant révisé, à des pistons redessinés ainsi qu’à des systèmes de gestion thermique active perfectionnés.

En plus d’accroître la puissance, ces modifications sont également censées améliorer l’efficacité énergétique, du moins dans le cas du Sierra et du Silverado. Nous pourrons vérifier si cela se traduit aussi sur les Canyon et Colorado lorsque les modèles 2027 feront leur apparition plus tard en 2026 ou au début de 2027.

Bien que le constructeur automobile n’ait confirmé aucun chiffre concernant les Canyon et Colorado 2027, ces renseignements s’appuient sur des guides de commande internes envoyés par General Motors à ses concessionnaires. Ces mêmes documents indiquent une capacité de remorquage inchangée à 7 700 livres (3 493 kilogrammes).

Il sera également intéressant de surveiller si le nouveau moteur TurboMax des camions intermédiaires de GM délaissera sa boîte automatique à 8 rapports au profit d’une nouvelle boîte à 10 rapports, comme c’est le cas sur les camionnettes grand format 2027.

De plus amples détails concernant les Chevrolet Colorado et GMC Canyon 2027 devraient être dévoilés au fil des prochains mois, à mesure que ces modèles prendront le chemin des concessions nord-américaines.

Source : Motor1.com