Essai routier Chevrolet Corvette E-Ray 2025 : très près de la voiture exotique

La Chevrolet Corvette E-Ray 2025 est unique à bien des égards, que ce soit par sa capacité à affronter toutes les conditions météo ou par sa proposition de valeur remarquable.

La Chevrolet Corvette E-Ray 2025 en résumé :

La Chevrolet Corvette E-Ray 2025 est la première Corvette hybride

Le moteur électrique alimente l’essieu avant alors que le V8 traditionnel alimente les roues arrière, créant ainsi un rouage intégral

La puissance totale est de 655 chevaux et la Corvette E-Ray accélère à 100 km/h aussi rapidement que la Z06

Il ne s’agit pas d’un véhicule hybride branchable et la batterie ne peut être rechargée

Points forts :

Un design d’allure exotique inspiré de la Z06

Des performances intégrales irréelles grâce à l’AWD hybride

Facile à conduire au quotidien, même en conditions difficiles

Points faibles :

Le toit rigide est difficile à enlever et à ranger

Espace de chargement très limité

Le moteur électrique n’apporte pas de gains perceptibles en tenue de route

Une nouvelle ère pour la Corvette

La Chevrolet Corvette de 8e génération représentait un tournant radical avec sa configuration à moteur central, apportant un niveau d’agilité et d’équilibre que les générations précédentes n’avaient jamais atteint. La Corvette E-Ray 2025 pousse cette philosophie encore plus loin en ajoutant un moteur électrique sur l’essieu avant, créant ainsi la première Corvette à rouage intégral et la première Corvette hybride de l’histoire.

Elle reprend plusieurs éléments esthétiques de la Corvette Z06, notamment une posture plus large et abaissée, des pneus arrière massifs et un traitement aérodynamique plus agressif. Ces éléments ajoutent du muscle à la Corvette E-Ray comparativement à la Stingray et, comme la puissante Z06, on s’approche drôlement de l’allure d’un véhicule exotique beaucoup plus dispendieux. À l’inverse, la E-Ray conserve l’essence même de ce qu’est une Corvette : la performance, la valeur et l’accessibilité.

Une allure exotique, mais des compromis au quotidien

Ce qui impressionne immédiatement chez l’E-Ray, c’est son apparence. Ses ailes élargies, son séparateur avant profilé, ses passages de roue sculptés et ses prises d’air latérales donnent une allure musclée et sophistiquée. Les jantes exclusives (avec option en fibre de carbone) et le diffuseur avant acéré renforcent cette image de voiture exotique.

Mais cette esthétique a un prix. Le toit rigide amovible de notre modèle d’essai E-Ray Coupé est difficile à manipuler. Il doit être placé de manière précise dans le coffre arrière, et une fois rangé, il ne reste pratiquement plus d’espace pour les bagages. Le remettre en place demande aussi de la patience. Si vous aimez rouler sans toit dès que l’occasion se présente, la version cabriolet est sans doute plus logique.

Des performances dignes d’une Z06… mais plus docile

La E-Ray 2025 est propulsée par le moteur V8 LT2 de 6,2 litres, bien connu des amateurs de Corvette, qui envoie 495 chevaux et 470 lb-pi de couple aux roues arrière via une boîte double embrayage à huit rapports. L’innovation réside à l’avant, où un moteur électrique de 160 chevaux et 125 lb-pi propulse les roues avant. La puissance combinée atteint 655 chevaux.

Résultat : la E-Ray atteint les 100 km/h en seulement 2,5 secondes et franchit le quart de mille en 10,5 secondes — un chrono habituellement réservé à des voitures d’exception exigeants deux sinon trois fois le montant de la Corvette hybride.

Et pourtant, elle ne se branche pas : sa batterie lithium-ion de 1,9 kWh, logée dans le tunnel central, se recharge automatiquement par régénération au freinage et en roue libre. On ne parle donc pas d’un moteur électrique ultra puissant ou des milliers de chevaux de puissance. Si la E-Ray est si rapide, c’est en partie parce qu’elle transmet la puissance des deux moteurs au bitume très efficacement.

La combinaison du V8 arrière et du moteur électrique avant fait de la E-Ray la première Corvette à rouage intégral (AWD). Son système e-AWD intelligent répartit automatiquement le couple entre les essieux en fonction du mode de conduite, de l’accélérateur et de l’adhérence. Au démarrage, le moteur électrique fournit un couple instantané, et en virage, il peut intervenir pour stabiliser le véhicule si nécessaire.

Un mode furtif (Stealth) permet à la E-Ray de rouler en mode électrique pur sur environ 6–7 km, à faible vitesse (moins de 72 km/h), idéal pour quitter un quartier résidentiel sans bruit le matin. Ceci dit, la E-Ray est loin d’une voiture silencieuse… En conduite normale, le son du V8 et des quatre sorties d’échappement est tout simplement envoûtant — plus agressif que celui de la Stingray, sans atteindre l’intensité parfois excessive de la Z06.

