Lucid dévoile le Gravity GT-S, une variante de 1070 chevaux

Les amateurs de véhicules électriques de performance ont quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Le constructeur californien Lucid Motors vient de dévoiler une nouvelle variante de son VUS Gravity, la GT-S. Elle reprend l’essentiel de la formule qui a fait la renommée de la version Dream Edition (réservée aux États-Unis), mais à un prix nettement plus accessible.

Le Lucid Gravity GT-S développe 1070 chevaux et boucle le 0-100 km/h en 3,1 secondes

Son prix de départ chute à 127 750 $ US, soit près de 14 000 $ de moins que la version Dream Edition

La suspension pneumatique et la direction aux quatre roues sont offertes de série

Une cousine de la Sapphire

Contrairement à la variante Dream Edition, qui n’avait pas vraiment une signature esthétique propre, la nouvelle livrée GT-S emprunte plusieurs éléments à la déclinaison Sapphire, la version la plus puissante de la berline Air, avec ses 1234 chevaux.

On retrouve donc de nombreuses touches de bleu, dont les étriers de frein, ainsi qu’à l’intérieur sur les ceintures de sécurité, le volant, les appuie-bras et les surpiqûres contrastantes. Le fameux logo en forme d’ours, propre à la lignée Sapphire, est gravé sur les appuie-têtes.

Sous la robe du modèle, rien ne change. Les deux moteurs électriques produisent toujours 1070 chevaux. Lucid promet un chrono de 3,1 secondes pour le 0-100 km/h, exactement ce que la version Dream Edition avait réalisé lors d’un essai chronométré.

Au Canada, rappelons que seules les variantes Touring et Grand Touring ont été proposées, avec une puissance maximale de 828 chevaux. On ne sait pas, pour le moment, si cette nouvelle version GT-S sera offerte chez nous.

Les commandes sont déjà ouvertes, mais Lucid n’a pas encore précisé de date pour les premières livraisons.