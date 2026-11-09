BYD présente la Yangwang Altior, un vaisseau amiral électrique inspiré de l’artisanat chinois

La nouvelle berline électrique de grand luxe de BYD a été présentée à Abu Dhabi.

Ce modèle offre une mécanique à quatre moteurs et une autonomie de plus de 700 km.

L’équipement inclut deux réfrigérateurs, un écran motorisé de 21 pouces et un dispositif de flottaison d’urgence.

Alors que les constructeurs automobiles chinois s’apprêtent à aborder le marché canadien avec des modèles électriques et hybrides branchables d’entrée de gamme, n’oublions pas que certaines de ces compagnies disposent aussi de véhicules de grand luxe positionnés comme des rivaux des plus grands noms de l’industrie.

Ainsi, BYD a présenté la Yangwang Altior ce samedi à Abu Dhabi, une nouvelle berline électrique faisant office de vaisseau amiral.

Bien que le prix et la plupart des caractéristiques mécaniques n’aient pas été annoncés, la liste d’équipement montre clairement que le constructeur vise les plus hautes sphères en matière de luxe automobile, dont la Rolls Royce Phantom.

En effet, la Yangwang Altior bénéficie de dispositifs tels que la fonction de massage aux quatre occupants, la diffusion de parfum les sièges arrière à réglage de position, des réfrigérateurs à l’avant et à l’arrière, un écran motorisé de 21,4 pouces permettant de visionner du contenu multimédia et de participer à des visio-conférences et un système audio Dynaudio à 39 haut-parleurs, parmi plusieurs autres.

De plus, une fonction « détente » permet d’ajuster la position des sièges, le système audio, la diffusion du parfum, l’éclairage ambiant et les pare-soleil pour favoriser la relaxation.

En termes de design et de matériaux, l’habitacle de la Yangwang Altior s’inspire de la culture et de l’artisanat chinois. Ainsi, on retrouve des incrustations de jade jaune polie à la main sur les bouches d’aération, une sellerie de cuir semi-aniline pleine fleur agrémentée de broderie de Suzhou, des boiseries naturelles et des accents métalliques inspirés de la joaillerie.

Le design extérieur affiche les mêmes thèmes puisque la grille de calandre est elle aussi conçue comme une pièce de haute joaillerie, avec des éléments polis et positionnés de façon à créer des reflets et des effets de lumière.

Les phares ont eux aussi reçu une attention particulière, avec douze éléments distincts qui pivotent et s’illuminent de l’extérieur vers le centre lorsque le conducteur s’approche du véhicule.

Pour le reste, l’apparence générale de la grande berline n’est pas sans rappeler la Rolls-Royce Phantom de par sa carrure et ses formes massives, ce qui n’est sûrement pas un hasard. D’ailleurs, l’Altior partage avec la britannique ses portes arrière à ouverture antagoniste et parapluies intégrés.

Peu de détails techniques sont connus pour le moment, si ce n’est que la Yangwang Altior est alimentée par la batterie Blade de BYD, compatible avec la recharge FLASH.

Sur les modèles actuels de la marque, cette technologie permet de charger une batterie de 10 à 70% en seulement 5 minutes grâce à des taux de charge pouvant aller jusqu’à 1 500 kW.

BYD annonce une autonomie de plus de 1 000 kilomètres par charge pour la Yangwang Altior, mais cette figure repose sur le cycle de tests CLTC. Selon la norme EPA utilisée en Amérique du Nord, l’autonomie devrait être plus près de 700 kilomètres.

L’Altior bénéficie également d’une mécanique à quatre moteurs qui ajuste la force motrice 100 fois par seconde pour s’adapter aux conditions routières, ainsi que d’une suspension à gestion active des mouvements qui favorise le confort en réduisant les irrégularités de la chaussée.

Combinés, ces deux systèmes permettent également de maintenir le contrôle dans les situations d’urgence, telles que l’éclatement d’un pneu à haute vitesse. BYD affirme également que son vaisseau amiral peut flotter pendant quelque temps s’il termine sa course dans l’eau à la suite d’un accident.

La direction et la mécanique permettent également à cette grande berline de réaliser un virage sur elle-même, facilitant ainsi les manœuvres de stationnement.

Bien sûr, la Yangwang Altior est également équipée de la conduite autonome, étant le premier véhicule de BYD à bénéficier de la puce électronique Xuanji A3, qui permet une assistance à la conduite « de porte à porte », c’est-à-dire que les occupants n’ont qu’à entrer une adresse dans le système de navigation pour s’y faire conduire.

Pour l’instant, aucune information ne laisse penser que ce modèle sera offert au Canada dans les prochaines années, mais cela demeure une possibilité compte tenu des visées expansionnistes de BYD et de ses plus proches rivaux chinois.