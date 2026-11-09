Le VUS électrique Volvo EX50 arrivera en 2027

Le modèle mondial entièrement électrique à batterie devrait se positionner entre les Volvo EX40 et EX60.

L’EX50 de Volvo sera lancée à l’échelle mondiale l’an prochain.

Le modèle devrait se situer sous l’EX60 et au-dessus de l’EX40.

Volvo n’a pas encore confirmé l’arrivée de l’EX50 au Canada.

Volvo prévoit lancer l’EX50 en 2027, ajoutant un autre VUS électrique intermédiaire sous son élégant EX60. Volvo a présenté l’EX50 aux investisseurs comme un véhicule mondial entièrement électrique à batterie, destiné à un vaste segment de VUS à prix plus abordable.

L’EX50 occuperait l’espace entre les EX40 et EX60. Volvo l’avait d’abord conçue comme une éventuelle remplaçante de l’EX40, mais le XC40 à moteur à combustion interne et l’EX40 électrique qui lui est apparenté ont évolué au gré des conditions du marché. Au Canada, l’EX60 débute à environ 81 500 $ (frais inclus), tandis que des informations situent le prix de l’EX50 sous les 50 000 £ au Royaume-Uni (soit environ 94 850 $ CA — un prix qui serait révisé si le modèle arrivait au Canada).

Le nouveau VUS devrait être plus grand que l’EX40, qui mesure 4,4 mètres, et sa longueur est estimée entre 4,6 et 4,7 mètres. Il offrirait ainsi plus d’espace aux passagers et aux bagages, ainsi que de la place pour une batterie plus imposante. L’EX40 dispose d’un espace de chargement de 410 litres et d’un empattement de 2,7 mètres ; l’EX60 est dotée d’une batterie de 95 kWh et d’un empattement de 2,97 mètres.

Volvo a confirmé son intention de dévoiler trois véhicules en 2027, dont un destiné à l’Europe et deux spécifiquement à la Chine. L’EX50 devrait être le modèle européen, et pourrait éventuellement être offerte en Amérique du Nord. Ces lancements s’inscrivent dans le plan annoncé par le constructeur, qui prévoit présenter 13 nouveaux véhicules avant la fin de 2030.

L’EX50 devrait utiliser la plateforme SPA3 de Volvo, partagée avec l’EX60. Cette architecture comprend un système électrique de 800 volts et des méthodes de construction comme les grandes pièces moulées et l’intégration de la batterie à la structure du véhicule.

Si elle reprend la stratégie de batterie du VUS plus grand, l’EX50 pourrait offrir plusieurs configurations de batteries et de moteurs. Les options annoncées pour l’EX60 comprennent des batteries de 83 kWh et de 95 kWh (de série au Canada), avec des autonomies annoncées de 385 et 410 milles, respectivement, soit une autonomie estimée à 531 km au Canada.

L’EX50 devrait suivre la formule établie et être équipée d’un écran tactile central doté des services Google et de mises à jour logicielles. Volvo a indiqué qu’elle revoit la façon dont les conducteurs interagissent avec les écrans numériques et les commandes physiques, mais n’a pas décrit l’habitacle de l’EX50.

Selon certaines informations, le VUS pourrait être assemblé dans l’usine que Volvo prévoit construire près de Košice, en Slovaquie. L’installation est conçue pour produire jusqu’à 250 000 véhicules par année ; un modèle Polestar apparenté y est attendu à partir de 2028.