Premier Essai Volkswagen Tiguan Highline Turbo 2026 : Le bon turbo



Nouveau pour 2026 et faisant partie de la troisième génération entièrement redessinée, le Volkswagen Tiguan Highline Turbo offre beaucoup plus de performance, tout en conservant un excellent rapport qualité-prix.

Volkswagen Tiguan Highline Turbo 2026 En Résumé

Le Tiguan 2026 propose quatre versions, avec la Highline Turbo R-Line au sommet de la gamme.

Il développe 268 chevaux et 258 lb-pi de couple, tout en affichant une moyenne de 9,5 litres aux 100 km. Son arrivée sur le marché est prévue pour l’automne 2025, à partir de 48 995 $.

Avec 67 chevaux de plus que le Tiguan standard, le Tiguan Highline Turbo offre un niveau de performance comparable à celui de VUS compacts beaucoup plus luxueux et coûteux.

Premières impressions du Volkswagen Tiguan Highline Turbo 2026

Les points positifs :

Accélérations vives et dépassements confiants

Consommation raisonnable

Équipement très complet pour le prix

Les points négatifs :

Pas d’électrification

Direction un peu légère

Les modes de conduite apportent peu de différences

La troisième génération du Volkswagen Tiguan marque une étape importante pour le modèle, mais c’est surtout la version Highline Turbo R-Line 2026 qui retient l’attention. Positionnée tout en haut de la gamme, elle introduit une nouvelle variante turbocompressée du moteur EA888, combinant performance, raffinement et technologies de pointe. Le Tiguan a toujours été un pilier de la marque Volkswagen, et cette nouvelle génération le propulse dans une catégorie plus sophistiquée et plus puissante que jamais.

Officiellement introduit cette année comme modèle 2025, le Tiguan en version Highline offrait le même moteur turbo de 201 chevaux des autres versions de la gamme Tiguan. Or, pour 2026, le même moteur revient dans l’ensemble des versions, sauf le Highline qui lui propose désormais le nouveau moteur turbo evo5 plus puissant.

Un nouveau moteur turbocompressé

Sous le capot, le Tiguan Highline Turbo abrite la plus récente version du moteur EA888 “evo5” de 2,0 litres, désormais capable de produire 268 chevaux et 258 lb-pi de couple, soit une augmentation de 67 chevaux par rapport au Tiguan régulier. Malgré ce gain de puissance considérable, la consommation demeure raisonnable avec une moyenne combinée de 9,5 L/100 km, et le moteur fonctionne avec de l’essence ordinaire ce qui est un avantage considérable.

En revanche, on ne peut passer sous silence le manque d’électrification dans la gamme Tiguan. Chez Volkswagen, on reste vague tout en avançant que ce n’est pas impossible de voir une motorisation hybride éventuellement. Pour le moment cependant, le Tiguan dans toutes ses versions consomme plus que la moyenne du segment et passablement plus qu’un VUS compact à moteur hybride.

Cette nouvelle mouture du EA888 a été profondément retravaillée pour offrir de meilleures performances et une efficacité accrue. Le turbocompresseur à géométrie variable optimise la pression de suralimentation sur toute la plage de régimes, tandis que le nouveau système d’injection à 500 bars et l’arbre à cames d’admission à commande électronique améliorent la réactivité et réduisent les émissions. Le refroidisseur d’air intégré au collecteur d’admission et la pompe à huile à aubes variables contribuent également à une meilleure gestion thermique et à une lubrification optimisée.

Sur la route, ces améliorations se traduisent par une réponse instantanée à l’accélérateur et une montée en puissance fluide. Le Tiguan Highline Turbo décolle rapidement et dispose d’une réserve de couple généreuse pour les dépassements, tandis que la boîte automatique à huit rapports offre des passages souples et bien calibrés.

Cette motorisation ajoute beaucoup de personnalité au VUS compact de Volkswagen. Si lors de mon essai du Tiguan à moteur de 201 chevaux j’ai constaté un certain manque de dynamisme, c’est tout le contraire avec le moteur plus puissant. Même qu’on pourrait le comparer à ce que nous retrouvons dans des modèles plus huppés (et dispendieux) comme le Audi Q5 ou encore le BMW X3.

