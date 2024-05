La Malibu de Chevrolet disparaît en novembre

Chevrolet abandonne sa dernière berline pour la Bolt EV.

L’usine de Fairfax sera rééquipée pour produire des VE en même temps que la XT4.

Chevrolet est sur le point de mettre fin à la production de sa dernière berline. La Chevrolet Malibu, la dernière berline de la marque sur notre marché et la dernière berline non luxueuse de toutes les marques de GM, cessera d’être produite en novembre. L’ancienne quatre portes sera remplacée dans son usine par une nouvelle Bolt.

« Pour faciliter l’installation de l’outillage et d’autres modifications de l’usine, après neuf générations et plus de 10 millions de ventes mondiales, GM mettra fin à la production de la Chevrolet Malibu en novembre 2024 et interrompra la production de la Cadillac XT4 après janvier 2025 », a déclaré Kevin Kelly, porte-parole de GM, à The Detroit News dans un communiqué.

En tant qu’une des dernières berlines sur le marché, la Malibu s’est bien vendue malgré ses 10 ans d’âge. Aux États-Unis, elle s’est vendue à environ 130 000 exemplaires l’année dernière, et au Canada, elle dépasse des véhicules tels que le Chevrolet Tahoe.

L’usine ne devrait fermer que quelques mois pour le rééquipement. Après la conversion de 319 millions de dollars, l’usine fabriquera à nouveau la XT4, mais aussi la Bolt EV. Mary Barra, PDG de GM, a déclaré que la Bolt serait redessinée sur la plateforme électrique Ultium du constructeur et qu’elle serait à nouveau commercialisée en 2025.