Premier essai routier 2024 Volkswagen Atlas : L’utilité, le confort et le style sont au rendez-vous

2024 Volkswagen Atlas avantage :

– Les améliorations apportées au 2.0 T font presque oublier le VR6, maintenant disparu.

– Les mises à jour stylistiques augmentent la position de l’Atlas en tant que véhicule haut de gamme.

– Les modifications apportées à l’intérieur contribuent également au statut du VUS.

2024 Volkswagen Atlas Inconvénients :

– Le 2,0 T n’est pas aussi réactif que la plupart des moteurs 4 cylindres turbocompressés concurrents.

Catskills, NY. Certains, chez Volkswagen Amérique, n’étaient pas convaincus qu’un grand VUS intermédiaire à trois rangées était la réponse aux problèmes de vente du constructeur il y a environ dix ans. Si j’avais assisté à ces réunions, j’aurais moi aussi affirmé qu’il y avait peu de chances qu’un tel véhicule connaisse le succès, ne serait-ce qu’à cause du logo apposé sur la grande calandre. Les faits démontrent que j’aurais eu tort.

Depuis que les premières unités ont été livrées au deuxième trimestre de 2017, plus de 565 000 ont été vendues en Amérique du Nord. De ce nombre, plus de 62 000 ont trouvé refuge au Canada. En fait, les Volkswagen Atlas (dorénavant inclus Atlas Cross Sport) ont régulièrement dépassé tous les concurrents des marques « importées » à l’exception du Toyota Highlander. Enfin, et pour l’instant, 70 % des acheteurs d’Atlas sont de nouveaux adeptes de la marque.

Par ailleurs, les deux VUS Atlas rapportent beaucoup d’argent à Volkswagen. C’est en partie grâce à eux que nous avons encore la GTI et la Golf R. Au Canada, 50 % des acheteurs optent pour la version supérieure Execline R-Line. Si vous vous demandez pourquoi, sachez qu’il s’agit d’un Audi Q7 moins puissant qui coûte environ 20 000 $ de moins.

Du haut de gamme



La comparaison avec le haut de gamme tient la route puisque l’Atlas actualisé présente un bouclier avant plus droit avec de nouveaux phares superposés, une calandre plus large et un travail sérieux sur les D.E.L. À l’arrière, les feux arrière ne forment plus qu’une seule unité fusionnée avec une grande barre réflective également décorée de D.E.L. Les jantes ont été redessinées et mon modèle préféré est l’édition Peak. Cette dernière se caractérise par des ajouts visuels de type robuste, notamment des pneus plus larges et une nouvelle couleur vert avocat.

À l’intérieur, les mises à jour haut de gamme se poursuivent. La console centrale accueille désormais le dernier levier de vitesses électronique à bascule de VW, ce qui a permis de libérer beaucoup d’espace pour créer un grand bac de rangement en dessous. De nouveaux matériaux doux au toucher sont présents partout, y compris à l’arrière, et l’équipement de série est impressionnant.

Pour 49 995 $, les acheteurs bénéficient d’un bloc instrument numérique de 10,25 pouces, d’un écran tactile de 12 pouces, de l’App-Connect sans fil, de la radio satellite, de sièges avant ventillés, d’un volant chauffant, d’un démarrage à distance, et de bien d’autres choses encore. La question est de savoir pourquoi quelqu’un paierait plus ? Pour du cuir ? Pour des jantes plus grandes ? Pour un toit ouvrant ? Apparemment, vous êtes nombreux à le faire. Je dépenserais 53 995 $ pour des jantes, des pneus, de la peinture et de fausses plaques de protection, alors je suppose que je ne suis pas mieux…

En fin de compte, le nouveau Volkswagen Atlas pour 2024 semble très bien et très convaincant en tant que VUS familial. Avec de l’espace pour sept personnes en tout confort et un grand coffre flexible (1 572 litres derrière la deuxième rangée), l’Atlas est une offre remarquable. L’Atlas Cross Sport est identique dans son segment.

Bon repos VR6

Il ne reste plus que le moteur quatre cylindres TSI EA888 « Evo4 » de 2,0 litres. Le 2.0 T n’est pas nouveau dans l’Atlas, mais il a été mis à jour pour délivrer 269 ch et 273 lb-pi de couple, soit une augmentation de 34 et 15 respectivement. Il est toujours associé à une boîte automatique à 8 rapports et au système de traction intégrale 4MOTION de VW.

Par le passé, j’ai dû emprunter l’Atlas 2.0T 2021 de mon frère pour en faire l’essai, car VW Canada n’en a jamais mis un à ma disposition par le flotte d’essais. En bref, j’ai trouvé le moteur adéquat et capable de déplacer le VUS. Pour être juste, le VR6 n’a jamais été le moteur tout-puissant que beaucoup croient qu’il est — bien qu’il ait été dans le Corrado et la MK3 GTI.

En d’autres termes, il disparaît et le nouveau 2.0T le remplace avec facilité et avec plus de puissance à mi-régime. Il offre une meilleure économie de carburant que le VR6 et peut toujours remorquer jusqu’à 5 000 livres. Cependant, il ne surpasse pas le 2,4 T du Highlander (ou l’hybride disponible), le 2,4 T du Subaru Ascent, le 2,5 T du nouveau Chevrolet Traverse, pour n’en nommer que quelques-uns. Plus de puissance, est-ce toujours mieux ? Si un VUS de taille moyenne doit être utilisé comme prévu, cela devient rapidement une nécessité. Mais cela affectera-t-il les ventes de l’Atlas ?

C’est peu probable. Le gros VW se conduit toujours avec confiance, se sent aussi stable et à l’aise sur l’autoroute que sur les innombrables routes de campagne que nous avons traversées. La direction est toujours aussi légère, et la qualité de roulement est plus dynamique que confortable en partie dû aux jantes et pneus de 21 pouces de la version essayée. C’est pourquoi les versions Comfortline et Peak, avec leurs jantes de 18 pouces, garantissent plus de sérénité à bord.

C’est un bon choix

La mise à jour de l’Atlas 2024, son deuxième lifting depuis son lancement, montre que VW a fait le calcul. L’Atlas actuel de première génération est encore très bon et pertinent, et l’introduction d’un tout nouveau VUS maintenant aurait été trop coûteuse, sans gain massif en termes de ventes. On peut donc s’attendre à de grandes choses dont l’électrification pour la prochaine génération.

En attendant, les nouveaux Atlas et Atlas Cross Sport offrent l’utilité, le confort et le style requis. Si vous avez besoin de plus de puissance, vous devrez vous tourner vers les modèles susmentionnés.