Ferrari CZ26 : une SF90 Stradale hybrid transformée en modèle unique pour un client américain

La Ferrari CZ26 est une création unique développée pour un client américain sur la base technique de la SF90 Stradale, dont elle conserve la motorisation hybride rechargeable de 1 000 ch et les performances, tout en adoptant une carrosserie entièrement redessinée.

La Ferrari CZ26 est un modèle unique développé par le programme Special Projects pour un client américain, sur la base de la SF90 Stradale.

Sa carrosserie, son habitacle et son aérodynamique ont été entièrement retravaillés, avec un design exclusif inspiré notamment du design industriel italien des années 1970.

La CZ26 conserve la mécanique hybride rechargeable de 1 000 ch de la SF90 Stradale, avec un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et une vitesse maximale de 328 km/h.

Ferrari dévoile une nouvelle création unique à Monterey

Ferrari profite de la Monterey Car Week 2026 pour présenter la CZ26, une nouvelle création issue de son programme Special Projects. Réalisée à la demande d’un client américain, cette Ferrari unique a été dessinée par le Ferrari Design Studio sous la direction de Flavio Manzoni.

La CZ26 repose sur la Ferrari SF90 Stradale, dont elle conserve les principales caractéristiques techniques. Le projet ne consiste toutefois pas simplement à modifier quelques éléments esthétiques. Ferrari a entièrement revu la carrosserie et une partie de l’aérodynamique afin de donner au modèle une identité propre.

Une SF90 Stradale complètement transformée

Le design de la Ferrari CZ26 se distingue par ses lignes très horizontales, un peu à la Luce et une silhouette en deux volumes. Ferrari décrit la partie centrale comme une sorte de capsule autour de laquelle viennent se greffer quatre passages de roues particulièrement marqués.

L’avant abandonne largement l’apparence de la SF90 Stradale. Une calandre fonctionnelle s’étend sur toute la largeur et intègre des modules d’éclairage très minces, les prises d’air destinées aux freins ainsi que différents capteurs. Le rebord avant presque vertical contribue également à donner une personnalité particulière à la CZ26.

À l’arrière, Ferrari a opté pour une poupe tronquée avec des feux en porte-à-faux et un diffuseur fortement horizontal. Des éléments en fibre de carbone prolongent visuellement les passages de roues.

Selon Ferrari, certaines influences proviennent du design industriel italien des années 1970, mais réinterprétées avec une approche beaucoup plus contemporaine.

Une couleur Argento Veloce exclusive

La personnalisation passe également par une teinte développée spécialement pour cette voiture. Baptisée Argento Veloce, cette finition argentée à l’aspect presque liquide cherche à accentuer les surfaces et les lignes de la carrosserie.

Des accents Rosso Lampante créent un contraste avec les éléments techniques, alors que plusieurs composants utilisent de la fibre de carbone pigmentée.

Les roues ont elles aussi été dessinées spécifiquement pour la CZ26. Elles combinent une finition noir brillant à un traitement de surface obtenu par microbillage. Les sorties d’échappement en titane conservent pour leur part une finition naturelle.

Un habitacle conçu sur mesure

L’intérieur reprend la même philosophie. Ferrari utilise principalement un tissu technique noir associé à des inserts de sièges réalisés par fabrication additive et conçus exclusivement pour la CZ26.

Les accents Rosso Lampante rappellent ceux de la carrosserie, tandis que le logo CZ26 brodé souligne le caractère unique du modèle.

Ferrari combine également plusieurs types de fibre de carbone. Aux surfaces satinées s’ajoute une fibre de carbone brillante intégrant des filaments métalliques dans sa structure. Certains éléments des panneaux de porte et de la partie supérieure du tableau de bord reprennent également la couleur de la carrosserie.

Une aérodynamique entièrement retravaillée

Même si la CZ26 conserve la mécanique de la SF90 Stradale, Ferrari a dû revoir considérablement son aérodynamique.

À l’avant, le système de refroidissement et la gestion des flux d’air ont été redessinés. Le radiateur central a notamment été repositionné et de nouveaux conduits de dérivation ont été ajoutés afin d’améliorer le refroidissement et l’appui aérodynamique sur le train avant.

Le soubassement et les générateurs de vortex ont également été modifiés. Des rideaux d’air intégrés aux extrémités du pare-chocs avant contrôlent les turbulences produites par les roues afin de réduire la traînée.

L’arrière reçoit quant à lui un important aileron supérieur et un diffuseur spécifique destinés à augmenter l’appui. Le capot moteur intègre également de nouvelles ouvertures pour améliorer l’évacuation de la chaleur.

1 000 ch. et 0 à 100 km/h en 2,5 secondes

La Ferrari CZ26 conserve le groupe motopropulseur hybride rechargeable de la SF90 Stradale. Son V8 biturbo de 4,0 litres développe 797 ch et 593 lb-pi de couple. Il travaille avec trois moteurs électriques développant jusqu’à 162 kW.

La puissance combinée atteint 1 000 ch. Une batterie de 7,9 kWh permet également de parcourir jusqu’à 25 km en mode électrique.

Ferrari annonce un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et un 0 à 200 km/h en 6,7 secondes, tandis que la vitesse maximale atteint 328 km/h. La puissance est gérée par une boîte F1 à double embrayage à huit rapports et un rouage intégral électrifié.

Une Ferrari qui restera véritablement unique

La CZ26 s’inscrit dans le programme Special Projects de Ferrari, qui permet à certains clients de faire réaliser un modèle entièrement personnalisé. Le processus prend généralement environ deux ans et implique directement le propriétaire dans les différentes étapes de conception.

Ferrari n’a évidemment pas dévoilé le prix de la CZ26. Comme les autres créations One-Off du constructeur, elle restera un exemplaire unique, conçu spécifiquement pour son propriétaire et impossible à commander sous cette forme par un autre client.