Plus de 200 Miata au troisième rassemblement annuel Mazda MX-5 à Saint-Jérôme

Le troisième rassemblement annuel de Mazda MX-5 Miata est passé de Pointe-Claire à Mazda St-Jérôme, avec un hommage au British Racing Green et une quatrième édition confirmée pour 2027.

Plus de 200 Mazda MX-5 Miata venues des quatre coins du Québec réunies chez Mazda St-Jérôme le 13 septembre

L’hommage souligne les 35 ans du British Racing Green, introduit sur la Miata en 1991

L’événement gratuit a permis d’amasser des fonds pour la Fondation Soutien à l’enfance de la Rivière-du-Nord

Pour une troisième année consécutive, les propriétaires de Mazda MX-5 Miata se sont réunis dans le cadre du rassemblement annuel organisé par Benoit Lavigne et Germain Goyer. Plus de 200 Miata ont convergé vers Mazda St-Jérôme le dimanche 13 septembre, une première pour l’événement chez ce concessionnaire. Les nuages sombres et la brume du petit matin n’ont pas facilité la décision de sortir une décapotable, mais la pluie a attendu la fin de l’événement.

Les deux premières éditions avaient eu lieu au bureau régional de Mazda Canada à Pointe-Claire, réunissant plus de 300 véhicules en 2024 et plus de 250 en 2025. L’édition 2026 s’est tenue en collaboration avec Mazda St-Jérôme, avec des participants venus de partout au Québec et plusieurs centaines de visiteurs sur place.

Mathieu Leclair, nouvellement président et propriétaire de Mazda St-Jérôme, a souligné que cette troisième édition était « une première chez Mazda Saint-Jérôme ».

« Plus de 200 voitures dans la cour, rien que des passionnés. Ça fait plaisir de voir la marque rayonner comme ça, et on est fiers d’en faire partie. Merci à Germain et Benoit pour l’organisation », a-t-il affirmé dimanche.

Un hommage aux 35 ans du British Racing Green

L’édition 2026 rendait hommage au 35ᵉ anniversaire du British Racing Green, ce vert forêt introduit sur la Miata en 1991. Le thème fait suite à l’hommage de l’an dernier aux trois couleurs de lancement de 1990, qui avait pour pièce maîtresse la 862ᵉ Miata jamais produite.

La collection d’Antoine Joubert : quatre Mazda de 1988 à 2006

Les visiteurs ont aussi pu voir quatre véhicules de la collection d’Antoine Joubert :

Mazda Miata 1991

Mazda 323 GTX 1988

Mazda Precidia 1992

Mazda MX-5 2006

Les quatre générations de la MX-5, NA, NB, NC et ND, étaient représentées parmi les voitures dans la cour.

Entrée gratuite et fonds pour la Fondation Soutien à l’enfance de la Rivière-du-Nord

L’entrée était gratuite cette année encore. Des fonds ont été amassés sur place pour la Fondation Soutien à l’enfance de la Rivière-du-Nord.

« Nous sommes emballés que l’événement organisé dans le cadre des festivités du 35ᵉ anniversaire de la Miata en 2024 soit devenu une tradition pour les passionnés de ce modèle emblématique. Nous soulignons l’appui et l’encouragement des employés du bureau régional de Mazda Canada au Québec. Nous sommes d’autant plus fiers que cet événement entièrement gratuit permette d’amasser des fonds pour la communauté », ont déclaré Benoit Lavigne et Germain Goyer.

Une quatrième édition confirmée pour 2027

Devant l’affluence, Mathieu Leclair, Benoit Lavigne et Germain Goyer ont donné rendez-vous aux passionnés l’an prochain pour la quatrième édition. La date reste à confirmer.