GM Utilise Son Nouveau Campus de Design pour présenter des concepts HUMMER

Le studio californien se concentrera sur le travail conceptuel avancé, incluant le design de véhicules électriques et les études sur la mobilité du futur.

GM a ouvert un studio de design avancé de 148 000 pieds carrés à Pasadena.

Les concepts GMC HUMMER X comprennent un camion électrique intermédiaire et un VUS électrique intermédiaire.

Les concepts sont des études de design et ne sont pas destinés à la vente.

General Motors a inauguré son nouveau campus Advanced Design Pasadena Studio de 148 000 pieds carrés en Californie. Pour souligner l’occasion, GM a dévoilé deux concepts GMC HUMMER X : une camionnette électrique intermédiaire et un VUS électrique intermédiaire. Aussi intéressants soient-ils, ces concepts ne sont pas destinés à la vente.

Le complexe s’étend sur trois bâtiments et accueille environ 100 employés répartis entre des rôles liés au design, au modelage, à la fabrication et aux métiers artisanaux. GM affirme que le site se concentrera sur le travail conceptuel préliminaire plutôt que sur les programmes de production actuels.

L’installation de Pasadena prolonge la présence de près de quatre décennies de GM Design dans le sud de la Californie. Elle devient également partie intégrante du réseau mondial de design avancé de GM, aux côtés des studios de Detroit, du Royaume-Uni et de Shanghai.

Les concepts HUMMER X ont été développés par GM Advanced Engineering, Advanced Manufacturing et l’équipe de design de Pasadena. Ils servent de bancs d’essai pour de futures idées de véhicules, notamment la construction modulaire, les outils numériques et les matériaux axés sur la durabilité.

Une caractéristique clé est FLEX FAB, un procédé flexible de fabrication métallique qui permet une production à la demande en petits volumes sans outils d’emboutissage dédiés. Ce procédé a influencé les surfaces planes des concepts, leurs arêtes arrondies, leurs joints soudés au laser et leurs fixations apparentes.

Les véhicules sont clairement destinés à une utilisation hors route, avec un centre de gravité bas, des pneus tout-terrain agressifs Goodyear, des jantes à verrouillage de talon (beadlock), des amortisseurs Multimatic, des élargisseurs d’ailes amovibles et une protection sous la caisse. Le VUS utilise des pneus de 37 pouces, tandis que la camionnette roule sur des pneus de 35 pouces.

Le concept de VUS affiche un empattement de 2 945,5 mm, mesure 4 782,5 mm de longueur, offre une garde au sol de 334,3 mm (13,2 pouces) et présente un angle d’attaque de 44 degrés ainsi qu’un angle de fuite de 46 degrés. Le concept de camionnette mesure 5 264,5 mm de longueur, avec un empattement de 3 318,6 mm et une garde au sol de 316,7 mm.

GM a exploré des écrans empilables pour l’habitacle pouvant être configurés pour la conduite sur route, l’utilisation sur sentier ou le franchissement de rochers. L’entreprise a également présenté un concept d’application HUMMER HUB comprenant un drone éclaireur capable de transmettre des informations sur le terrain au véhicule.

Les matériaux représentaient un autre axe d’intérêt. GM affirme que les concepts utilisent du matériau recyclé provenant de pare-chocs automobiles dans les dossiers de sièges, l’arrière des appuie-têtes et les extrémités du tableau de bord. Les composants ont été conçus afin de faciliter leur démontage, leur remplacement et leur recyclage.

Bien que les concepts ressemblent au GMC HUMMER EV VUS et à la camionnette de production, ils ne sont pas prévus pour une production en série.