Ford et les rappels : l’histoire se répète en 2026

Ford a dominé l’industrie automobile américaine en 2025 avec 153 campagnes de rappel, un record absolu que la firme de Dearborn aimerait bien oublier. Au total, plus de 12,9 millions de véhicules Ford et Lincoln ont été invités à l’atelier, ce qui éclipse largement les 3,2 millions de modèles de Toyota et de Lexus, ou encore les 2,8 millions de produits de Stellantis.

Ford a lancé 153 campagnes en 2025, un record absolu.

Depuis le 1 er janvier, la compagnie a lancé 17 rappels.

Déjà, 7,3 millions de véhicules Ford et Lincoln ont été rappelés en 2026.

Pour ce qui est du nombre de campagnes, Ford a largement devancé Stellantis avec 53 et General Motors avec 27.

Ford est consciente de ses problèmes, mais elle semble lente à réagir. Et l’année 2026 semble tristement partie pour se dérouler de la même façon. En effet, deux mois seulement après le premier janvier, la compagnie a déjà rappelé 7,3 millions de véhicules, soit près des trois quarts de l’ensemble des modèles rappelés aux États-Unis depuis le début de l’année, toutes marques confondues. En date du 3 mars 2026, l’industrie américaine dans son ensemble avait lancé 61 campagnes de rappel. Ford en a annoncé à elle seule 17, soit 27,9 % du total.

Pour mettre les choses en perspective, voici le classement des cinq constructeurs les plus actifs en matière de rappels depuis le début de 2026 : Ford/Lincoln trône en tête avec 17 campagnes (27,9 %), suivi de Toyota/Lexus et Hyundai/Genesis, à égalité avec 5 campagnes chacun (8,2 %), puis General Motors et le groupe BMW avec 4 campagnes (6,6 %). En d’autres mots, Ford lance des rappels à un rythme environ trois fois supérieur à celui de ses plus proches rivaux.

Comment expliquer le tout ?

Une partie de la responsabilité est imputable à la compagnie, bien sûr, surtout lorsque c’est une question de qualité d’assemblage, par exemple. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que le constructeur vend d’immenses volumes de camionnettes et de VUS, et qu’un seul défaut affectant un modèle populaire comme le F-150 peut rapidement gonfler les chiffres à des niveaux astronomiques. Ça, ça tient pour le nombre de véhicules rappelés. Cependant, pour le nombre de campagnes indépendantes, Ford demeure son propre ennemi.

Les problèmes recensés jusqu’ici en 2026 sont variés : des caméras de recul défaillantes sur 1,74 million de véhicules, un défaut logiciel lié au remorquage affectant 4,3 millions de Ford, des sièges de Lincoln Navigator susceptibles de se déplacer inopinément pendant la conduite, sans oublier les VUS Escape hybrides, rappelés pour une troisième fois en raison d’un problème avec leurs batteries.

Le grand patron de Ford, Jim Farley, affirme que la compagnie fait des progrès sur le plan de la qualité et qu’elle entend bien le prouver. Ford a d’ailleurs annoncé des primes bonifiées pour ses employés liées à l’amélioration de la qualité. C’est louable. Cependant, les chiffres continuent de raconter une autre histoire.

Au rythme actuel, l’année 2026 pourrait fort bien ressembler à 2025. Le record de l’an dernier est déjà dans la mire.