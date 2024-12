Essai routier Mazda CX-30 2025: le plus amusant des VUS sous-compacts

La sélection de petits VUS proposés aux consommateurs québécois est vaste. Depuis son introduction en 2019 en tant qu’année-modèle 2020, le Mazda CX-30 représente un choix judicieux dans ce créneau.

Le Mazda CX-30 2025 offre le choix d’une motorisation atmosphérique et turbocompressée.

Les consommateurs peuvent choisir parmi quatre degrés de finition (GX, GS, GT et Suna).

Le CX-30 2025 est offert à partir de 28 950 $.

Dans le cadre d’une série de reportages réalisés cet automne en Californie et au Nevada, EcoloAuto a conduit le Mazda CX-30 sur une distance totalisant 2787 kilomètres. Voici le compte rendu de notre périple au volant de ce VUS sous-compact qui se positionne sur le podium dans son segment à notre avis.

Atmosphérique ou turbocompressé?

Sous le capot du Mazda CX-30 2025, l’offre de motorisation est simple, puisqu’elle est la même que celle que l’on retrouve avec la Mazda3, le CX-5 et le CX-50 (ce dernier offre un troisième choix mécanique que les autres ne proposent toutefois pas). Autrement dit, on est en terrain connu et ces deux mécaniques sont éprouvées et appréciées. De série, le Mazda CX-30 2025 est livré avec un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L. Il déploie une puissance de 191 chevaux et un couple de 186 lb-pi. En option sur la version GT et de série série sur la version Suna, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Ce dernier génère une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 lb-pi à condition de l’alimenter avec de l’essence à indice d’octane 93. Avec du carburant à indice d’octane 87, la puissance et le couple passent à 227 chevaux et 310 lb-pi.

Sur le plan de la conduite, nous préférons définitivement le moteur turbocompressé. Grâce à sa puissance supplémentaire, il permet des accélérations plus vives. Toutefois, nous sommes bel et bien conscients que les acheteurs de VUS sous-compacts ne sont pas en quête de la cavalerie la plus grande en ville. C’est pour cette raison que nous estimons que le moteur de base suffit amplement.

Dans les deux cas, la motorisation est mariée à une transmission automatique étagée sur six rapports. Cette dernière se montre définitivement vieillissante. On la trouve parfois un peu lente à réagir. Toutefois, on souligne le fait que Mazda n’a pas emprunté la stratégie de la transmission à variation continue ou encore celle de la transmission à double embrayage, comme Kia avec le Seltos et Volkswagen avec le Taos. Soulignons que ces deux constructeurs sont revenus sur leur décision et offrent désormais une transmission conventionnelle.

Une forme quelconque d’hybridation serait la bienvenue

Bien que l’électrification des véhicules de la gamme Mazda ait tardé à arriver, il importe de souligner que le constructeur a rattrapé son retard. En effet, les CX-70 et CX-90 mettent de l’avant les technologies d’hybridation légère et hybride rechargeable. Quant au CX-50, il est livrable depuis quelques mois avec la motorisation hybride empruntée à Toyota. Cela étant dit, on souhaiterait ardemment que Mazda étende sa proposition d’électrification jusque dans le segment des VUS sous-compacts. À l’heure actuelle, le Toyota Corolla Cross est le seul à offrir la technologie hybride. Sachant que le CX-30 est glouton à ses heures, une quelconque forme d’hybridation lui ferait le plus grand bien.

Au terme de notre périple de plus de 2700 kilomètres, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation moyenne de 8,7 L/100 kilomètres. Précisons que nous avons principalement circulé sur des autoroutes et routes secondaires. Dans le cas d’une utilisation urbaine, la cote pourrait monter. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une consommation de 9,3 L/100 kilomètres en conduite combinée. En choisissant plutôt la motorisation atmosphérique, la consommation est réduite à 8,2 L/100 kilomètres. Une réduction de la consommation de 25%, par exemple, grâce à l’hybridation serait plus que la bienvenue.

Une belle finition intérieure

Depuis quelques années déjà, Mazda sait se démarquer, entre autres grâce à la belle finition intérieure de ses différents véhicules et le CX-30 n’y échappe pas. Bien qu’il s’agisse d’un modèle d’entrée de gamme dans la famille des VUS, son aménagement intérieur et son niveau de finition sont supérieurs à la moyenne dans son créneau.

Le peu d’espace intérieur est souvent reproché au Mazda CX-30. Or, il ne faut pas perdre de vue sa vocation. Il s’agit d’un modèle sous-compact. Une famille composée de deux adultes et de deux enfants pourrait vite y être à l’étroit. C’est pour cette raison que les Mazda CX-5 et CX-50 existent. Cela étant dit, on peut très bien imaginer un couple être parfaitement à l’aise à bord d’un CX-30.

On aimerait que l’écran soit totalement tactile

Parmi les irritants du Mazda CX-30, notons son écran qui n’est que partiellement tactile. En effet, celui-ci n’est tactile que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Lorsque le véhicule est en mouvement, il faut absolument utiliser la roulette positionnée sur la console centrale. Le tout n’est certainement pas optimal. Nous sommes persuadés que Mazda aurait intérêt à abandonner ce système et à intégrer un écran qui serait totalement tactile.

Privilégiez une version d’entrée de gamme

Peu importe le VUS sous-compact que vous choisissez, nous vous recommandons d’éviter une version logeant au sommet de la gamme. En effet, avec une facture dépassant les 40 000 $ pour un véhicule de ce format, nous croyons que l’achat est moins pertinent. Cela étant dit, d’après notre analyse de la gamme complète du Mazda CX-30 2025, nous sommes d’avis que la version GS, dont le prix de base est de 31 850 $, représente la meilleure valeur. Si cette somme excède votre budget, sachez qu’une version GX, légèrement moins équipée, n’est pas à écarter. Son prix est de 28 950 $.

En optant pour une version GS sans option et en ne considérant pas un potentiel véhicule d’échange ni un acompte, le coût mensuel est de 754 $ pendant 60 mois à un taux de 4,45 %, taxes incluses . Mazda affiche un taux de 2,90 % pour un terme de 24 et 36 mois. En location sur 48 mois, le prix mensuel est de 557 $, taxes incluses à un taux de 4,95 %. D’après les données disponibles le 24 décembre 2024.

Une chaude lutte

Alors que le Mazda CX-30 entame sa sixième année sans avoir reçu de changements majeurs depuis sont introduction, le défi demeure grand pour ce petit VUS. Malgré qu’il se fasse vieillissant petit à petit, le CX-30 demeure un VUS sous-compact tout à fait recommandable dans ce créneau populaire auprès des acheteurs québécois. On l’apprécie entre autres pour son comportement routier, sa technologie éprouvée et sa finition intérieure. Toutefois, on aimerait voir l’hybridation arriver pour abaisser sa consommation ainsi qu’un écran qui soit totalement tactile.