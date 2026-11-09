CATL : vers une batterie offrant une autonomie de 2000 km ?

Les batteries lithium-air étudiées par CATL offriraient une autonomie de 2000 km.

Leur commercialisation reste lointaine, l’entreprise priorisant le sodium-ion et le tout solide.

Avant de penser à 2000 km, il faudra franchir la barre des 1000 km.

Le poids lourd de l’industrie

Fondée en 2011 à Ningde, en Chine, CATL s’est hissée au premier rang mondial des fournisseurs de batteries pour véhicules électriques. Bon nombre de constructeurs s’approvisionnent chez elle. Ford a d’ailleurs conclu une entente de licence pour produire ses batteries LFP (lithium-fer-phosphate) aux États-Unis.

Une batterie qui respire

Le principe sur lequel l’entreprise travaille est ingénieux. Plutôt que de stocker tous les réactifs de l’électrode positive dans la cellule, la batterie puise l’oxygène directement dans l’air ambiant. Moins de matière embarquée, c’est davantage d’énergie par kilogramme, d’où ces chiffres qui font rêver.

Pour mettre les choses en perspective, l’autonomie moyenne des véhicules électriques neufs atteignait environ 470 km en 2024, selon l’EPA. C’est près de quatre fois plus qu’en 2011. La Lucid Air Grand Touring, championne actuelle, est homologuée à un peu plus de 820 km.

On est encore loin de la coupe cependant, alors que le chemin reste semé d’embûches. Les réactions chimiques dégradent la batterie et limitent le nombre de cycles de recharge. Celle-ci exige beaucoup d’énergie, et les systèmes de gestion de l’air et de refroidissement ajoutent du poids et de la complexité. Une densité énergétique élevée sur le papier ne garantit en rien une autonomie équivalente sur la route.

CATL considère d’ailleurs le lithium-air comme un projet de recherche à long terme, ses priorités immédiates demeurant le sodium-ion et le tout solide. D’ici là, des bornes plus rapides et un réseau mieux développé feront autant pour calmer les inquiétudes.

N’empêche, vous voyez un peu où l’industrie s’en va. L’humain cherche toujours à se dépasser et à repousser les limites. La question n’est pas de savoir si un jour une batterie permettra à un véhicule de parcourir 2000 km, mais bien de savoir quand.

Avant cela, cependant, il faudra franchir la barre des 1000 km, ce qui ne devrait pas trop tarder.

Une chose à la fois.