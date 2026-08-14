Lincoln Nautilus 2027 : plus de luxe, l’hybride et un peu plus de style

Le Lincoln Nautilus 2027 poursuit son évolution avec un design extérieur revu, de nouveaux thèmes Black Label particulièrement élaborés et davantage de technologies offertes de série, tout en conservant ses motorisations à essence et hybride.

Le Nautilus 2027 adopte une nouvelle calandre, un capot redessiné, une signature lumineuse revue et deux nouvelles couleurs.

La motorisation hybride de 285 chevaux demeure au catalogue et représente désormais plus de la moitié des ventes du Nautilus.

Le prix de base est de 64 745$ pour la version Première

Un Lincoln Nautilus qui gagne du terrain

Lincoln apporte une série de changements au Nautilus pour l’année-modèle 2027. Plutôt que de revoir en profondeur son VUS intermédiaire de luxe, le constructeur mise sur une évolution de la formule actuelle avec une présentation extérieure modernisée, de nouvelles ambiances intérieures et un équipement technologique bonifié.

Cette stratégie intervient alors que le Nautilus connaît une période particulièrement favorable. Plus intéressant encore pour la marque, près de 65 % des acheteurs proviendraient d’autres marques de véhicules utilitaires de luxe. L’image de Lincoln se rajeunit.

Le Nautilus s’impose ainsi comme un produit important pour Lincoln dans un segment où la concurrence demeure particulièrement relevée.

Une nouvelle calandre pour le Nautilus 2027

Les changements les plus visibles se trouvent à l’avant. Le Lincoln Nautilus 2027 reçoit une calandre plus large et plus détaillée, accompagnée d’un capot redessiné et d’ailes davantage sculptées. L’objectif est de donner au VUS une présence plus affirmée sans s’éloigner du langage stylistique actuel de Lincoln.

La signature lumineuse a également été revue afin de créer une meilleure continuité entre l’avant et l’arrière. Les feux arrière deviennent plus minces et accordent davantage de place au lettrage Lincoln.

Selon la version choisie, cinq modèles de roues de 19 à 22 pouces sont proposés. L’ensemble Jet Appearance, offert sur les versions Première, Ultra et Black Label (É.-U.), ajoute notamment une finition noir brillant à la calandre et à plusieurs éléments extérieurs. Il peut être jumelé à des roues de 20 ou 22 pouces.

Deux nouvelles couleurs font également leur apparition. Nocturnal Blue est offerte dans l’ensemble de la gamme, alors que Frosted Fig, une teinte prune violacée, demeure exclusive au Nautilus Black Label.

De nouveaux univers pour le Nautilus

Lincoln pousse davantage la personnalisation de l’habitacle pour 2027. Le thème Afterglow, maintenant plus clair, est disponible sur les versions Première et Ultra, tandis que cette dernière peut également recevoir l’intérieur Hot Chocolate.

La présentation Black Onyx évolue elle aussi avec une partie inférieure entièrement noire contrastant avec les surfaces plus claires de la partie supérieure de l’habitacle.

Les changements les plus importants concernent toutefois le Black Label, qui reçoit deux nouvelles thématiques. Malheureusement, Black Label n’est toujours pas disponible au Canada sur le Nautilus.

Eminent Hour s’inspire des couleurs d’un coucher de soleil dans le désert. L’ambiance combine des sièges Tranquil Dusk Menorca, des perforations spécifiques Eminent Fade, des surpiqûres aux tons chauds, du bois Eminent Copper Ash à pores ouverts ainsi qu’un pavillon Ebony.

Elysian Light adopte une approche beaucoup plus lumineuse, inspirée cette fois d’un lever de soleil sur l’eau. Lincoln utilise du cuir Soft Cloud, des accents Still Water Blue, du bois Pearlescent Ash et un pavillon Soft Cloud.

L’attention portée aux textures, aux perforations et aux détails qui deviennent plus visibles avec l’éclairage ambiant illustre bien la direction prise par Lincoln : créer un environnement luxueux davantage axé sur l’ambiance que sur l’accumulation d’éléments décoratifs.

Le bien-être demeure au cœur de l’expérience

Lincoln continue également de développer les fonctions destinées au confort et à la relaxation. L’ensemble Renew devient disponible sur le Reserve 200A et combine le système Lincoln Rejuvenate avec les sièges avant Perfect Position à 24 réglages, dotés de fonctions de mémoire et de massage.

Lincoln Rejuvenate coordonne plusieurs éléments du véhicule lorsque celui-ci est stationné, notamment l’affichage, l’ambiance sonore, la position des sièges et la climatisation afin de créer une expérience de relaxation. Le système Digital Scent permet également de diffuser différentes fragrances dans l’habitacle.

L’espace demeure par ailleurs l’un des arguments du Nautilus. Lincoln annonce un dégagement pour les jambes de 43,1 pouces (109,5 cm) à la deuxième rangée, une donnée qui le place parmi les modèles les plus généreux de sa catégorie.

Un écran panoramique de 48 pouces toujours au programme

La spectaculaire interface numérique demeure pratiquement inchangée. Le Lincoln Digital Experience repose toujours sur un écran panoramique de 48 pouces installé à la base du pare-brise, accompagné d’un écran tactile central permettant de contrôler différentes fonctions.

Le Lincoln Connectivity Package devient toutefois un élément important de l’équipement de série. Il comprend notamment Google Maps intégré, différentes applications Google et l’assistance vocale, avec quatre années de connectivité activée. Le forfait inclut également la navigation, les applications connectées et un point d’accès Wi-Fi avec données illimitées pendant cette période.

Lincoln inclut aussi quatre années du Lincoln Security Package ainsi que quatre années de BlueCruise 1.5. Cette évolution du système de conduite mains libres sur autoroute peut notamment effectuer automatiquement certains changements de voie afin de maintenir le rythme de la circulation.

Deux motorisations, dont l’hybride de 285 chevaux

Lincoln ne bouleverse pas la mécanique du Nautilus pour 2027. La motorisation de série demeure un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 250 chevaux et 280 lb-pi de couple. Elle est jumelée à une boîte automatique à huit rapports.

La seconde option est une motorisation hybride combinant un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres à haut rendement et un moteur électrique de 100 kW. L’ensemble développe une puissance combinée de 285 chevaux et utilise une transmission à variation continue.

Cette dernière mécanique prend d’ailleurs une importance croissante dans la gamme. Selon Lincoln, plus de la moitié des Nautilus vendus sont maintenant équipés de la motorisation hybride.

Pour 2027, Lincoln ne cherche donc pas à réinventer son VUS intermédiaire. Le constructeur peaufine plutôt une formule qui semble avoir trouvé son public, en misant davantage sur la personnalisation, l’ambiance intérieure et les technologies embarquées.

Le prix de base au Canada du Lincoln Nautilus 2027 est de 64 745 $ pour la version Première alors que l’Ultra, la gamme la plus équipée, on parle de 74 745 $.