Toyota améliore la recharge du RAV4 hybride branchable 2027

Tous les RAV4 hybride branchables 2027 sont dotés d’un port NACS pour la recharge rapide en courant continu et d’un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif.

Le port NACS permet la recharge rapide en courant continu sur toutes les versions du RAV4 hybride branchable 2027.

Une recharge de 10 à 80 % prend environ 35 minutes.

Toyota prévoit les premières livraisons d’hybrides branchables aux États-Unis au début de 2027; le calendrier canadien n’a pas été annoncé.

Toyota ajoute un port North American Charging Standard (NACS) et un chargeur embarqué plus puissant à tous les RAV4 hybrides rechargeables 2027. Ces changements donnent aux conducteurs de VEHR accès à la recharge rapide en courant continu et augmentent la puissance de recharge en courant alternatif disponible à la maison ou aux bornes publiques de niveau 2.

Le connecteur NACS équipera toutes les versions VEHR, et le port de recharge sera déplacé du côté conducteur. La recharge rapide en courant continu sera offerte; toutefois, la puissance de recharge maximale n’est pas précisée. Selon les renseignements disponibles en ligne, environ 35 minutes suffiront pour recharger la batterie de 22,7 kWh de 10 à 80 %.

Pour la recharge en courant alternatif, le chargeur embarqué passe à une unité de 11 kW sur l’ensemble de la gamme VEHR, contre 7 kW pour le modèle 2026.

L’hybride branchable 2027 conserve le système hybride rechargeable de sixième génération de Toyota, conçu autour d’un moteur quatre cylindres de 2,5 L, de moteurs électriques et d’une batterie de traction de grande capacité. La puissance totale du système est de 324 ch. Le rouage intégral électronique à la demande demeure de série sur les modèles VEHR.

Les livraisons aux États-Unis des modèles hybrides 2027 devraient commencer plus tard cette année, tandis que celles des VEHR sont prévues au début de 2027. L’entreprise indique un prix de détail suggéré de départ de 42 100 $ US pour le VEHR SE, avant les frais de livraison, de traitement et de manutention.

Les mises à jour du RAV4 destiné au marché canadien devraient être identiques, et les dates de mise en vente, similaires. Le prix de la version hyride branchable SE AWD de base commence à un peu plus de 51 750 $ CA, frais compris.

D’autres changements s’appliquent à l’ensemble de la gamme, selon le communiqué américain. Les modèles à rouage intégral reçoivent le système Multi-Terrain Select avec les réglages Rock & Dirt et Mud & Sand; le mode Snow est déplacé au sélecteur de modes de conduite. Un lave-caméra de recul est de série sur toutes les versions, et la période d’essai de Remote Connect passe d’un an à cinq ans.

La version Woodland reçoit des ressorts, des amortisseurs et des butées de compression révisés, ce qui porte sa garde au sol à 9,1 pouces, comparativement à 8,1 pouces sur la plupart des autres versions.

Le RAV4 2027 est le modèle le plus vendu de Toyota dans les deux pays, en grande partie grâce à sa réputation et à ses groupes motopropulseurs entièrement électrifiés.