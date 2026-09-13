Triple rappel du Ford F-150 : plus de 223 500 exemplaires touchés

Ford a beau multiplier les efforts pour repérer ses problèmes de qualité plus tôt dans le processus de fabrication, elle est encore loin de la coupe aux lèvres. Par moments, les pépins semblent se multiplier chez le constructeur. Le dernier événement en lice, c’est ce triple rappel qui touche le F-150, le modèle le plus vendu en Amérique du Nord.

Un problème de réservoir d’essence touche l’immense majorité des véhicules rappelés

Deux campagnes supplémentaires, beaucoup plus limitées, concernent des essieux et le Raptor

Ford ne rapporte aucun accident ni blessure en lien avec ces trois dossiers

Au total, plus de 223 500 exemplaires sont visés aux États-Unis. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas d’informations concernant le marché canadien.

Le plus important rappel : un réservoir en cause

La campagne principale vise 223 472 camionnettes produites entre janvier 2023 et août 2026.

Chez certains exemplaires, les sangles retenant le réservoir d’essence à l’avant n’auraient pas été correctement fixées au châssis lors de l’assemblage. Un réservoir mal retenu peut se détacher, provoquer une fuite de carburant, entraîner un calage du moteur ou, dans le pire des cas, se retrouver carrément sur la chaussée.

Ford explique que le problème est survenu lors de périodes où les caméras de la chaîne de montage ne surveillaient pas adéquatement l’installation des sangles. Jusqu’ici, 16 réclamations de garantie ont été enregistrées à travers le monde pour ce pépin précis.

On s’entend que tout problème lié au réservoir d’essence peut entraîner des conséquences graves pour le conducteur et les occupants.

Deux rappels plus mineurs

Les deux autres campagnes sont nettement plus modestes. La première concerne 37 camionnettes assemblées les 27 et 28 mai 2026. Ces dernières auraient reçu les mauvais roulements d’essieu arrière, soit des pièces de 8,8 pouces plutôt que celles de 9,75 pouces prévues pour le groupe de remorquage Max Tow.

C’est mineur, mais n’empêche, on se demande bien comment ce type d’erreurs peut se produire.

Un roulement inadéquat pourrait éventuellement gripper, bloquer les roues arrière, voire séparer l’arbre de transmission. Les conséquences peuvent être graves.

La troisième campagne, la plus limitée, ne concerne que 17 exemplaires du F-150 Raptor 2026, produits entre la fin de décembre 2025 et la fin de janvier 2026. Dans ces cas, les fixations de la barre Panhard arrière n’auraient pas été correctement serrées, car un appareil de vérification du couple n’était pas fonctionnel lors de l’assemblage.

Une barre Panhard mal fixée peut affecter la tenue de route et accroître le risque de collision.

Dans les trois cas, les réparations seront effectuées sans frais chez les concessionnaires Ford et Lincoln. Les propriétaires concernés recevront un avis par la poste au cours des prochaines semaines.