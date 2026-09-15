Ferrari dévoile la 296 GT Modificata, une bête prête pour la piste

Ferrari vient de lever le voile sur sa nouvelle 296 GT Modificata, un modèle conçu pour la piste et strictement réservé au programme Club Competizioni GT. Dérivée de la 296 GT3 Evo qui a fait ses débuts en compétition cette année, cette version reprend le meilleur de l’expérience de course sans être bridée par le moindre règlement technique ou sportif. La présentation du modèle s’est déroulée en ligne lors des journées de course Ferrari (Ferrari Racing Days), à Budapest, en Hongrie.

Le V6 biturbo de 3,0 litres produit 730 chevaux, soit 130 de plus que la version course dont il s’inspire

La configuration à deux places permet de partager l’expérience avec un copilote ou de rouler aux côtés d’un instructeur

L’achat inclut la participation à deux années du programme Club Competizioni GT, sur sept circuits internationaux

Une mécanique sans restriction

Puisqu’elle n’a pas à composer avec les contraintes de performance imposées en compétition, la 296 GT Modificata propose un rapport cylindrée/puissance de 244 chevaux par litre, un sommet pour la marque. Pour en arriver à ce haut fait d’armes, les ingénieurs ont retravaillé le vilebrequin, les arbres à cames, l’admission, les refroidisseurs d’air de suralimentation et les turbocompresseurs, ces derniers profitant de l’expérience acquise avec la 499P Modificata.

La boîte de vitesses séquentielle à six rapports propose également de nouveaux ratios pour tirer pleinement parti de cette puissance additionnelle. Le couple grimpe jusqu’à environ 590 livres-pieds.

Sur le plan aérodynamique, l’auto se démarque avec un nouveau capot avant permettant une meilleure évacuation de la chaleur, un séparateur avant fendu qui améliore la gestion de l’air sous la caisse, ainsi qu’un aileron arrière entièrement redessiné, avec un pylône central unique et des dérives inspirées de la 499P.

Le freinage profite lui aussi d’une capacité de refroidissement accrue, afin de maintenir des performances constantes même après plusieurs tours chronométrés.

Deux places

La 296 GT Modificata propose une cabine qui peut accueillir deux personnes. L’objectif est simple : permettre au propriétaire de rouler avec un instructeur, qui peut alors le guider en temps réel grâce à un système de communication intégré. Le véhicule arrive d’ailleurs déjà équipé de plusieurs éléments offerts en option sur la GT3 Evo, dont le système d’acquisition de données, la caméra arrière et le contrôle de la pression des pneus.

Le nom « Modificata » n’est pas nouveau chez Ferrari. Le tout premier exemplaire, la 512 M, remonte à 1970. Depuis, la marque a régulièrement recours à cette appellation pour désigner ses versions extrêmes, qu’elles soient destinées à la piste ou, plus rarement, à la route.

Avec cette nouvelle venue, Ferrari confirme que le plaisir de conduite sur circuit demeure une priorité pour ses clients les plus fortunés.