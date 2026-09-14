La nouvelle Kia PV7 offre une recharge à 800 V et une autonomie d’environ 400 km

Le plus grand PBV proposera des configurations Cargo et Passenger, deux capacités de batterie et de nombreuses possibilités de conversion à compter de 2027.

La Kia PV7 destiné aux parcs commerciaux vise une autonomie de plus de 460 km selon le cycle WLTP, ou de plus de 394 km selon l’EPA.

Les versions Cargo offriront jusqu’à 8,0 mètres cubes d’espace et une capacité de charge utile de 1 200 kg.

La Corée et l’Europe recevront le PV7 en 2027, tandis que sa disponibilité en Amérique du Nord demeure à confirmer.

Kia a dévoilé la PV7, un véhicule commercial électrique de plus grand format qui se positionnera au-dessus du PV5 dans la gamme dédiée Platform Beyond Vehicle du constructeur.

Présentée à l’IAA Transportation 2026 à Hanovre, en Allemagne, la PV7 sera offerte en configurations Cargo et Passenger, contrairement au PV5, qui a d’abord été lancé uniquement comme véhicule spécialisé dans le transport de marchandises. Kia prévoit commencer les ventes en Corée et en Europe au cours de la seconde moitié de 2027, avant d’ajouter d’autres variantes et marchés. Kia n’a pas confirmé d’échéancier de lancement pour l’Amérique du Nord ou le Canada.

La PV7 repose sur l’architecture E-GMP.S propre aux PBV de Kia, qui procure un plancher plat et un système électrique de 800 volts. Selon la configuration et le marché, les acheteurs pourront choisir entre des batteries nickel-cobalt-manganèse de 71,5 kWh et de 96,2 kWh.

La puissance atteint 269 ch (200 kW), accompagnée d’un couple de 310 lb-pi (420 Nm), transmis aux roues avant. Des configurations à rouage intégral sont prévues ultérieurement. Kia estime que le modèle Cargo Long Range pourra parcourir environ 400 km selon l’EPA — ou plus de 460 km selon le cycle WLTP — avec une pleine charge, bien que cette donnée demeure sujette à l’homologation.

Avec une borne rapide à courant continu de 350 kW, la batterie pourra passer de 10 à 80 % en environ 20 minutes. Le véhicule introduira également la possibilité d’utiliser deux ports de recharge, avec une connexion CA/CC à l’avant et un port CA additionnel offert en option vers l’arrière.

La capacité de chargement variera considérablement au sein de la gamme prévue. La Cargo Long offrira jusqu’à 6,1 mètres cubes d’espace, tandis qu’une version High Roof portera cette capacité à 8,0 mètres cubes. La charge utile maximale atteindra 1 165 kg dans le modèle Long et 1 200 kg dans la Compact. La Long présentera également une hauteur de chargement de 550 mm et suffisamment d’espace pour l’équivalent de trois palettes européennes.

Les versions Passenger pourront accueillir jusqu’à neuf occupants sur les marchés mondiaux et 11 en Corée. Les modèles à sept places utiliseront des sièges amovibles montés sur de longs rails, permettant aux exploitants de reconfigurer l’habitacle en fonction de différentes affectations.

Kia accompagnera également le véhicule de services de gestion de parc, de recharge, d’entretien prédictif et de données connectées. Pleos Connect, fondé sur Android Automotive OS, prendra en charge la navigation, les applications téléchargeables et les mises à jour à distance.

Le constructeur prévoit développer 23 variantes de la PV7, notamment des configurations Compact, Long, High Roof et Chassis Cab, ainsi que des conversions spécialisées. La production aura lieu dans les installations de fabrication et de conversion de PBV de Kia à Hwaseong, en Corée.

Kia avait déjà confirmé l’arrivée de la PV7 en 2027 dans le cadre de sa stratégie de véhicules commerciaux électriques, tandis que la PV9, encore plus grande, est prévue pour 2029.