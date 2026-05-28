Les constructeurs chinois de VÉ misent sur la technologie et les exportations pour compenser une diminution de 47% des ventes domestiques

Bien que les ventes de VE en Chine soient toujours les plus élevées au monde, elles ont chuté de 47 % depuis janvier en raison d’une économie faible et de modifications aux subventions gouvernementales.

Pour contrer cela, les constructeurs chinois de VÉ mettent de l’avant de nouvelles technologies de batteries et de conduite autonome.

De plus, les exportations pourraient jouer un rôle important dans la reprise de ces entreprises.

Alors que la Chine demeure le plus grand marché automobile au monde et le pays où le plus grand nombre de véhicules électriques sont vendus chaque année, les ventes se sont refroidies au cours des derniers mois.

En effet, il s’est vendu 38 % moins de véhicules neufs dans le pays en avril qu’en mars, ce qui représente une quatrième baisse mensuelle consécutive.

Les véhicules électriques n’ont pas été épargnés, affichant 47 % de ventes en moins de janvier à avril 2026 par rapport à la même période en 2025.

Cet effondrement s’explique par une nouvelle taxe à l’achat de 5 % sur les véhicules électriques (10 % sur les modèles thermiques), un changement dans les incitatifs gouvernementaux et une économie généralement faible.

Alors que les acheteurs en Chine avaient auparavant droit à un rabais de 15 000 yuans (3 050 $ CA) sur tout véhicule électrique lorsqu’ils échangeaient leur véhicule précédent, les règles ont changé depuis le début de l’année.

Désormais, les conducteurs peuvent obtenir une réduction de 8 % sur le prix d’un véhicule électrique neuf, le montant étant plafonné à 15 000 yuans.

Pour contrer cette tendance et aider les ventes à repartir à la hausse, les constructeurs automobiles chinois ont survolté leur guerre technologique, lançant de nouvelles technologies de pointe tous les quelques mois pour se surpasser les uns les autres et tenter de ramener les clients dans les salles d’exposition.

Les principaux domaines de cette course technologique sont les capacités des batteries et de la recharge, ainsi que les fonctions de conduite autonome, y compris les robotaxis.

En effet, les constructeurs automobiles chinois considèrent le développement de nouvelles technologies comme un moyen de se différencier les uns des autres ainsi que de leur concurrence étrangère.

À l’heure actuelle, certains véhicules électriques chinois, comme ceux de BYD, peuvent être rechargés de 10 à 70 % en seulement 5 minutes, et jusqu’à 97 % en 9 minutes.

Les véhicules électriques vendus en Amérique du Nord qui s’en rapprochent le plus sont les modèles Hyundai, Kia et Genesis basés sur l’architecture électrique E-GMP de 800 volts, qui peuvent se recharger de 10 à 80 % en 18 minutes.

Cela montre à quel point les constructeurs chinois sont déjà plus avancés que les constructeurs automobiles dits « traditionnels ».

De plus, BYD affirme avoir résolu le problème de la performance de recharge par temps froid, permettant à sa batterie Blade de passer de 30 à 97 % de charge en seulement 12 minutes à des températures aussi basses que -30 degrés Celsius.

Pour limiter l’impact de ces séances de recharge incroyablement rapides sur la longévité de la batterie, BYD affirme avoir trouvé des moyens de réduire la génération de chaleur et d’améliorer sa dissipation.

D’autres constructeurs automobiles comme XPeng et Geely misent plutôt sur les technologies de conduite autonome et l’intelligence artificielle, le premier étant devenu le premier constructeur chinois à lancer un robotaxi entièrement développé à l’interne.

Contrairement à la plupart des robotaxis actuellement en service, celui-ci ne comporte pas de capteur Lidar et utilise plutôt l’IA pour interpréter les données provenant des caméras et pour raisonner face à des problèmes potentiels et des situations inconnues.

Un déploiement complet de ce robotaxi est prévu pour 2027, année au cours de laquelle Geely vise également à commercialiser ses propres véhicules sans conducteur.

Bien que ces caractéristiques donnent aux constructeurs chinois une longueur d’avance sur leur marché intérieur par rapport à des constructeurs mieux établis, incluant des marques haut de gamme, elles devraient également les rendre beaucoup plus attractifs sur les marchés d’exportation.

En effet, les constructeurs automobiles chinois s’attendent à récupérer une grande partie de leurs ventes intérieures perdues en augmentant considérablement leurs exportations en 2026.

Cela semble déjà fonctionner, puisque les exportations de VÉ, de VHR (véhicules hybrides rechargeables) et de VÉ à prolongateur d’autonomie du pays ont plus que doublé en avril pour atteindre 406 000 unités.

Depuis le début de l’année, ces véhicules « à énergie nouvelle » ont représenté 1,3 million d’exportations et la croissance devrait se poursuivre dans les mois à venir, grâce à une présence accrue en Europe et au début prévu des ventes au Canada par BYD, Chery et Geely.

En plus de compenser les ventes perdues en Chine, l’arrivée de véhicules électriques chinois abordables et technologiquement avancés pourrait également aider les ventes de VÉ à se redresser au Canada.

Source : Automotive News