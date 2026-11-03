Toyota Sienna 2027 : des nouveautés évoquées dans un document non confirmé

Un document qui circule en ligne fait état d’un système hybride de sixième génération, de Toyota Safety Sense 4.0 et d’équipements révisés

Des documents de concessionnaire non vérifiés font état d’un système hybride plus puissant et plus écoénergétique.

Le document mentionne aussi Toyota Safety Sense 4.0 et des écrans de 12,3 pouces de série.

Toyota Canada n’a pas confirmé ces changements.

Des captures d’écran ou des photos qui semblent provenir d’un document de planification des produits d’un concessionnaire Toyota et qui circulent en ligne font état de changements importants pour la Sienna 2027. Ceux-ci comprennent un nouveau système hybride et Toyota Safety Sense 4.0. Les images ont été partagées dans une publication sur Reddit qui indique que l’information provient de Facebook, mais elles ne permettent pas d’identifier le concessionnaire ni de déterminer la date à laquelle le document a été publié.

Le tableau désigne la Sienna 2027 comme une année de mise à jour de mi-cycle. Il mentionne un système hybride de sixième génération, un nouveau système multimédia, des écrans de 12,3 pouces de série pour l’écran central et le combiné d’instruments, un module de communication de données 5G et un lave-caméra de série. Il fait aussi état d’un désembuage amélioré en cas de brouillard dense et de l’arrivée de Toyota Safety Sense 4.0.

Si elles sont exactes, ces modifications représentent des mises à jour notables des technologies et du groupe motopropulseur de la minifourgonnette. Le groupe motopropulseur de la Toyota Sienna 2026 est un système hybride de 245 ch fondé sur un moteur quatre cylindres de 2,5 L et deux générateurs-moteurs électriques, tandis que son ensemble de sécurité est Toyota Safety Sense 2.0. Un nouveau système de sixième génération sera certainement plus puissant et plus écoénergétique; avec une consommation moyenne estimée à 7 L/100 km, il pourrait être difficile à battre.

Les captures d’écran mentionnent également Storm Cloud comme nouvelle couleur extérieure, sans changement aux couleurs intérieures. Le tableau des versions ajoute une configuration XLE à TI, qui n’était pas offerte auparavant au Canada, et élimine l’ensemble XSE Technologie ainsi que la version Limited. Parmi les équipements indiqués pour différentes versions figurent une prise de 120 V et de 1 500 W, une clé numérique, des essuie-glaces à détecteur de pluie, des rétroviseurs rabattables électriquement, des sièges ottomans à la deuxième rangée, des sièges chauffants à la deuxième rangée, des sièges avant ventilés, un affichage tête haute et un moniteur à vue panoramique.

Toyota Canada n’a pas confirmé publiquement ces changements. La page de sa salle de presse consacrée à la Sienna présente l’annonce du modèle 2026, faite en novembre 2025, comme la plus récente. Au début de novembre 2026, l’information sur la Sienna en vigueur porte toujours sur l’année-modèle 2026. Les captures d’écran doivent donc être considérées comme des renseignements non vérifiés, provenant peut-être d’un concessionnaire, et non comme une annonce officielle ou une confirmation des caractéristiques canadiennes.

La gamme canadienne de la Toyota Sienna 2026 comprend 14 configurations, avec traction avant ou intégrale. Le prix de départ est de 52 650 $, frais inclus, pour la version LE de base à traction avant, tandis que la traction intégrale fait passer le prix à 55 265 $.

D’autres renseignements sur la Sienna 2027 sont à venir. Attendez-vous à plus de puissance et, vraisemblablement, à un prix plus élevé.