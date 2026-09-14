Tesla fixe au 1er octobre le dévoilement du Roadster de nouvelle génération, retardé depuis longtemps

L’événement d’octobre de Tesla pourrait fournir les caractéristiques définitives et les détails de production de sa voiture sport électrique retardée depuis longtemps.

Tesla dévoilera son Roadster de nouvelle génération le 1er octobre, après des années d’échéanciers changeants.

Le Roadster de deuxième génération a été annoncé pour la première fois il y a près de neuf ans.

Le prix, le calendrier de production et la disponibilité de l’ensemble de propulseurs SpaceX proposé demeurent à confirmer.

Tesla a finalement — provisoirement? — fixé une date ferme pour sa prochaine mise à jour majeure concernant le Roadster, retardé depuis longtemps, avec un dévoilement prévu le 1er octobre 2026 maintenant annoncé par les canaux officiels du constructeur.

L’entreprise a publié sur X un bref message disant « Go for launch », accompagné d’une image d’aperçu affichant la date « 10.01 ». La page Web du Roadster de Tesla indique également le 1er octobre, ce qui donne plus de poids à cet événement à venir qu’aux précédentes déclarations de dirigeants concernant l’arrivée de la voiture.

L’annonce ne précise toutefois rien d’autre, notamment quand commenceront la production des véhicules destinés aux clients ou les livraisons. Tesla avait présenté pour la première fois le Roadster de deuxième génération en novembre 2017. Depuis, le programme a accumulé de nombreux retards et échéanciers révisés.

La page canadienne du Roadster de Tesla affichait autrefois des données préliminaires comprenant une accélération de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, une vitesse maximale supérieure à 400 km/h et une autonomie d’environ 1 000 km. L’entreprise décrit également le véhicule comme une supervoiture électrique à quatre places dotée d’un toit vitré amovible.

Une question demeure sans réponse quant à la participation de SpaceX. Elon Musk, chef de la direction de Tesla, a évoqué un ensemble optionnel utilisant des propulseurs à gaz froid, une technologie destinée à porter les performances du Roadster au-delà de celles d’une voiture sport électrique à batterie conventionnelle. Cela reste toutefois à voir.

Musk a également affirmé que le Roadster pourrait éventuellement accélérer de 0 à 60 mi/h en moins d’une seconde et a laissé entendre que le véhicule pourrait brièvement quitter le sol. Ces déclarations ne se sont pas encore traduites par des caractéristiques de production confirmées. L’événement d’octobre devrait préciser dans quelle mesure la technologie SpaceX proposée sera offerte aux clients.

La plus récente image d’aperçu semble avoir été conçue autour de ce lien avec l’aérospatiale, bien que Tesla n’ait pas officiellement confirmé ce que représentent les éléments visibles sur l’image. Ce qui semble être des phares montés sur le toit nous a d’abord fait penser à un Roadster hors route, mais cette possibilité paraît presque moins probable qu’un véhicule électrique équipé de propulseurs — après tout, nous parlons de Musk.

Sauf nouvel obstacle, l’événement du 1er octobre devrait marquer une nouvelle étape plutôt que confirmer l’imminence des livraisons. Près de neuf ans après la présentation du prototype de deuxième génération, Tesla profitera, espérons-le, de l’occasion pour établir le design définitif du Roadster, ses caractéristiques et la voie qui le mènera à la production.

Source: Motor Trend