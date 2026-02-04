La NHTSA enquête sur 1,3 million de Ford F-150 pour des problèmes de transmission

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, a ouvert une enquête concernant des camionnettes Ford F-150 des années 2015 à 2017 à propos de problèmes de transmission. En tout, 1,27 million de camionnettes sont visées.

Plus de 1,2 million de modèles sont touchés par l’enquête.

La transmission de certains F-150 rétrograde sans avertissement.

Ford a dominé la colonne des rappels en 2025 avec 153 campagnes.

Le problème qui intéresse les autorités est relié à de nombreuses plaintes reçues de la part de propriétaires concernant des rétrogradages qui surviennent sans avertissement et qui sont parfois accompagnés du blocage des roues arrière.

L’enquête, officiellement lancée le 30 janvier dernier, concerne plus du double du nombre de camionnettes qui avaient été initialement visées par une première enquête. Cette dernière avait mené à un rappel.

Il va sans dire que le blocage imprévu des roues arrière augmente considérablement les risques d’accident. Un propriétaire a même raconté que son modèle était passé de la sixième à la première vitesse de façon abrupte alors qu’il circulait à plus de 110 km/h sur l’autoroute.

Versions ciblées

Le problème touche spécifiquement les F-150 équipés de la transmission automatique à six rapports, ainsi que certains modèles 2017 dotés de la boîte à 10 engrenages. Selon Ford, la défaillance provient de la dégradation des connexions électriques dans le châssis de câblage de la transmission. Cette détérioration, causée par la chaleur et les vibrations, entraîne une perte de signal du capteur de vitesse de l’arbre de sortie et du capteur de position de transmission.

L’année dernière, Ford a dominé la colonne des rappels avec 153 campagnes. On ne parle pas encore d’un rappel dans le cas présenté ici, mais cette enquête met en lumière le genre de pépin qui plombe la réputation de Ford depuis des années, soit des ennuis liés à la qualité.

Ford affirme que le problème est différent de celui qui avait provoqué quatre rappels touchant les modèles 2011 à 2014. Plusieurs propriétaires ont déjà fait remplacer des composants, suggérant un défaut récurrent plutôt que des incidents isolés.

Nous verrons si cette nouvelle enquête de la NHTSA va aboutir à un nouveau rappel massif pour Ford.