C’est vrai pour le moteur, mais aussi pour l’équipement.

Tout le luxe que vous pourriez souhaiter pour moins cher

Si le moteur s’approche de ce qui se fait chez les constructeurs de luxe, l’habitacle du Tiguan Highline Turbo impressionne tout autant. On retrouve à bord des sièges en cuir Varenna à surpiqûres matelassées, des sièges avant ventilés et massants, ainsi que des inserts en véritable bois à pores ouverts. L’ensemble évoque davantage le raffinement d’un modèle de luxe que celui d’un VUS compact traditionnel.

Côté technologie, le Tiguan adopte un système multimédia entièrement repensé avec un écran central de 15 pouces intégrant la nouvelle interface Android de Volkswagen, accompagnée du Driving Experience Dial. Le système audio Harman Kardon offre une qualité sonore haut de gamme, tandis que l’éclairage d’ambiance à 30 couleurs et les logos illuminés à l’avant et à l’arrière renforcent la prestance du véhicule.

Pour 48 995 $, cette version haut de gamme rivalise avec des VUS compacts de luxe bien plus coûteux, tout en conservant un excellent équilibre entre confort, technologie et performance.

Comment se compare-t-il aux autres versions du Tiguan ?

La gamme Tiguan 2026 comprend les versions Trendline 4MOTION (36 495 $), Comfortline 4MOTION (39 995 $), Comfortline R-Line Black (43 495 $) et la Highline Turbo R-Line (48 995 $). Le passage à cette dernière ne se limite pas à une simple augmentation de puissance.

Outre ses 67 chevaux supplémentaires et ses freins arrière ventilés plus grands (310 mm), la version Highline Turbo ajoute une foule d’équipements haut de gamme : roues York de 20 pouces usinées, pare-chocs et bas de caisse R-Line couleur carrosserie, rétroviseurs rabattables électriquement avec mémoire, et insignes “Turbo” distinctifs.

Pour un supplément modéré par rapport à la Comfortline R-Line Black, le Tiguan Highline Turbo R-Line propose une amélioration notable sur tous les plans. Il représente ainsi un excellent compromis pour les acheteurs recherchant un VUS compact luxueux et performant à un prix somme tout accessible.

Sur la route

Le Tiguan Highline Turbo offre une expérience de conduite nettement plus dynamique. Les accélérations sont franches et les reprises immédiates, propulsant ce VUS dans une catégorie supérieure. La boîte automatique à huit rapports gère les changements de vitesse avec fluidité, et les palettes de changement au volant ajoutent une touche d’interactivité bienvenue.

Malgré la puissance accrue, le Tiguan demeure silencieux et stable. La direction est précise mais légère, et les modes de conduite (Normal, Éco, Sport et Neige) n’apportent que des variations mineures dans le comportement du véhicule. Le confort de roulement reste l’une des forces du modèle, même avec les roues de 20 pouces. La suspension absorbe efficacement les imperfections, tout en maintenant une bonne tenue de route grâce au système 4MOTION bien calibré.

Le Volkswagen Tiguan Highline Turbo R-Line 2026 ne se contente pas d’être le haut de gamme du modèle — il redéfinit ce que le Tiguan peut offrir. Avec ses 268 chevaux, sa transmission fluide et son habitacle raffiné, il s’impose comme l’un des VUS compacts les plus équilibrés et les plus complets de sa catégorie.

Le Tiguan a toujours été reconnu pour sa praticité et sa qualité d’assemblage. Désormais, il séduit aussi par sa puissance et son assurance. En somme, le Tiguan Highline Turbo 2026, c’est le bon turbo, au bon moment, pour un modèle qui a toujours attiré les acheteurs désirant une expérience de conduite plus aiguisée et un niveau de luxe supérieur à la moyenne.

Images Volkswagen Tiguan Highline Turbo R-Line 2026