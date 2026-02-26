Ford procède à un troisième rappel sur la batterie des Escape et Corsair VEHR

Ford a terminé l’année 2025 avec le record absolu du nombre de rappel pour un constructeur. 2026 est bien partie avec déjà plusieurs rappels dont sur les Ford Escape et Lincoln Corsair avec la motorisation VHR. Il s’agit du 3e rappel pour le même problème.

On parle globalement de 61 526 véhicules

La batterie Samsung pourrait avoir un défaut de fabrication qui pourrait créer un court-circuit

Le gouvernement étasunien émet un troisième rappel concernant un problème possible dans la conception de la batterie d’origine Samsung qui équipe les Ford Escape et Lincoln Corsair équipés de la motorisation hybride rechargeable. Selon le NHTSA, les derniers rappels en liste sur le sujet touchaient 20 558 véhicules hybrides rechargeables. On retrouve 4015 VUS Lincoln Corsair construits entre le 24 octobre 2019 et le 16 avril 2024, puis 16 543 Ford Escape assemblés entre le 10 juillet 2019 et le 17 avril 2024. Au total, 20 558 véhicules étaient touchés.

Cette liste s’élargie à d’autres Escape et Corsair puisque l’on va maintenant jusqu’aux 2025 pour l’Escape et les 2026 pour le Corsair. Au compte, c’est 24 690 autres véhicules de plus qui entrent dans le rappel. Pour le moment, Transport Canada n’a pas émis le nombre au pays de ce chiffre. Au compte, on excèdera les 8 751 sur la liste du dernier rappel datant du 14 novembre 2025. Globalement, c’est 61 526 produits qui pourraient être en difficulté.

Quel est le problème?

C’est encore la même histoire. La batterie assemblée par l’équipementier Samsung pourrait contenir des cellules de batterie défectueuses. Advenant le cas d’une défaillance, un court-circuit pourrait se produire. Dans cette situation, le véhicule pourrait subir une perte de puissance et prendre en feu.

Plus précisément, le NHTSA décrit la situation : Il pourrait y avoir une « variabilité dans le processus de production du fournisseur de cellules de batterie ». De ce fait, il pourrait y avoir des micro-défauts à la cathode de la cellule et/ou un stresse à la couche séparatrice de la cellule. Selon le fabricant, moins de 1% des véhicules pourraient avoir le problème.

Quoi faire?

La prévoyance et la sécurité est toujours de mise dans ces situations, surtout en considérant que Ford n’a pas de solution au problème pour le moment. Il est donc recommandé d’utiliser le mode de conduite Auto EV qui gère l’utilisation de la stricte motorisation électrique du véhicule. De plus pour éviter de stresser la batterie, il est recommandé de ne pas charger à plus de 80% la batterie.

Pour l’instant, Ford est en recherche de solution et la vente des véhicules restants est interrompus jusqu’à nouvel ordre. Les propriétaires seront éventuellement contactés pour exécuter la réparation. La patience est de mise.