Confiance accrue grâce au rouage intégral

En ligne droite, la E-Ray est tout simplement redoutable. Le moteur électrique permet des départs canons, et la traction intégrale procure une confiance accrue, surtout sur chaussée froide ou mouillée. Ce sentiment de contrôle — notamment dans les virages serrés — est probablement le meilleur argument en faveur de la E-Ray. En termes objectifs, il est difficile de percevoir une amélioration nette de la tenue de route par rapport à une Z06, mais l’expérience est moins stressante à haute vitesse dans les courbes.

Le surpoids d’environ 90 kg (200 lb) comparé à la Stingray ne se fait pas sentir dans les transitions rapides, grâce au couple immédiat et aux pneus larges. À l’inverse, la E-Ray est plus facile à conduire au quotidien que la Z06. Le V8 LT2 est plus souple, plus civilisé en ville, et combiné à l’assistance électrique, il offre une grande réactivité à basse vitesse.

Les amortisseurs magnétiques de série absorbent efficacement les irrégularités de la route, et la boîte de vitesses est fluide et intuitive. On peut conduire la E-Ray tous les jours, ce qui est loin d’être le cas pour d’autres véhicules affichant ce niveau de performance.

Cela dit, les conducteurs en quête de sensations pures sur piste pourraient trouver que la E-Ray filtre trop les réactions par rapport à une Z06. Et même si elle offre une motricité jamais vue pour une Corvette, ce n’est pas un véhicule hivernal en soi : la garde au sol reste limitée, et les pneus d’hiver adaptés sont très minces. Il n’est pas nécessaire de la remiser tout l’hiver, mais mieux vaut avoir un plan B en cas de tempête.

Prix et versions de la Chevrolet Corvette E-Ray 2025

La Chevrolet Corvette E-Ray 2025 est offerte en versions Coupé et Décapotable, chacune disponible en trois déclinaisons : 1LZ, 2LZ et 3LZ. Toutes les versions sont propulsées par le même moteur V8 de 6,2 litres jumelé à un moteur électrique pour une puissance combinée de 655 chevaux, avec un système hybride à rouage intégral de pointe. Voici un aperçu des prix et des principales versions offertes.

Version PDSF (Coupé) Prix (Décapotable) 1LZ AWD 161 720 $ 172 520 $ 2LZ AWD 170 720 $ 181 520 $ 3LZ AWD 179 720 $ 190 520 $

Une supervoiture pour le quotidien… avec quelques réserves

La Chevrolet Corvette E-Ray 2025 redéfinit le rôle de la Corvette moderne. Elle propose une accélération fulgurante, un design qui fait tourner les têtes, et une polyvalence réelle que bien peu de voitures de performance de ce calibre peuvent offrir. En tant que première Corvette hybride et à rouage intégral, elle démontre que l’électrification peut amplifier le plaisir de conduire, sans le remplacer.

Mais attention : ce n’est pas une meilleure voiture de piste que la Z06. Elle n’offre pas plus d’espace de chargement que la Stingray. Et son système hybride, bien qu’efficace et fluide, ne transforme pas radicalement l’expérience en virage.

Cela dit, si l’on recherche une supervoiture utilisable au quotidien, qui se démarque sur la route, qui livre des performances supérieures à 99 % du marché, tout en coûtant une fraction du prix, la Corvette E-Ray 2025 est une option aussi intrigante que convaincante.

Tableau comparatif Chevrolet Corvette E-Ray 2025

Chevrolet Corvette E-Ray 2025 Porsche 911 Carrera GTS 2025 Chevrolet Corvette Z06 2025 Moteur V8 essence + moteur électrique (hybride) 6 cylindres à plat biturbo électrifié V8 essence Cylindrée 6,2 L 3,6 L / 219 po³ 5,5 L Système d’alimentation Injection directe Injection directe Injection directe Puissance 655 ch @ 6 450 tr/min 532 ch @ 6 500 tr/min 670 ch @ 8 400 tr/min Couple 470 lb-pi @ 5 150 tr/min 449 lb-pi @ 1 950 tr/min 460 lb-pi @ 6 300 tr/min Type de groupe motopropulseur Hybride (rouage intégral e-AWD) Hybride(propulsion arrière) Atmosphérique V8 (propulsion arrière) 0-100 km/h (environ) 2,5 secondes 3,0 secondes 2,6 secondes Transmission Double embrayage à 8 rapports (modes manuel et auto) Porsche Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports Double embrayage à 8 rapports (modes manuel et auto) Capacité de la batterie 1,7 kWh 1,9 kWh S.O. – essence uniquement Rouage Intégral (AWD) Propulsion arrière (RWD) Propulsion arrière (RWD) Prix de départ (PDSF) 161 720 $ 212 906 $ 170 719 $

Images Chevrolet Corvette E-Ray 2025