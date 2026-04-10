GM immobilise et rappelle 3300 Corvette et plus de 270 000 Malibu

Lorsqu’il est question de rappels, nos articles portent souvent sur les déboires de Ford, qui domine une fois de plus l’industrie à ce chapitre cette année. Les autres constructeurs ne sont pas immunisés à la chose, cependant, comme en font foi ces deux rappels initiés par General Motors (GM) cette semaine. D’un côté, plus de 3300 Corvette des années 2025 et 2026 sont frappées par un arrêt des ventes, alors que plus de 270 000 Chevrolet Malibu des millésimes 2023 à 2025 sont rappelées pour un problème de caméra de recul.

Le rappel pour la Corvette touche 3324 modèles

La compagne concernant la Malibu est liée à un problème de caméra de recul

L’arrêt des ventes de la Corvette est nécessaire parce que le problème des clignotants présente un risque pour la sécurité sur la route.

Corvette 2025-2026 : arrêt des ventes pour un bogue logiciel

C’est un défaut logiciel en apparence anodin, mais suffisamment sérieux aux yeux de la réglementation qui cloue des Corvette au sol. GM a émis un arrêt des ventes visant 3324 exemplaires des Corvette de la génération actuelle (C8), plus précisément des années modèles 2025 et 2026.

Le problème concerne le module de contrôle de l’éclairage extérieur du véhicule. Plus précisément, le système de détection de panne des feux peut ne pas aviser le conducteur lorsqu’un clignotant arrière cesse de fonctionner. Si le problème se présente, le conducteur ne sait pas que son clignotant est non fonctionnel. Cela présente un risque pour la sécurité, car les autres automobilistes n’ont aucune idée des intentions du conducteur de la Corvette.

C’est le genre de situation qui peut mal tourner.

La réparation dépend du millésime. Les 438 Corvette de l’année 2026 peuvent être corrigées par une mise à jour logicielle par voie hertzienne. Pour les 2886 exemplaires du millésime 2025, un passage en atelier est requis.

Chevrolet ne peut ni vendre ni livrer des modèles tant que ce problème n’aura pas été résolu.

« General Motors rappelle volontairement certaines Chevrolet Corvette des années modèles 2025 et 2026 pour installer une mise à jour logicielle qui permettra d’aviser le conducteur en cas de défaillance d’un clignotant arrière. Nous travaillons à livrer ce correctif le plus rapidement possible, par technologie sans fil ou par l’intermédiaire des équipes de service des concessionnaires. », a déclaré Trevor Thompkins, porte-parole de GM, via un communiqué transmis par courriel.

Chevrolet Malibu 2023-2025 : une caméra de recul défectueuse

Du côté de la Malibu, on parle d’un problème qui affecte le fonctionnement de la caméra de recul. Au total, plus de 270 000 modèles des années 2023 à 2025 sont rappelés.

Le problème, c’est que la caméra peut afficher une image déformée ou ne rien afficher (écran noir) lors de l’activation de la marche arrière. Cela représente un risque pour la sécurité, surtout celle de jeunes enfants.

L’origine du problème est imputable à un fournisseur. GM a déterminé que le processus de collage utilisé par Sharp Electronics pour assembler le boîtier de la caméra peut affaiblir le joint adhésif sur certaines unités. La façon dont la caméra est montée sur la Malibu l’expose à l’humidité, laquelle peut s’infiltrer dans le boîtier si le joint est insuffisant. La conséquence est que l’image se dégrade ou disparaît.

Au total, 271 770 véhicules sont potentiellement visés. Potentiellement, oui, car GM estime que seuls 6 % des modèles rappelés présentent le défaut. Le constructeur a utilisé ses registres de fabrication pour identifier les exemplaires affectés. Contrairement au cas de la Corvette, la correction ne peut pas se faire par logiciel : les concessionnaires devront remplacer la caméra de recul, ce qui sera fait gratuitement.

« General Motors rappelle volontairement certaines Chevrolet Malibu des années modèles 2023 à 2025 pour remplacer les caméras de recul potentiellement défectueuses. La sécurité de nos clients est la priorité absolue de toute l’équipe GM et nous travaillons à régler ce problème le plus rapidement possible », a déclaré Bill Grotz, porte-parole de GM, via un communiqué.

Les lettres de notification seront envoyées aux propriétaires concernés le 18 mai.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune information n’apparaissait sur le site de Transports Canada concernant le nombre de modèles touchés au Canada.