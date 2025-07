Essai routier Rivian R1S 2024 : haut de gamme, réfléchi et coûteux

Un VUS électrique robuste qui réussit à marier personnalité et praticité — si ton portefeuille peut encaisser le choc.

Le R1S combine un style premium avec de vraies capacités hors route et la praticité d’un VE au quotidien.

Les prix ont explosé au Canada, rendant le R1S difficile à justifier malgré tout ce qu’il offre.

La deuxième rangée est très confortable, mais la troisième et la suspension auraient besoin d’être peaufinées.

Aujourd’hui, c’est un gros moment pour moi : j’ai enfin pris le volant d’un Rivian. Plus précisément, du R1S 2024, le VUS électrique à trois rangées qui figurait en haut de ma liste d’essais depuis un bon bout. Pour être honnête, j’ai presque opté pour lui avant de choisir mon EV9 plus tôt cette année. Mais la curiosité l’emporte toujours, alors voilà mes impressions.

Petite précision : le R1S que j’ai conduit est un 2024, pas le 2025 retouché. Visuellement, c’est identique — les changements pour 2025 concernent surtout la suspension pneumatique et quelques mises à jour logicielles. Mais ce 2024 m’a donné tout ce qu’il fallait pour juger la marque.

Style extérieur et choc des prix

Le design du R1S, comme celui du R1T, est unique, presque caricatural au premier regard, mais il a bien vieilli. C’est distinctif, facilement reconnaissable, et en Glacier White, ça reste chic sans effort. Le mien roulait sur des roues Fast EV08 avec pneus Falken Wildpeak, qui semblaient carrément d’origine — un rare compliment.

Côté chiffres, prépare-toi : un R1S à doubles moteurs commence à 144 900 $. Ajoute un troisième moteur et tu frôles les 186 900 $, et quand le quad-moteur arrivera, on parle sans doute de 225 000 $+. En janvier dernier, avant d’opter pour mon EV9, j’en avais configuré un à environ 117 000 $. Ça a bien changé. Celui que j’ai essayé vaut autour de 160 000 $ avec options.

Vie à bord et usage quotidien

À l’intérieur, c’est hyper soigné. Rivian n’a rien laissé au hasard : vrai bois, surpiqûres, matériaux premium partout. Beaucoup de rangement, chargeur sans fil, haut-parleur Bluetooth amovible. Contrairement à l’extérieur, l’habitacle est plus conventionnel.

La deuxième rangée est excellente, avec beaucoup d’espace pour les jambes et la tête. La troisième, par contre, pas faite pour des adultes. Je fais à peine 5 pi 10 et c’était serré. Pas de chaises capitaine non plus — un des éléments qui m’a poussé vers Kia. Volume de coffre avec toutes les rangées en place : un peu moins de 500 litres, et le hayon en deux parties est super pratique.

Deux grands écrans dominent : un combiné 12,3 po et un écran central 15,6 po. Tout est clair, rapide, et l’interface Rivian est l’une des meilleures. Les modes de conduite et le freinage régénératif (à trois niveaux) sont faciles à gérer.

Sur la route

Le R1S donne l’impression de conduire un camion HD plus qu’un VUS intermédiaire. Et ce n’est pas une mauvaise chose. Si les futurs produits Scout de Volkswagen sont aussi solides, ça promet.

Le double moteur livre 533 chevaux et 610 lb-pi, pour un 0-100 km/h en 4,6 s. Avec la grosse batterie, l’autonomie annoncée est de 529 km — crédible selon mon court essai. Le Max Pack pousse ça à plus de 650 km, énorme pour un véhicule de cette taille qui peut remorquer 7 700 lb.

Le confort : pas encore au point

La suspension pneumatique standard a été revue pour 2025. Ce 2024 avait parfois tendance à sautiller, surtout à basse vitesse ou en virage. En mode « Firm », c’est moins flottant, mais un peu raide. Pas inconfortable, juste moins raffiné qu’un X5. J’ai hâte de voir la différence sur un 2025.

En conclusion

Pour une jeune marque, Rivian impressionne. Le R1S sort du lot par son style, sa qualité et ses vraies capacités. C’est cher ici, mais c’est spécial. Est-ce que je l’achèterais à la place de mon EV9 ? Non, surtout à cause du prix, de la troisième rangée et de l’absence de chaises capitaines à la 2e rangée. Mais sans contrainte budgétaire ? J’y réfléchirais sérieusement. Rivian est sur la bonne voie. Espérons juste un prix plus « canadien » un jour.